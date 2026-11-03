Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?

·2·Dunyo
Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?

Jahon siyosati markazida ulkan burilish yasashi mumkin bo‘lgan oliy darajadagi muzokaralarga tayyorgarlik rasman boshlandi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Britaniyaning nufuzli Financial Times nashriga bergan intervyusida Rossiya, AQSH va Xitoy rahbarlari — Vladimir Putin, Donald Tramp va Si Szinpinning uch tomonlama uchrashuvini tashkil etish bo‘yicha diplomatik ishlar olib borilayotganini tasdiqladi.

Mazkur tarixiy sammit noyabr oyida Xitoyning Shenchjen shahrida bo‘lib o‘tadigan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (OTIH / ATES) forumi doirasida tashkil etilishi rejalashtirilgan.

«Tayyorgarlik allaqachon ketmoqda»: Kreml va tomonlarning pozitsiyasi

Diplomatik doiralardagi muzokaralar kun tartibi faol tarzda muhokama qilinmoqda:

  • Kremlning rasmiy bayonoti: «Bunday uchrashuvni tashkillashtirish bo‘yicha ishlar allaqachon olib borilmoqda», — deya ma’lum qildi Dmitriy Peskov;

  • Xitoyning ehtiyotkor diplomatiyasi: Xitoy Tashqi ishlar vazirligi FT savoliga javoban rasmiy Pekin Xitoy va Rossiya rahbarlarining uchrashuvi bo‘yicha tegishli tomonlar bilan muntazam aloqada ekanini bildirdi, biroq hozircha Tramp ishtirokidagi uch tomonlama formatni ochiq tilga olishdan tiyildi;

  • Oq uyga so‘rov: Financial Times nashri bo‘lajak uchrashuv tafsilotlari va Vashingtonning yakuniy rejalari yuzasidan AQSH ma’muriyatiga rasmiy so‘rov yuborgan.

OTIH sammiti maydoni: Noyabr oyidagi bosh intriga

Mazkur uchrashuvning amalga oshish ehtimoli bir qator diplomatik qadamlar bilan mustahkamlanmoqda:

  • Forum vaqti va joyi: ATES yetakchilarining navbatdagi sammiti 18—19 noyabr kunlari Xitoyning texnologik markazi hisoblangan Shenchjen shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Trampning tashabbusi: Avvalroq Donald Tramp Rossiya va Xitoy yetakchilari bilan aynan Xitoy hududida uch tomonlama uchrashuv o‘tkazish g‘oyasini bildirgan edi;

  • Maxsus vakillar orqali muloqot: Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning ta’kidlashicha, Vladimir Putin AQSH yetakchisining maxsus vakili Stiv Uitkoff bilan uchrashuvi chog‘ida aynan noyabrdagi forum doirasida Si Szinpin va Tramp bilan uch tomonlama muloqot o‘tkazish imkoniyatlarini ko‘rib chiqqan;

  • Yakuniy kelishuv kutilmoqda: Rossiya TIV rahbari o‘rinbosari Andrey Rudenko yetakchilarning yuzma-yuz muloqoti bo‘yicha hozircha yakuniy rasmiy tasdiqnoma imzolanmaganini, biroq muhokamalar jadal davom etayotganini qayd etgan.

Agar uch yirik yadroviy davlat rahbarlari bir stol atrofida jamlansa, bu so‘nggi o‘n yillikdagi eng muhim geosiyosiy voqeaga aylanishi va xalqaro munosabatlardagi murakkab inqirozlarni yumshatishda hal qiluvchi qadam bo‘lishi kutilmoqda.

Vladimir PutinDonald TrampSi SzinpinOTIH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Bugun 10:03Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?7 oktabr 09:20Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi29 sentabr 08:37Oq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasiOq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasi20 oktabr 16:06Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordiOq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi26 sentabr 08:42Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi25 sentabr 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi