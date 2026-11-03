Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?
Jahon siyosati markazida ulkan burilish yasashi mumkin bo‘lgan oliy darajadagi muzokaralarga tayyorgarlik rasman boshlandi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Britaniyaning nufuzli Financial Times nashriga bergan intervyusida Rossiya, AQSH va Xitoy rahbarlari — Vladimir Putin, Donald Tramp va Si Szinpinning uch tomonlama uchrashuvini tashkil etish bo‘yicha diplomatik ishlar olib borilayotganini tasdiqladi.
Mazkur tarixiy sammit noyabr oyida Xitoyning Shenchjen shahrida bo‘lib o‘tadigan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (OTIH / ATES) forumi doirasida tashkil etilishi rejalashtirilgan.
«Tayyorgarlik allaqachon ketmoqda»: Kreml va tomonlarning pozitsiyasi
Diplomatik doiralardagi muzokaralar kun tartibi faol tarzda muhokama qilinmoqda:
Kremlning rasmiy bayonoti: «Bunday uchrashuvni tashkillashtirish bo‘yicha ishlar allaqachon olib borilmoqda», — deya ma’lum qildi Dmitriy Peskov;
Xitoyning ehtiyotkor diplomatiyasi: Xitoy Tashqi ishlar vazirligi FT savoliga javoban rasmiy Pekin Xitoy va Rossiya rahbarlarining uchrashuvi bo‘yicha tegishli tomonlar bilan muntazam aloqada ekanini bildirdi, biroq hozircha Tramp ishtirokidagi uch tomonlama formatni ochiq tilga olishdan tiyildi;
Oq uyga so‘rov: Financial Times nashri bo‘lajak uchrashuv tafsilotlari va Vashingtonning yakuniy rejalari yuzasidan AQSH ma’muriyatiga rasmiy so‘rov yuborgan.
OTIH sammiti maydoni: Noyabr oyidagi bosh intriga
Mazkur uchrashuvning amalga oshish ehtimoli bir qator diplomatik qadamlar bilan mustahkamlanmoqda:
Forum vaqti va joyi: ATES yetakchilarining navbatdagi sammiti 18—19 noyabr kunlari Xitoyning texnologik markazi hisoblangan Shenchjen shahrida bo‘lib o‘tadi;
Trampning tashabbusi: Avvalroq Donald Tramp Rossiya va Xitoy yetakchilari bilan aynan Xitoy hududida uch tomonlama uchrashuv o‘tkazish g‘oyasini bildirgan edi;
Maxsus vakillar orqali muloqot: Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning ta’kidlashicha, Vladimir Putin AQSH yetakchisining maxsus vakili Stiv Uitkoff bilan uchrashuvi chog‘ida aynan noyabrdagi forum doirasida Si Szinpin va Tramp bilan uch tomonlama muloqot o‘tkazish imkoniyatlarini ko‘rib chiqqan;
Yakuniy kelishuv kutilmoqda: Rossiya TIV rahbari o‘rinbosari Andrey Rudenko yetakchilarning yuzma-yuz muloqoti bo‘yicha hozircha yakuniy rasmiy tasdiqnoma imzolanmaganini, biroq muhokamalar jadal davom etayotganini qayd etgan.
Agar uch yirik yadroviy davlat rahbarlari bir stol atrofida jamlansa, bu so‘nggi o‘n yillikdagi eng muhim geosiyosiy voqeaga aylanishi va xalqaro munosabatlardagi murakkab inqirozlarni yumshatishda hal qiluvchi qadam bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…