Bugatti rahbarining 3 million yevrolik avtomobili o‘g‘irlandi (video)

·41·Dunyo
Bugatti rahbarining 3 million yevrolik avtomobili o‘g‘irlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugatti kompaniyasi rahbari Mate Rimatsning 3 million yevrolik Bugatti Chiron avtomobili Xorvatiyadagi kampusdan o‘g‘irlab ketildi.
  • Mashina ichida kalit qoldirilgani sababli o‘g‘ri uni osongina haydab ketgan, biroq avtomobil bir sutkaga yetmay Avstriyaning Gras shahri yaqinida politsiya tomonidan topildi.
  • Gumonlanuvchi 30 yoshlardagi xorvatiyalik erkak bo‘lib, u kompaniyaga ish so‘rab kelgan vaqtda ushbu jinoyatni sodir etgan.

Bugatti kompaniyasi rahbari Mate Rimatsning shaxsiy Bugatti Chiron avtomobili Xorvatiyadagi kompaniya kampusidan o‘g‘irlab ketildi. Qizig‘i, u mashina kalitini salonda qoldirgani uchun o‘g‘ri avtomobilni osongina haydab ketgan. Biroq qimmatbaho mashina bir sutkaga yetmasdan Avstriyada politsiya tomonidan topildi. Bu haqda AFP xabar berdi.

Mate Rimatsning aytishicha, u yillar davomida avtomobillarining kalitini salonda qoldirib kelgan. Bunga sabab — hamkasblari va do‘stlari mashinalarni sinovdan o‘tkazish yoki boshqa ishlar uchun tez-tez haydab turishi bo‘lgan. Kalitni olish uchun uni izlab yurishlariga to‘g‘ri kelmasligi maqsadida shunday yo‘l tutgan.

28 oktyabr kuni noma’lum erkak kompaniyaning Zagreb yaqinidagi kampusiga kirib, salonda kalit qoldirilgan Bugatti Chiron'ni olib qochgan. Avvaliga bu holat sezilmagan, chunki Mate Rimatsning tanishlari va hamkasblari ham ushbu avtomobildan foydalanib turgan.

Mashina yo‘qolgani aniqlangach, uning joylashuvi ichki telemetriya tizimi orqali kuzatilgan. Avtomobil Sloveniya tomon harakatlanayotgani ma’lum bo‘lgan. Shundan so‘ng Mate Rimas o‘zining Porsche 911 avtomobilida uni quvib ketgan va politsiya bilan aloqada bo‘lgan.

O‘g‘ri Sloveniya orqali Avstriyaga o‘tib ulgurgan. Biroq Avstriya politsiyasi uni Gras shahri yaqinidagi A9 avtomagistrali bo‘yidagi yoqilg‘i quyish shoxobchasida qo‘lga olgan.

Mate Rimatsning so‘zlariga ko‘ra, gumonlanuvchi 30 yoshlar atrofidagi xorvatiyalik erkak bo‘lib, u kompaniyaga ish so‘rab kelganini, salonda kalitni ko‘rib, mashinani olib ketishga qaror qilganini aytgan.

Kompaniya rahbari erkak ustidan shaxsan shikoyat qilmasligini bildirgan. Biroq avtomobil qiymati yuqori bo‘lgani sababli huquqiy jarayon politsiya va prokuratura tomonidan davom ettirilishi aytilgan. O‘g‘irlangan Bugatti Chiron biroz shikastlangan bo‘lib, ta’mirlanishi kerak.

Voqeadan keyin Mate Rimas endi avtomobillarining kalitini salonda qoldirmasligini ma’lum qilgan.

Bugatti ChironMate RimasXorvatiyaAvtomobil o‘g‘irligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)Bugun 13:34Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqda22 sentabr 15:52Italiyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandiItaliyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandi10 oktabr 12:36Fransiyada Messining imzoli futbolkasi va sardorlik bog‘ichi o‘g‘irlandi (video)Fransiyada Messining imzoli futbolkasi va sardorlik bog‘ichi o‘g‘irlandi (video)21 oktabr 17:53Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiFransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandi6 iyul 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda