Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildi

·43·Dunyo
Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar o‘rtasida o‘tkazilgan musobaqada eng tez va sifatli uxlagan ishtirokchi 2 million iyenadan ziyod (taxminan 14 000 AQSH dollari) bosh mukofotni qo‘lga kiritdi.
  • Tadbirda ishtirokchilar 1,5 soat davomida maxsus sensorlar yordamida monitoring qilinib, ularning uyquga ketish vaqti hamda uyqu fazasining chuqurligi aniqlandi.

Tinimsiz ish grafigi va mehnatsevarligi bilan tanilgan Kunchiqar yurtda navbatdagi noodatiy va qiziqarli tadbir tashkil etildi. Yaponiyada surunkali tarzda uyquga to‘ymaydigan va charchoqdan qiynaladigan insonlar o‘rtasida rasmiy uyqu musobaqasi bo‘lib o‘tdi. Mahalliy OAV xabariga ko‘ra, ishtirokchilar shunchaki dam olish emas, balki katta miqdordagi pul mukofoti uchun ham «kurash» olib borishgan.

Tadbir tashkilotchilari ushbu bellashuv orqali jamiyatning eng og‘riqli muammolaridan biri bo‘lgan «karoshi» (ortiqcha ish va uyqusizlikdan charchash) sindromiga diqqat qaratish va to‘laqonli hordiq chiqarishni targ‘ib qilishni maqsad qilgan.

Musobaqa shartlari: 1,5 soatlik sinov va maxsus sensorlar

Bellashuv jarayoni oddiy ko‘rinsa-da, g‘oliblarni aniqlashda yuqori texnologiyali tibbiy yondashuv qo‘llanildi:

  • Belgilangan vaqt: Har bir qatnashchiga uxlab qolish va hordiq chiqarish uchun roppa-rosa 1,5 soat (90 daqiqa) vaqt berildi;

  • Aqlli monitoring: Ishtirokchilar tanasiga maxsus datchiklar va qurilmalar o‘rnatildi. Ushbu texnikalar insonning qanchalik tez uxlab qolganini (uyquga ketish vaqti) hamda uyqu fazasining chuqurligi va mustahkamligini aniq qayd etib bordi;

  • Qat’iy mezonlar: Eng tez chuqur uyqu fazasiga kirgan va miyasi to‘liq dam olish rejimiga o‘tgan ishtirokchilar eng yuqori ballarga ega bo‘ldi.

14 ming dollarlik mukofot va g‘alati pozalar uchun sovg‘alar

Chempionatning moliyaviy jamg‘armasi ham jiddiy tuzilgan bo‘lib, g‘oliblar quyidagicha taqdirlandi:

  • Bosh sovrin — 2 million iyena: Eng benuqson va sifatli uxlagan qatnashchi 2 million iyenadan ziyod (qariyb 14 000 AQSH dollari) miqdoridagi bosh pul mukofotini qo‘lga kiritdi;

  • Kreativ nominatsiyalar: Tashkilotchilar tomoshabinlar va ishtirokchilar kayfiyatini ko‘tarish maqsadida qo‘shimcha rag‘batlantiruvchi sovrinlarni ham taqdim etishdi — xususan, karavotda eng g‘alati, kulgili va kutilmagan pozada uxlab qolgan ishtirokchilarga ham maxsus sovg‘alar ulashildi.

Yaponiyada o‘tkazilgan ushbu noodatiy musobaqa ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lib, dunyo bo‘ylab ko‘plab insonlar uchun «orzudagi ish va musobaqa» sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

YaponiyaKaroshiUyqu musobaqasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada 90 daqiqalik uyqu musobaqasi o‘tkaziladiYaponiyada 90 daqiqalik uyqu musobaqasi o‘tkaziladi12 sentabr 16:21Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda3 oktabr 15:46Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi15 sentabr 20:49Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdi20 sentabr 11:04120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)28 sentabr 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?