Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar o‘rtasida o‘tkazilgan musobaqada eng tez va sifatli uxlagan ishtirokchi 2 million iyenadan ziyod (taxminan 14 000 AQSH dollari) bosh mukofotni qo‘lga kiritdi.
- Tadbirda ishtirokchilar 1,5 soat davomida maxsus sensorlar yordamida monitoring qilinib, ularning uyquga ketish vaqti hamda uyqu fazasining chuqurligi aniqlandi.
Tinimsiz ish grafigi va mehnatsevarligi bilan tanilgan Kunchiqar yurtda navbatdagi noodatiy va qiziqarli tadbir tashkil etildi. Yaponiyada surunkali tarzda uyquga to‘ymaydigan va charchoqdan qiynaladigan insonlar o‘rtasida rasmiy uyqu musobaqasi bo‘lib o‘tdi. Mahalliy OAV xabariga ko‘ra, ishtirokchilar shunchaki dam olish emas, balki katta miqdordagi pul mukofoti uchun ham «kurash» olib borishgan.
Tadbir tashkilotchilari ushbu bellashuv orqali jamiyatning eng og‘riqli muammolaridan biri bo‘lgan «karoshi» (ortiqcha ish va uyqusizlikdan charchash) sindromiga diqqat qaratish va to‘laqonli hordiq chiqarishni targ‘ib qilishni maqsad qilgan.
Musobaqa shartlari: 1,5 soatlik sinov va maxsus sensorlar
Bellashuv jarayoni oddiy ko‘rinsa-da, g‘oliblarni aniqlashda yuqori texnologiyali tibbiy yondashuv qo‘llanildi:
Belgilangan vaqt: Har bir qatnashchiga uxlab qolish va hordiq chiqarish uchun roppa-rosa 1,5 soat (90 daqiqa) vaqt berildi;
Aqlli monitoring: Ishtirokchilar tanasiga maxsus datchiklar va qurilmalar o‘rnatildi. Ushbu texnikalar insonning qanchalik tez uxlab qolganini (uyquga ketish vaqti) hamda uyqu fazasining chuqurligi va mustahkamligini aniq qayd etib bordi;
Qat’iy mezonlar: Eng tez chuqur uyqu fazasiga kirgan va miyasi to‘liq dam olish rejimiga o‘tgan ishtirokchilar eng yuqori ballarga ega bo‘ldi.
14 ming dollarlik mukofot va g‘alati pozalar uchun sovg‘alar
Chempionatning moliyaviy jamg‘armasi ham jiddiy tuzilgan bo‘lib, g‘oliblar quyidagicha taqdirlandi:
Bosh sovrin — 2 million iyena: Eng benuqson va sifatli uxlagan qatnashchi 2 million iyenadan ziyod (qariyb 14 000 AQSH dollari) miqdoridagi bosh pul mukofotini qo‘lga kiritdi;
Kreativ nominatsiyalar: Tashkilotchilar tomoshabinlar va ishtirokchilar kayfiyatini ko‘tarish maqsadida qo‘shimcha rag‘batlantiruvchi sovrinlarni ham taqdim etishdi — xususan, karavotda eng g‘alati, kulgili va kutilmagan pozada uxlab qolgan ishtirokchilarga ham maxsus sovg‘alar ulashildi.
Yaponiyada o‘tkazilgan ushbu noodatiy musobaqa ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lib, dunyo bo‘ylab ko‘plab insonlar uchun «orzudagi ish va musobaqa» sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Izohlar 0
…