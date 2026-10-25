Olimlar semizlikning miyaga yashirin xavfini aniqladi

·38·Salomatlik
Olimlar semizlikning miyaga yashirin xavfini aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Luiziana shtati universiteti olimlari uzoq davom etgan klinik semizlik o‘rta yoshdagi insonlarda miya qon tomirlarining shikastlanish xavfini ikki baravar oshirishi mumkinligini aniqladi.
  • «Bogalusa Heart Study» loyihasi doirasida o‘tkazilgan tadqiqotda 190 nafar ishtirokchining MRT natijalari tahlil qilinib, klinik semizlik bilan uzoq vaqt yashaganlarda oq modda giperintensivligi belgilari ko‘proq kuzatilgani aniqlandi.

Luiziana shtati universiteti olimlari uzoq yillar davomidagi semizlik o‘rta yoshda miya salomatligining yomonlashishi bilan bog‘liqligini aniqladi. Tadqiqotga ko‘ra, klinik semizlik kuzatilgan odamlarda miyaning mayda qon tomirlari shikastlanishini ko‘rsatuvchi belgilar ikki baravar ko‘p uchraydi. Natijalar Neurology Open Access jurnalida e’lon qilindi.

Tadqiqotda 1972 yilda boshlangan «Bogalusa Heart Study» loyihasining 190 nafar ishtirokchisi qatnashgan. Ularning sog‘lig‘i 1985 yildan buyon kuzatilgan, miya MRT tekshiruvlari esa 2017–2025 yillarda, ishtirokchilarning o‘rtacha yoshi 56,5 yosh bo‘lganida o‘tkazilgan. Qatnashchilarning 133 nafarida, ya’ni 70 foizida hayotining muayyan davrida klinik semizlik kuzatilgan.

Olimlar faqat tana vazni indeksidan emas, balki «The Lancet» komissiyasi mezonlaridan ham foydalanib, metabolik jihatdan sog‘lom semizlikni moddalar almashinuvi buzilishlari bilan kechadigan klinik semizlikdan ajratgan.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, inson klinik semizlik bilan qanchalik uzoq yashagan bo‘lsa, uning miyasida oq modda giperintensivligi deb ataluvchi belgilar shunchalik ko‘p bo‘lgan. MRTda yorqin nuqtalar ko‘rinishida namoyon bo‘ladigan bu belgilar miyaning mayda qon tomirlaridagi shikastlanishlar bilan bog‘liq. 50 yoshdan oshgan, klinik semizlikdan aziyat chekkan odamlarda bunday belgilar hech qachon semizlik kuzatilmagan ishtirokchilarga qaraganda ikki baravar ko‘p aniqlangan.

«O‘nlab yillar davomida klinik semizlikka ko‘proq duchor bo‘lgan odamlarning o‘rta yoshda miya salomatligi yomonroq bo‘lgan», — dedi tadqiqot rahbari Ouen Karmaykl.

Mutaxassislar bu holat yuqori qon bosimi, diabet va yog‘lar almashinuvining buzilishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Bundan tashqari, organizmdagi yallig‘lanish jarayonlari va insulinga chidamlilik ham miyaning qon tomirlariga ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Biroq tadqiqot kuzatuv xususiyatiga ega bo‘lib, semizlik bevosita miya shikastlanishiga sabab bo‘lishini isbotlamaydi. Ishtirokchilar soni kamligi va MRT tekshiruvi faqat bir marta o‘tkazilgani ham tadqiqotning cheklovlari hisoblanadi.

Olimlar miyadagi bunday belgilar demensiya yoki fikrlash qobiliyati buzilganini anglatmasligini qayd etgan. Shunga qaramay, natijalar uzoq davom etgan klinik semizlik miyaning qon tomirlari salomatligi uchun xavf omili bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Luiziana shtati universitetiBogalusa Heart StudyNeurology Open Accesssemizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqdaDunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda7 oktabr 20:58Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...25 iyul 11:13Qon guruhingiz qarish tezligini belgilaydimi? Olimlar haqiqatni ochiqladiQon guruhingiz qarish tezligini belgilaydimi? Olimlar haqiqatni ochiqladiKecha 18:38Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi borNega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor22 oktabr 22:58Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?22 oktabr 22:41O‘smirlarda ruhiy zo‘riqish bilan dars tayyorlash o‘rtasida bog‘liqlik aniqlandiO‘smirlarda ruhiy zo‘riqish bilan dars tayyorlash o‘rtasida bog‘liqlik aniqlandi22 oktabr 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?