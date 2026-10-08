Ehrom toshlaridan 45 million yillik timsohning yangi turi topildi

·53·Dunyo
Ehrom toshlaridan 45 million yillik timsohning yangi turi topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Misrdagi ehrom toshlaridan topilgan qoldiqlar o‘rganilib, taxminan 45 million yil avval yashagan Herugavialis cairensis nomli timsohning yangi turi aniqlandi.
  • Bu turga tegishli deyarli to‘liq bosh suyagi 1920-yillarda topilgan bo‘lib, uning tumshug‘i uch qismi yo‘qligi Buyuk Sfinksni eslatgani uchun shunday nomlangan.

Olimlar Misrdagi Buyuk Sfinks va Giza ehromlarini qurishda ishlatilgan ohaktosh qatlamidan topilgan qadimiy qoldiqlarni qayta o‘rganib, taxminan 45 million yil avval yashagan timsohning yangi turini aniqladi. Unga Herugavialis cairensis nomi berilgan. Bu haqda “Royal Society Open Science” jurnalida chop etilgan tadqiqotda ma’lum qilindi.

Yangi turga tegishli qazilma qoldiqlar Misr shimolidagi Mokattam qatlamidan topilgan. Taxminan 45 million yil avval bu hudud sayoz dengiz bo‘lgan. Shu bois bu yerda baliqlar, akulalar va dastlabki kitlar kabi qadimgi dengiz hayvonlarining ko‘plab qoldiqlari saqlanib qolgan.

Mokattam ohaktoshi keyinchalik qadimgi misrliklar tomonidan Buyuk Sfinks va Giza ehromlarini qurishda ishlatilgan.

Tadqiqotchilar o‘rgangan asosiy topilmalardan biri deyarli to‘liq timsoh bosh suyagi bo‘lib, u 1920 yillarda topilgan. Qizig‘i, uning tumshug‘i uch qismi yo‘q. Bu jihat burni yo‘qolgan Buyuk Sfinksni eslatgani uchun yangi uruqqa qadimgi Misr xudolaridan biri Xorus nomi bilan bog‘liq Herugavialis nomi berilgan.

Qoldiqlar dastlab, 1927 yilda, hozirgi soxta gavialga o‘xshashligi sababli Tomistoma cairense deb tasniflangan. Biroq yangi tadqiqotda olimlar qazilmani evolyutsion tahlil va kompyuter tomografiyasi yordamida qayta tekshirib, uning Tomistoma urug‘iga mansub emasligini aniqladi.

“Herugavialis cairensis — 66 million yildan 23 million yil avvalgacha bo‘lgan davrda O‘rta Yer dengizida yashagan gaviallarning oltinchi turi. Biz hali bilmaydigan boshqa turlar ham bo‘lishi mumkin”, — degan tadqiqot mualliflaridan biri, paleontolog Pol Berk.

Qora fonda timsoh kallalari, Sfinks va piramidalar tasvirlangan.

Herugavialis uzun va ingichka tumshuqqa hamda baliq tutishga moslashgan o‘tkir tishlarga ega bo‘lgan. Olimlar uni Mokattam hududidagi baliqlar bilan oziqlangan, deb hisoblaydi. Ko‘zlari hozirgi hind gaviali kabi bosh suyagidan biroz bo‘rtib turgan bo‘lishi mumkin. Bu esa uning yarim suvda yashaydigan yirtqich bo‘lganini ko‘rsatadi.

Hozirgi kunda gaviallarning atigi ikki turi mavjud: Hindiston yarimorolida yashaydigan hind gaviali va Janubi-Sharqiy Osiyoda uchraydigan soxta gavial. Qadimgi gaviallar qoldiqlari esa Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Italiya, Misr va Yaponiya kabi davlatlardan ham topilgan.

Olimlar Buyuk Sfinks va Giza ehromlari tarkibidagi toshlarda boshqa qadimiy jonzotlarning qoldiqlari ham bo‘lishi mumkinligini istisno etmayapti. Mokattam qatlamidan topilgan qazilmalar esa qadimgi Misr hududida millionlab yillar avval mavjud bo‘lgan boy dengiz ekotizimi haqida muhim ma’lumot beradi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qariyb bir asr avval topilgan qazilmaning zamonaviy usullar yordamida qayta o‘rganilishi muzeylardagi eski kolleksiyalarni yana bir bor tekshirish muhimligini ko‘rsatadi.

Herugavialis cairensisMokatam qatlamBuyuk SfenksRoyal Society Open Science
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiTimsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdi9 sentabr 18:56Internetda boyligini ko‘rsatgan blogerning uyi o‘marildiInternetda boyligini ko‘rsatgan blogerning uyi o‘marildiBugun 10:29Jag‘ini to‘g‘rilatmoqchi bo‘lgan ayolning yuzi jiddiy o‘zgardiJag‘ini to‘g‘rilatmoqchi bo‘lgan ayolning yuzi jiddiy o‘zgardiBugun 10:208 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalarBugun 09:419 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun 09:1761 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)61 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?