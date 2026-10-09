Turkmanistonda MDH sammiti start oldi, Shavkat Mirziyoyevni Serdar Berdimuhamedov kutib oldi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun Turkmanistonning Kaspiy dengizi sohilida joylashgan «Avaza» milliy sayyohlik majmuasiga tashrif buyurdi.
Sammit bo‘lib o‘tadigan asosiy majmuada davlatimiz rahbarini Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov samimiy va yuksak ehtirom bilan kutib oldi.
Muzokaralar kun tartibi: Tor va kengaytirilgan format
Mazkur oliy darajadagi anjumanda Hamdo‘stlik mamlakatlari o‘rtasidagi ko‘p tomonlama sheriklikning muhim yo‘nalishlari ko‘rib chiqilishi rejalashtirilgan:
Tor doiradagi muloqot: Davlat rahbarlari tor tarkibdagi uchrashuv davomida mintaqaviy xavfsizlik, global geosiyosiy vaziyat hamda tashkilot doirasidagi siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash masalalarini atroflicha muhokama qiladilar;
Kengaytirilgan yig‘ilish: Rasmiy delegatsiyalar ishtirokida o‘tadigan keng qamrovli muzokaralarda savdo-iqtisodiy aloqalar, sanoat kooperatsiyasi, transport va tranzit yo‘laklarini rivojlantirish hamda madaniy-gumanitar almashinuvlarni chuqurlashtirish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratiladi.
Imzolanishi kutilayotgan hujjatlar paketi
Sammit yakunlari bo‘yicha Hamdo‘stlik faoliyatini yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgan qator muhim qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda:
Huquqiy bazani mustahkamlash: Iqtisodiy integratsiya, bojxona va chegaraoldi tartib-qoidalarini yengillashtirishga qaratilgan ko‘p tomonlama bitimlar tasdiqlanadi;
Yangi tashabbuslar: O‘zbekiston tomonidan MDH hududida elektron tijorat, innovatsiyalar va transport-logistika infratuzilmasini birlashtirish bo‘yicha ilgari surilgan amaliy tashabbuslarning qo‘llab-quvvatlanishi ko‘zda tutilgan.
«Avaza» majmuasida boshlangan mazkur sammit Markaziy Osiyo va MDH maydonida o‘zaro ishonch hamda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish yo‘lidagi navbatdagi muhim siyosiy voqea sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…