Turkmanistonda MDH sammiti start oldi, Shavkat Mirziyoyevni Serdar Berdimuhamedov kutib oldi

·71·Dunyo
Turkmanistonda MDH sammiti start oldi, Shavkat Mirziyoyevni Serdar Berdimuhamedov kutib oldi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun Turkmanistonning Kaspiy dengizi sohilida joylashgan «Avaza» milliy sayyohlik majmuasiga tashrif buyurdi.

Sammit bo‘lib o‘tadigan asosiy majmuada davlatimiz rahbarini Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov samimiy va yuksak ehtirom bilan kutib oldi.

Muzokaralar kun tartibi: Tor va kengaytirilgan format

Mazkur oliy darajadagi anjumanda Hamdo‘stlik mamlakatlari o‘rtasidagi ko‘p tomonlama sheriklikning muhim yo‘nalishlari ko‘rib chiqilishi rejalashtirilgan:

  • Tor doiradagi muloqot: Davlat rahbarlari tor tarkibdagi uchrashuv davomida mintaqaviy xavfsizlik, global geosiyosiy vaziyat hamda tashkilot doirasidagi siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash masalalarini atroflicha muhokama qiladilar;

  • Kengaytirilgan yig‘ilish: Rasmiy delegatsiyalar ishtirokida o‘tadigan keng qamrovli muzokaralarda savdo-iqtisodiy aloqalar, sanoat kooperatsiyasi, transport va tranzit yo‘laklarini rivojlantirish hamda madaniy-gumanitar almashinuvlarni chuqurlashtirish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratiladi.

Imzolanishi kutilayotgan hujjatlar paketi

Sammit yakunlari bo‘yicha Hamdo‘stlik faoliyatini yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgan qator muhim qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda:

  • Huquqiy bazani mustahkamlash: Iqtisodiy integratsiya, bojxona va chegaraoldi tartib-qoidalarini yengillashtirishga qaratilgan ko‘p tomonlama bitimlar tasdiqlanadi;

  • Yangi tashabbuslar: O‘zbekiston tomonidan MDH hududida elektron tijorat, innovatsiyalar va transport-logistika infratuzilmasini birlashtirish bo‘yicha ilgari surilgan amaliy tashabbuslarning qo‘llab-quvvatlanishi ko‘zda tutilgan.

«Avaza» majmuasida boshlangan mazkur sammit Markaziy Osiyo va MDH maydonida o‘zaro ishonch hamda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish yo‘lidagi navbatdagi muhim siyosiy voqea sifatida baholanmoqda.

Shavkat MirziyoyevMDHSerdar BerdimuhamedovAvaza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Bugun 00:02O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldiO‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldiBugun 14:04Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiShavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiKecha 13:10Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)2 oktabr 12:29BRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaBRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi Dehlida9 sentabr 19:57Turk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdiTurk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdiBugun 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?