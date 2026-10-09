Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
- Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish va mintaqaviy masalalar muhokama qilindi.
- Muzokaralar yakunida O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqadigan Oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to‘g‘risidagi bitim imzolandi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan oliy darajadagi muhim muzokaralarni o‘tkazdi. Do‘stona va konstruktiv ruhda kechgan uchrashuvda ikki qardosh davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish hamda mintaqaviy kun tartibidagi ustuvor masalalar muhokama qilindi.
Muzokaralar yakunida ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqalarni mutlaqo yangi siyosiy va amaliy bosqichga olib chiquvchi tarixiy hujjat imzolandi.
Tabrik va yuksak e’tirof: Mustaqillikning 35 yilligi
Suhbat avvalida davlatimiz rahbari qardosh Turkmaniston yetakchisini muhim siyosiy sanalar bilan qutladi:
Qutlug‘ 35 yillik: Shavkat Mirziyoyev Serdar Berdimuhamedovni Turkmaniston mustaqilligining 35 yillik yubiley ayyomi bilan samimiy tabrikladi;
Muvaffaqiyatli raislik: Shuningdek, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvi hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga (MDH) Turkmaniston tomonidan olib borilgan samarali raislik faoliyati alohida e’tirof etildi.
Iqtisodiy sur’at: «Shovot – Toshovuz» va kooperatsiya rejalari
Davlat rahbarlari savdo-iqtisodiy sohadagi ko‘rsatkichlar yil sayin barqaror o‘sib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdilar:
Chegaraoldi savdo zonasi: Ikki davlat tadbirkorlari va chegaradosh hududlari uchun qulay sharoit yaratgan «Shovot – Toshovuz» savdo zonasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani urg‘ulandi;
Savdoni bir necha barobar oshirish: Tomonlar o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini karrali oshirishga qaratilgan maxsus «yo‘l xaritasi»ni tasdiqlashga kelishib oldilar;
Keng qamrovli kooperatsiya: Sanoat, energetika tarmog‘i, tranzit-transport yo‘laklari, qishloq va suv xo‘jaligi yo‘nalishlarida yirik qo‘shma Kooperatsiya dasturini qabul qilish hamda uni to‘g‘ridan to‘g‘ri hududlar (viloyatlar) kesimida amalga oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.
Tarixiy kelishuv: Oliy darajadagi strategik sheriklik kengashi
Muzokaralarning asosiy amaliy natijasi sifatida muhim siyosiy qadam tashlandi:
Kengash tuzish to‘g‘risida bitim: Davlat rahbarlari tomonidan Oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to‘g‘risidagi bitim rasman imzolandi;
Yangi institutsional mexanizm: Ushbu hujjat Toshkent va Ashxobod o‘rtasidagi oliy darajadagi siyosiy muloqotni muntazam muvofiqlashtirish, erishilgan barcha kelishuvlar ijrosini qat’iy nazorat qilish hamda ustuvor yo‘nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.
Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi yaxshi qo‘shnichilik, qardoshlik va strategik sheriklik aloqalari yangi sur’at kasb etayotganini yaqqol namoyon etdi.
Izohlar 0
…