Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)

·53·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
  • Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish va mintaqaviy masalalar muhokama qilindi.
  • Muzokaralar yakunida O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqadigan Oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to‘g‘risidagi bitim imzolandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan oliy darajadagi muhim muzokaralarni o‘tkazdi. Do‘stona va konstruktiv ruhda kechgan uchrashuvda ikki qardosh davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish hamda mintaqaviy kun tartibidagi ustuvor masalalar muhokama qilindi.

Muzokaralar yakunida ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqalarni mutlaqo yangi siyosiy va amaliy bosqichga olib chiquvchi tarixiy hujjat imzolandi.

Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)

Tabrik va yuksak e’tirof: Mustaqillikning 35 yilligi

Suhbat avvalida davlatimiz rahbari qardosh Turkmaniston yetakchisini muhim siyosiy sanalar bilan qutladi:

  • Qutlug‘ 35 yillik: Shavkat Mirziyoyev Serdar Berdimuhamedovni Turkmaniston mustaqilligining 35 yillik yubiley ayyomi bilan samimiy tabrikladi;

  • Muvaffaqiyatli raislik: Shuningdek, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvi hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga (MDH) Turkmaniston tomonidan olib borilgan samarali raislik faoliyati alohida e’tirof etildi.

Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)

Iqtisodiy sur’at: «Shovot – Toshovuz» va kooperatsiya rejalari

Davlat rahbarlari savdo-iqtisodiy sohadagi ko‘rsatkichlar yil sayin barqaror o‘sib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdilar:

  • Chegaraoldi savdo zonasi: Ikki davlat tadbirkorlari va chegaradosh hududlari uchun qulay sharoit yaratgan «Shovot – Toshovuz» savdo zonasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani urg‘ulandi;

  • Savdoni bir necha barobar oshirish: Tomonlar o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini karrali oshirishga qaratilgan maxsus «yo‘l xaritasi»ni tasdiqlashga kelishib oldilar;

  • Keng qamrovli kooperatsiya: Sanoat, energetika tarmog‘i, tranzit-transport yo‘laklari, qishloq va suv xo‘jaligi yo‘nalishlarida yirik qo‘shma Kooperatsiya dasturini qabul qilish hamda uni to‘g‘ridan to‘g‘ri hududlar (viloyatlar) kesimida amalga oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)

Tarixiy kelishuv: Oliy darajadagi strategik sheriklik kengashi

Muzokaralarning asosiy amaliy natijasi sifatida muhim siyosiy qadam tashlandi:

  • Kengash tuzish to‘g‘risida bitim: Davlat rahbarlari tomonidan Oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to‘g‘risidagi bitim rasman imzolandi;

  • Yangi institutsional mexanizm: Ushbu hujjat Toshkent va Ashxobod o‘rtasidagi oliy darajadagi siyosiy muloqotni muntazam muvofiqlashtirish, erishilgan barcha kelishuvlar ijrosini qat’iy nazorat qilish hamda ustuvor yo‘nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi yaxshi qo‘shnichilik, qardoshlik va strategik sheriklik aloqalari yangi sur’at kasb etayotganini yaqqol namoyon etdi.

Shavkat MirziyoyevSerdar BerdimuhamedovToshkent-Shaxobod strategik sheriklik kengashiShovot – Toshovuz savdo zonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiShavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiKecha 13:10Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?1 sentabr 08:10Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)15 sentabr 21:51Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)Kecha 07:57Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)17 iyun 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari