Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)

·28·Dunyo
Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arqadag‘ Gurbanguli Berdimuhammedov ot chopish musobaqasida nabirasi Kerimguli Berdimuhammedov parvarishlagan «Dagxon» nomli ot bilan ishtirok etib, g‘olib bo‘ldi.
  • Poyga natijasida qo‘lga kiritilgan Range Rover Sport avtomobili esa Arqadag‘ tomonidan nabirasi xizmat qilayotgan harbiy qismga topshirildi.
  • Bu voqea Turkmanistonda ot sporti va milliy an’analarning davlat darajasida nishonlanishiga yana bir misol bo‘ldi.

Turkmanistonda milliy an’analar va ot sporti yana bir bor davlat darajasidagi yorqin shodiyonaga aylandi! Turkmaniston milliy lideri, Xalq maslahati raisi hamda mamlakatning bosh «xalq otshunosi» va «mohir chavandozi» bo‘lmish Arqadag‘ Gurbanguli Berdimuhammedov navbatdagi ot chopishida ishtirok etib, mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov tomonidan taqdim etilgan hashamatli bosh sovrin — Range Rover Sport avtomobili esa kutilmagan tarzda egasini topdi. Xo‘sh, Arqadag‘ qaysi ot bilan marraga birinchi bo‘lib keldi va qimmatbaho yo‘ltanlamas kimga nasib qildi?

Nabiraning «Dagxon»i va Arqadag‘ning g‘alabasi

Mamlakatning bosh chavandozi bu gal ham raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • Oilaviy an’ana: Gurbanguli Berdimuhammedov musobaqada o‘zining nabirasi — yosh otboqar Kerimguli Berdimuhammedov tomonidan parvarishlangan «Dagxon» laqabli sara ot bilan chopishga tushdi;

  • Mutlaq birinchi o‘rin: Mohir chavandoz masofani katta mahorat bilan bosib o‘tib, marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi va oltin medalni qo‘lga kiritdi;

  • Shohona bosh sovrin: Poyga yakunida Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov g‘olib chavandozga so‘nggi rusumdagi hashamatli Range Rover Sport avtomobili kalitini shaxsan topshirdi.

Hashamatli yo‘ltanlamas harbiy qismga yo‘l oldi

«G‘oliblik uchun berilgan qimmatbaho Range Rover Sport avtomobilini Arqadag‘ Gurbanguli Berdimuhammedov mamlakat Mudofaa vazirligiga, aniqrog‘i nabirasi serjant Kerimguli Berdimuhammedov muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy qism ixtiyoriga topshirdi».

Shu tariqa, ot poygasida yutib olingan hashamatli mashina to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy xizmatchilar va mudofaa ehtiyojlari uchun yo‘naltirildi.

Poyga va mukofot tafsilotlari (Jadval)

Ko‘rsatkich / Omil

Tafsilotlar va rasmiy holat

G‘olib chavandoz

Gurbanguli Berdimuhammedov (Arqadag‘, milliy lider, Xalq maslahati raisi)

Musobaqadagi ot

«Dagxon» (parvarishlovchi: nabirasi Kerimguli Berdimuhammedov)

Egallangan o‘rin

1-o‘rin (Mutlaq chempion)

Topshirilgan mukofot

Range Rover Sport avtomashinasi (Prezident Serdar Berdimuhammedov tomonidan)

Sovg‘aning yakuniy taqdiri

Nabirasi serjant Kerimguli xizmat qilayotgan Mudofaa vazirligi harbiy qismiga berildi

Sizningcha, Arqadag‘ning yutib olgan hashamatli Range Rover Sport avtomobilini o‘z nabirasi xizmat qilayotgan harbiy qismga topshirishiga qanday baho berasiz? Bunday poygalar haqidagi taassurotlaringiz qanday?

O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda qoldiring va qo‘shni davlatdagi ushbu qiziqarli yangilikni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Gurbanguli BerdimuhammedovArqadag‘TurkmanistonRange Rover Sport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi8 iyul 05:02Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdiQirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdiBugun 12:39«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdiBugun 12:06Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Bugun 11:11«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!Bugun 10:56Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiKamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiBugun 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota