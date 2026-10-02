Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arqadag‘ Gurbanguli Berdimuhammedov ot chopish musobaqasida nabirasi Kerimguli Berdimuhammedov parvarishlagan «Dagxon» nomli ot bilan ishtirok etib, g‘olib bo‘ldi.
- Poyga natijasida qo‘lga kiritilgan Range Rover Sport avtomobili esa Arqadag‘ tomonidan nabirasi xizmat qilayotgan harbiy qismga topshirildi.
- Bu voqea Turkmanistonda ot sporti va milliy an’analarning davlat darajasida nishonlanishiga yana bir misol bo‘ldi.
Turkmanistonda milliy an’analar va ot sporti yana bir bor davlat darajasidagi yorqin shodiyonaga aylandi! Turkmaniston milliy lideri, Xalq maslahati raisi hamda mamlakatning bosh «xalq otshunosi» va «mohir chavandozi» bo‘lmish Arqadag‘ Gurbanguli Berdimuhammedov navbatdagi ot chopishida ishtirok etib, mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov tomonidan taqdim etilgan hashamatli bosh sovrin — Range Rover Sport avtomobili esa kutilmagan tarzda egasini topdi. Xo‘sh, Arqadag‘ qaysi ot bilan marraga birinchi bo‘lib keldi va qimmatbaho yo‘ltanlamas kimga nasib qildi?
Nabiraning «Dagxon»i va Arqadag‘ning g‘alabasi
Mamlakatning bosh chavandozi bu gal ham raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
Oilaviy an’ana: Gurbanguli Berdimuhammedov musobaqada o‘zining nabirasi — yosh otboqar Kerimguli Berdimuhammedov tomonidan parvarishlangan «Dagxon» laqabli sara ot bilan chopishga tushdi;
Mutlaq birinchi o‘rin: Mohir chavandoz masofani katta mahorat bilan bosib o‘tib, marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi va oltin medalni qo‘lga kiritdi;
Shohona bosh sovrin: Poyga yakunida Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov g‘olib chavandozga so‘nggi rusumdagi hashamatli Range Rover Sport avtomobili kalitini shaxsan topshirdi.
Hashamatli yo‘ltanlamas harbiy qismga yo‘l oldi
«G‘oliblik uchun berilgan qimmatbaho Range Rover Sport avtomobilini Arqadag‘ Gurbanguli Berdimuhammedov mamlakat Mudofaa vazirligiga, aniqrog‘i nabirasi serjant Kerimguli Berdimuhammedov muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy qism ixtiyoriga topshirdi».
Shu tariqa, ot poygasida yutib olingan hashamatli mashina to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy xizmatchilar va mudofaa ehtiyojlari uchun yo‘naltirildi.
Poyga va mukofot tafsilotlari (Jadval)
Ko‘rsatkich / Omil
Tafsilotlar va rasmiy holat
G‘olib chavandoz
Gurbanguli Berdimuhammedov (Arqadag‘, milliy lider, Xalq maslahati raisi)
Musobaqadagi ot
«Dagxon» (parvarishlovchi: nabirasi Kerimguli Berdimuhammedov)
Egallangan o‘rin
1-o‘rin (Mutlaq chempion)
Topshirilgan mukofot
Range Rover Sport avtomashinasi (Prezident Serdar Berdimuhammedov tomonidan)
Sovg‘aning yakuniy taqdiri
Nabirasi serjant Kerimguli xizmat qilayotgan Mudofaa vazirligi harbiy qismiga berildi
Sizningcha, Arqadag‘ning yutib olgan hashamatli Range Rover Sport avtomobilini o‘z nabirasi xizmat qilayotgan harbiy qismga topshirishiga qanday baho berasiz? Bunday poygalar haqidagi taassurotlaringiz qanday?
O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda qoldiring va qo‘shni davlatdagi ushbu qiziqarli yangilikni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…