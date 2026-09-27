“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi

·42·Dunyo
“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozini 7 kun ichida ochish taklifini keskin rad etdi.
  • Trampning ta’kidlashicha, Eron hozirgi kunda harbiy va iqtisodiy jihatdan og‘ir ahvolda qolgani sababli shoshilinch bitim tuzishga urinmoqda.
  • Oq uy rahbari Eronning kelishuvga intilishini ularning strategik zaiflashuvi va mag‘lubiyati bilan izohladi.
  • Bu rad javobi global neft bozori va mintaqadagi harbiy muvozanat atrofidagi noaniqlikni yanada kuchaytirib yubordi.

Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy keskinlik kutilmagan diplomatik to‘qnashuvlar bilan yangi bosqichga ko‘tarildi. AQSH Prezidenti Donald Tramp rasmiy Tehron tomonidan ilgari surilgan va Ho‘rmuz bo‘g‘ozini ochishni ko‘zda tutuvchi navbatdagi tinchlik kelishuvini keskin tarzda rad etganini ochiq ma’lum qildi. Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, Eron tomoni hozirgi kunda harbiy va iqtisodiy jihatdan og‘ir vaziyatga tushib, jiddiy mag‘lubiyatga uchrayotgani sababli shoshilinch bitim tuzishga urinmoqda. «Ular Ho‘rmuz bo‘g‘ozini ochish bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi, chunki juda yomon ahvolda yutqazmoqda. Men bitim tuzishni yaxshi ko‘raman, lekin ular taklif qilayotgan bu kelishuv biz uchun mutlaqo qabul qilinmaydi», deya bayonot berdi Tramp.

Bundan avvalroq Eron Tashqi ishlar vazirligi BMT Bosh Assambleyasi kuluarlarida Vashingtonga vositachi davlatlar orqali strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozini yetti kun ichida ochish bo‘yicha maxsus taklif yo‘llaganini e’lon qilgan edi. Biroq Vashingtonning bunday rad javobi global neft bozori va mintaqadagi harbiy muvozanat atrofidagi noaniqlikni yanada kuchaytirib yubordi.

«Ho‘rmuz bo‘g‘ozi, 7 kunlik muddat va Trampning «yo‘q» javobi»: Diplomatik mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

AQSH va Eron o‘rtasidagi so‘nggi muzokaralar to‘lqinidan eng muhim faktlar:

  • Tramp bitimni rasman rad etdi: AQSH prezidenti Eron ilgari surgan tinchlik taklifi Vashington shartlariga to‘g‘ri kelmasligini bildirdi;

  • Tehronning 7 kunlik taklifi: Eron TIV BMT sammiti doirasida vositachilar orqali Ho‘rmuz bo‘g‘ozini bir hafta ichida ochish tashabbusini bildirgan edi;

  • «Ular juda yomon yutqazmoqda»: Oq uy rahbari Eronning kelishuvga intilishini ularning strategik zaiflashuvi va mag‘lubiyati bilan izohladi;

  • Ho‘rmuz bo‘g‘ozi — asosiy dastak: Dunyo neft savdosining muhim arteriyasi bo‘lgan bo‘g‘oz masalasi har ikki tomon uchun asosiy savdo kartasiga aylangan;

  • Vashingtonning yangi talablari: AQSH ma’muriyati faqat bo‘g‘ozni ochish bilan cheklanmay, kengroq va to‘liq shartlarga asoslangan kapitulyatsiya darajasidagi bitimni talab qilmoqda.

AQSH va Eron o‘rtasidagi qarama-qarshilik: Taklif va rad etish qiyosi

Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha tomonlarning rasmiy qarashlari va shartlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Eron tomonining taklifi (BMT orqali)

Donald Tramp va AQSH pozitsiyasi

Asosiy maqsad va tashabbus

Ho‘rmuz bo‘g‘ozini 7 kun muddat ichida qayta ochish

Taklifni qabul qilmaslik, kelishuvni to‘liq rad etish

Muzokara kanali

BMT Bosh Assambleyasi doirasidagi vositachilar

Ochiq matbuot va Oq uyning keskin bayonotlari

Vaziyatga berilgan baho

Diplomatik murosa va taranglikni yumshatish urinishi

«Eron juda yomon holatda yutqazmoqda va chorasiz qolmoqda»

Bitimga munosabat

Tezkor va qisqa muddatli hal qiluvchi kelishuv

«Men bitimlarni sevaman, ammo bu shartlar qabul qilinmaydi»

Geosiyosiy bosim darajasi

Bo‘g‘ozning yopiqligi bilan bosim o‘tkazish

Harbiy va sanksion bosimni yanada oshirish strategisi

Ehtimoliy oqibat

Mintaqada savdo yo‘llari tiklanishi umidi

Yaqin Sharqda keskinlikning yanada yangi va og‘ir bosqichi

Geosiyosiy va energetik ekspertiza: Nega Tramp Eron taklifini qabul qilmadi?

Xalqaro siyosatshunoslar, harbiy tahlilchilar va neft bozori ekspertlarining xulosalari:

  • «Maksimal bosim va zaiflikdan foydalanish»: Tramp Eronning shoshilinch taklifini Tehronning zaiflashib qolgani belgisi sifatida qabul qildi; AQSH yetakchisi raqib qiyin holatga tushgan paytda yengil bitim tuzish emas, balki unga maksimal siyosiy va iqtisodiy taslimiyat shartlarini yuklash taktikasini qo‘llamoqda;

  • Ho‘rmuz bo‘g‘ozining global xavfi: Dunyo bo‘yicha dengiz orqali tashiladigan xom neftning qariyb 20 foizi aynan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadi; Eronning bu bo‘g‘ozni ochish yoki yopish bilan savdolashishiga yo‘l qo‘ymaslik Vashington uchun strategik prestij masalasidir;

  • «7 kunlik muddat» tuzog‘i: BMT doirasida yetti kun ichida bo‘g‘ozni ochish va’dasi Eronga vaqtdan yutish, sanksiyalar bosimini vaqtincha bo‘shatish va qayta kuch to‘plash uchun kerak bo‘lgan deb hisoblanmoqda, shu bois Oq uy bu shartni xavfli deb baholadi.

Sizningcha, Donald Trampning Eron bilan tinchlik bitimini rad etishi Yaqin Sharqda yanada kattaroq to‘qnashuvlarni keltirib chiqarishi mumkinmi? Ho‘rmuz bo‘g‘ozi atrofidagi bu mojaro dunyodagi neft narxlari va iqtisodiyotga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat sahnasidagi ushbu keskin burilish tahlilini barcha qiziquvchilar bilan baham ko‘ring!

Donald TrampEronHo‘rmuz bo‘g‘oziBMT Bosh Assambleyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi17 sentabr 09:29AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota