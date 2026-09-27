“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozini 7 kun ichida ochish taklifini keskin rad etdi.
- Trampning ta’kidlashicha, Eron hozirgi kunda harbiy va iqtisodiy jihatdan og‘ir ahvolda qolgani sababli shoshilinch bitim tuzishga urinmoqda.
- Oq uy rahbari Eronning kelishuvga intilishini ularning strategik zaiflashuvi va mag‘lubiyati bilan izohladi.
- Bu rad javobi global neft bozori va mintaqadagi harbiy muvozanat atrofidagi noaniqlikni yanada kuchaytirib yubordi.
Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy keskinlik kutilmagan diplomatik to‘qnashuvlar bilan yangi bosqichga ko‘tarildi. AQSH Prezidenti Donald Tramp rasmiy Tehron tomonidan ilgari surilgan va Ho‘rmuz bo‘g‘ozini ochishni ko‘zda tutuvchi navbatdagi tinchlik kelishuvini keskin tarzda rad etganini ochiq ma’lum qildi. Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, Eron tomoni hozirgi kunda harbiy va iqtisodiy jihatdan og‘ir vaziyatga tushib, jiddiy mag‘lubiyatga uchrayotgani sababli shoshilinch bitim tuzishga urinmoqda. «Ular Ho‘rmuz bo‘g‘ozini ochish bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi, chunki juda yomon ahvolda yutqazmoqda. Men bitim tuzishni yaxshi ko‘raman, lekin ular taklif qilayotgan bu kelishuv biz uchun mutlaqo qabul qilinmaydi», deya bayonot berdi Tramp.
Bundan avvalroq Eron Tashqi ishlar vazirligi BMT Bosh Assambleyasi kuluarlarida Vashingtonga vositachi davlatlar orqali strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozini yetti kun ichida ochish bo‘yicha maxsus taklif yo‘llaganini e’lon qilgan edi. Biroq Vashingtonning bunday rad javobi global neft bozori va mintaqadagi harbiy muvozanat atrofidagi noaniqlikni yanada kuchaytirib yubordi.
«Ho‘rmuz bo‘g‘ozi, 7 kunlik muddat va Trampning «yo‘q» javobi»: Diplomatik mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
AQSH va Eron o‘rtasidagi so‘nggi muzokaralar to‘lqinidan eng muhim faktlar:
Tramp bitimni rasman rad etdi: AQSH prezidenti Eron ilgari surgan tinchlik taklifi Vashington shartlariga to‘g‘ri kelmasligini bildirdi;
Tehronning 7 kunlik taklifi: Eron TIV BMT sammiti doirasida vositachilar orqali Ho‘rmuz bo‘g‘ozini bir hafta ichida ochish tashabbusini bildirgan edi;
«Ular juda yomon yutqazmoqda»: Oq uy rahbari Eronning kelishuvga intilishini ularning strategik zaiflashuvi va mag‘lubiyati bilan izohladi;
Ho‘rmuz bo‘g‘ozi — asosiy dastak: Dunyo neft savdosining muhim arteriyasi bo‘lgan bo‘g‘oz masalasi har ikki tomon uchun asosiy savdo kartasiga aylangan;
Vashingtonning yangi talablari: AQSH ma’muriyati faqat bo‘g‘ozni ochish bilan cheklanmay, kengroq va to‘liq shartlarga asoslangan kapitulyatsiya darajasidagi bitimni talab qilmoqda.
AQSH va Eron o‘rtasidagi qarama-qarshilik: Taklif va rad etish qiyosi
Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha tomonlarning rasmiy qarashlari va shartlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Eron tomonining taklifi (BMT orqali)
Donald Tramp va AQSH pozitsiyasi
Asosiy maqsad va tashabbus
Ho‘rmuz bo‘g‘ozini 7 kun muddat ichida qayta ochish
Taklifni qabul qilmaslik, kelishuvni to‘liq rad etish
Muzokara kanali
BMT Bosh Assambleyasi doirasidagi vositachilar
Ochiq matbuot va Oq uyning keskin bayonotlari
Vaziyatga berilgan baho
Diplomatik murosa va taranglikni yumshatish urinishi
«Eron juda yomon holatda yutqazmoqda va chorasiz qolmoqda»
Bitimga munosabat
Tezkor va qisqa muddatli hal qiluvchi kelishuv
«Men bitimlarni sevaman, ammo bu shartlar qabul qilinmaydi»
Geosiyosiy bosim darajasi
Bo‘g‘ozning yopiqligi bilan bosim o‘tkazish
Harbiy va sanksion bosimni yanada oshirish strategisi
Ehtimoliy oqibat
Mintaqada savdo yo‘llari tiklanishi umidi
Yaqin Sharqda keskinlikning yanada yangi va og‘ir bosqichi
Geosiyosiy va energetik ekspertiza: Nega Tramp Eron taklifini qabul qilmadi?
Xalqaro siyosatshunoslar, harbiy tahlilchilar va neft bozori ekspertlarining xulosalari:
«Maksimal bosim va zaiflikdan foydalanish»: Tramp Eronning shoshilinch taklifini Tehronning zaiflashib qolgani belgisi sifatida qabul qildi; AQSH yetakchisi raqib qiyin holatga tushgan paytda yengil bitim tuzish emas, balki unga maksimal siyosiy va iqtisodiy taslimiyat shartlarini yuklash taktikasini qo‘llamoqda;
Ho‘rmuz bo‘g‘ozining global xavfi: Dunyo bo‘yicha dengiz orqali tashiladigan xom neftning qariyb 20 foizi aynan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadi; Eronning bu bo‘g‘ozni ochish yoki yopish bilan savdolashishiga yo‘l qo‘ymaslik Vashington uchun strategik prestij masalasidir;
«7 kunlik muddat» tuzog‘i: BMT doirasida yetti kun ichida bo‘g‘ozni ochish va’dasi Eronga vaqtdan yutish, sanksiyalar bosimini vaqtincha bo‘shatish va qayta kuch to‘plash uchun kerak bo‘lgan deb hisoblanmoqda, shu bois Oq uy bu shartni xavfli deb baholadi.
Sizningcha, Donald Trampning Eron bilan tinchlik bitimini rad etishi Yaqin Sharqda yanada kattaroq to‘qnashuvlarni keltirib chiqarishi mumkinmi? Ho‘rmuz bo‘g‘ozi atrofidagi bu mojaro dunyodagi neft narxlari va iqtisodiyotga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat sahnasidagi ushbu keskin burilish tahlilini barcha qiziquvchilar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…