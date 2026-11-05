Eron televideniyesi Ukraina va Polsha shaharlariga raketa zarbalari bilan tahdid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eron davlat televideniyesi AQSH tomonidan yangi harbiy zarbalar berilgan taqdirda, Ukraina va Polsha shaharlariga raketa hujumlari uyushtirilishi mumkinligini ochiq e’lon qildi.
- Telekanal efirida Kiyev, Lvov, Odessa hamda Polshaning Jeshuv shahri nishon sifatida ko‘rsatilgan xaritalar namoyish etilib, Yevropaga tahdidli bayonotlar yangradi.
- Mazkur holat AQSHning Qeshm orolidagi nishonlarga bergan zarbalaridan so‘ng yuzaga kelgan keskinlik fonida sodir bo‘ldi.
Yaqin Sharqda Vashington va Tehron o‘rtasidagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda, Eron davlat televideniyesi (IRINN) orqali misli ko‘rilmagan harbiy tahdidlar yangradi. Telekanal efirida AQSH tomonidan yangi harbiy zarbalar berilgan taqdirda, javob chorasi sifatida Yevropa qit’asi, xususan Ukraina va Polshadagi yirik shaharlarga raketa hujumlari uyushtirilishi mumkinligi ochiq namoyish etildi.
Efirga uzatilgan lavhalarda raketalarning parvoz trayektoriyasi aks etgan maxsus xaritalar ko‘rsatilib, ehtimoliy nishonlar ochiqlandi.
Xaritadagi aniq nishonlar: Jeshuv va Ukraina shaharlari
Eron televideniyesidagi ko‘rsatuv davomida ekspertlar va harbiy tahlilchilar quyidagi nuqtalarga e’tibor qaratdi:
Ukrainaning yirik shaharlari: Tehron AQSHning ehtimoliy keng ko‘lamli hujumiga javob sifatida Kiyev, Lvov va Odessa shaharlarini nishon sifatida ko‘rsatdi;
NATOning asosiy logistika xabi: Xaritada NATOning Ukrainaga harbiy va insonparvarlik yordamlarini yetkazib beruvchi asosiy markazi sanalgan Polshaning Jeshuv (Rzeszów) shahri alohida ajratib ko‘rsatildi;
Ochiq tahdid bayonoti: Telekanal orqali «Bizning raketalarimiz Yevropaga yetib boradi va biz Amerika imperialistlari hamda ularning ittifoqchilarini yo‘q qilamiz», mazmunidagi keskin ogohlantirishlar yangradi.
To‘qnashuv ildizi: Qeshm orolidagi zarbalar va geosiyosiy bosim
Mazkur keskin bayonotlar AQSH va Eron o‘rtasidagi so‘nggi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy harakatlar fonida yuzaga keldi:
Hurmuz bo‘g‘ozidagi voqealar: AQSH qurolli kuchlari strategik Hurmuz bo‘g‘ozida joylashgan Eronga tegishli Qeshm (Qeshm) orolidagi nishonlarga cheklangan mudofaa zarbalarini bergan edi;
Eronning javob reaksiyasi: Tehron ushbu voqealarni Ukrainaning G‘arb davlatlari bilan ittifoqchiligi hamda Isroilga bilvosita xayrixohligi bilan bog‘lashga urinmoqda va geosiyosiy bosimni Yevropa tomon yo‘naltirmoqda.
Rasmiy reaksiya: Razvedka ma’lumotlari nima deydi?
Ukraina rasmiy doiralari hamda Yolg‘on ma’lumotlarga qarshi kurashish markazi holat bo‘yicha tezkor munosabat bildirdi:
Hozirda yaqin vaqt ichida Eron tomonidan Yevropa yoki Ukraina shaharlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri raketa hujumlari sodir bo‘lishini tasdiqlovchi rasmiy razvedka ma’lumotlari mavjud emas;
Mutasaddi idoralar bu chiqishlarni ko‘proq axborot-psixologik bosim sifatida baholamoqda, biroq xavfsizlik kuchlari vaziyatni va havo hujumidan mudofaa tizimlarini diqqat bilan kuzatib borayotganini ta’kidladi.
Izohlar 0
…