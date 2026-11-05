Eron televideniyesi Ukraina va Polsha shaharlariga raketa zarbalari bilan tahdid qildi

·136·Dunyo
Eron televideniyesi Ukraina va Polsha shaharlariga raketa zarbalari bilan tahdid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron davlat televideniyesi AQSH tomonidan yangi harbiy zarbalar berilgan taqdirda, Ukraina va Polsha shaharlariga raketa hujumlari uyushtirilishi mumkinligini ochiq e’lon qildi.
  • Telekanal efirida Kiyev, Lvov, Odessa hamda Polshaning Jeshuv shahri nishon sifatida ko‘rsatilgan xaritalar namoyish etilib, Yevropaga tahdidli bayonotlar yangradi.
  • Mazkur holat AQSHning Qeshm orolidagi nishonlarga bergan zarbalaridan so‘ng yuzaga kelgan keskinlik fonida sodir bo‘ldi.

Yaqin Sharqda Vashington va Tehron o‘rtasidagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda, Eron davlat televideniyesi (IRINN) orqali misli ko‘rilmagan harbiy tahdidlar yangradi. Telekanal efirida AQSH tomonidan yangi harbiy zarbalar berilgan taqdirda, javob chorasi sifatida Yevropa qit’asi, xususan Ukraina va Polshadagi yirik shaharlarga raketa hujumlari uyushtirilishi mumkinligi ochiq namoyish etildi.

Efirga uzatilgan lavhalarda raketalarning parvoz trayektoriyasi aks etgan maxsus xaritalar ko‘rsatilib, ehtimoliy nishonlar ochiqlandi.

Xaritadagi aniq nishonlar: Jeshuv va Ukraina shaharlari

Eron televideniyesidagi ko‘rsatuv davomida ekspertlar va harbiy tahlilchilar quyidagi nuqtalarga e’tibor qaratdi:

  • Ukrainaning yirik shaharlari: Tehron AQSHning ehtimoliy keng ko‘lamli hujumiga javob sifatida Kiyev, Lvov va Odessa shaharlarini nishon sifatida ko‘rsatdi;

  • NATOning asosiy logistika xabi: Xaritada NATOning Ukrainaga harbiy va insonparvarlik yordamlarini yetkazib beruvchi asosiy markazi sanalgan Polshaning Jeshuv (Rzeszów) shahri alohida ajratib ko‘rsatildi;

  • Ochiq tahdid bayonoti: Telekanal orqali «Bizning raketalarimiz Yevropaga yetib boradi va biz Amerika imperialistlari hamda ularning ittifoqchilarini yo‘q qilamiz», mazmunidagi keskin ogohlantirishlar yangradi.

To‘qnashuv ildizi: Qeshm orolidagi zarbalar va geosiyosiy bosim

Mazkur keskin bayonotlar AQSH va Eron o‘rtasidagi so‘nggi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy harakatlar fonida yuzaga keldi:

  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi voqealar: AQSH qurolli kuchlari strategik Hurmuz bo‘g‘ozida joylashgan Eronga tegishli Qeshm (Qeshm) orolidagi nishonlarga cheklangan mudofaa zarbalarini bergan edi;

  • Eronning javob reaksiyasi: Tehron ushbu voqealarni Ukrainaning G‘arb davlatlari bilan ittifoqchiligi hamda Isroilga bilvosita xayrixohligi bilan bog‘lashga urinmoqda va geosiyosiy bosimni Yevropa tomon yo‘naltirmoqda.

Rasmiy reaksiya: Razvedka ma’lumotlari nima deydi?

Ukraina rasmiy doiralari hamda Yolg‘on ma’lumotlarga qarshi kurashish markazi holat bo‘yicha tezkor munosabat bildirdi:

  • Hozirda yaqin vaqt ichida Eron tomonidan Yevropa yoki Ukraina shaharlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri raketa hujumlari sodir bo‘lishini tasdiqlovchi rasmiy razvedka ma’lumotlari mavjud emas;

  • Mutasaddi idoralar bu chiqishlarni ko‘proq axborot-psixologik bosim sifatida baholamoqda, biroq xavfsizlik kuchlari vaziyatni va havo hujumidan mudofaa tizimlarini diqqat bilan kuzatib borayotganini ta’kidladi.

EronAQSHHurmuz bo‘g‘oziQeshm oroli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?3 noyabr 18:22Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi27 sentabr 11:09Hurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandiHurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandi2 noyabr 23:11Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildiHurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildi2 noyabr 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi