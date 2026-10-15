Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi

·62·Dunyo
Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozida BAAga qarashli yuk tashuvchi konteyner kemasi Eron tomonidan zarbaga uchrab, yonib cho‘kib ketdi.
  • Kemanining dengizda harakatlanish xavfsizligi qoidalarini buzgani va ogohlantirishlarga e’tibor bermagani hodisaga sabab bo‘lgani aytilmoqda.
  • Cho‘kish oqibatida minglab iPhone va atirlar dengiz yuzasiga qalqib chiqqan, mahalliy aholi esa ularni yig‘ib olishga kirishgan.

Strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida navbatdagi jiddiy hodisa yuz berdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, Eron tomoni Birlashgan Arab Amirliklariga (BAA) qarashli yirik yuk tashuvchi konteyner kemasiga zarba bergan.

Hodisaga mazkur kemaning dengizda harakatlanish xavfsizligi qoidalarini buzgani hamda berilgan ogohlantirishlarga e’tibor qaratmagani sabab bo‘lgani aytilmoqda. Hujum natijasida kemada kuchli yong‘in chiqib, yakunda suv tubiga g‘arq bo‘ldi.

Ekipaj qutqarildi, kema esa yonib cho‘kdi

Voqea joyidan olingan foto va videolavhalarda holatning ko‘lami aks etgan:

  • Yong‘in va cho‘kish jarayoni: Konteynerlar bilan liq to‘la ulkan kemaning ustki qismidan quyuq qora tutun ko‘tarilib, ko‘p o‘tmay u yonboshlab suvga cho‘kib ketgan;

  • Ekipaj qutqaruvi: Hujumdan so‘ng kema bortidagi ekipaj a’zolari o‘z vaqtida evakuatsiya qilinib, to‘liq qutqarib olindi.

Dengiz betidagi qimmatbaho yuk: Minglab iPhone va atirlar

Kema cho‘kishi oqibatida bortdagi ulkan temir konteynerlarning ayrimlari ochilib yoki shikastlanib, ichidagi yuklar dengiz yuzasiga qalqib chiqqan:

  • Qimmatbaho smartfon va parfyumeriya: Suv sathida minglab iPhone telefonlari hamda qimmatbaho brend atirlari sochilgan holda suzib yuribdi;

  • Mahalliy qayiqlar harakati: Suratlarda ko‘rinishicha, voqea joyiga yetib kelgan o‘nlab kichik motorli qayiqlar va odamlar suv ustidagi yuklarni, xususan, atir qutilarini yig‘ib olishga kirishgan;

  • Ochiq dengizda qolgan konteynerlar: Ba’zi katta konteynerlar hali ham yarim cho‘kkan holda dengiz sathida suzib turibdi.

Dunyo neft va savdo yo‘llarining asosiy arteriyasi hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozidagi bunday keskin to‘qnashuvlar mintaqaviy yuk tashuv xavfsizligiga jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Hurmuz bo‘g‘oziEronBirlashgan Arab AmirliklariMinglab iPhone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi27 sentabr 11:09Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinYaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin29 sentabr 09:40Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi