Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hurmuz bo‘g‘ozida BAAga qarashli yuk tashuvchi konteyner kemasi Eron tomonidan zarbaga uchrab, yonib cho‘kib ketdi.
- Kemanining dengizda harakatlanish xavfsizligi qoidalarini buzgani va ogohlantirishlarga e’tibor bermagani hodisaga sabab bo‘lgani aytilmoqda.
- Cho‘kish oqibatida minglab iPhone va atirlar dengiz yuzasiga qalqib chiqqan, mahalliy aholi esa ularni yig‘ib olishga kirishgan.
Strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida navbatdagi jiddiy hodisa yuz berdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, Eron tomoni Birlashgan Arab Amirliklariga (BAA) qarashli yirik yuk tashuvchi konteyner kemasiga zarba bergan.
Hodisaga mazkur kemaning dengizda harakatlanish xavfsizligi qoidalarini buzgani hamda berilgan ogohlantirishlarga e’tibor qaratmagani sabab bo‘lgani aytilmoqda. Hujum natijasida kemada kuchli yong‘in chiqib, yakunda suv tubiga g‘arq bo‘ldi.
Ekipaj qutqarildi, kema esa yonib cho‘kdi
Voqea joyidan olingan foto va videolavhalarda holatning ko‘lami aks etgan:
Yong‘in va cho‘kish jarayoni: Konteynerlar bilan liq to‘la ulkan kemaning ustki qismidan quyuq qora tutun ko‘tarilib, ko‘p o‘tmay u yonboshlab suvga cho‘kib ketgan;
Ekipaj qutqaruvi: Hujumdan so‘ng kema bortidagi ekipaj a’zolari o‘z vaqtida evakuatsiya qilinib, to‘liq qutqarib olindi.
Dengiz betidagi qimmatbaho yuk: Minglab iPhone va atirlar
Kema cho‘kishi oqibatida bortdagi ulkan temir konteynerlarning ayrimlari ochilib yoki shikastlanib, ichidagi yuklar dengiz yuzasiga qalqib chiqqan:
Qimmatbaho smartfon va parfyumeriya: Suv sathida minglab iPhone telefonlari hamda qimmatbaho brend atirlari sochilgan holda suzib yuribdi;
Mahalliy qayiqlar harakati: Suratlarda ko‘rinishicha, voqea joyiga yetib kelgan o‘nlab kichik motorli qayiqlar va odamlar suv ustidagi yuklarni, xususan, atir qutilarini yig‘ib olishga kirishgan;
Ochiq dengizda qolgan konteynerlar: Ba’zi katta konteynerlar hali ham yarim cho‘kkan holda dengiz sathida suzib turibdi.
Dunyo neft va savdo yo‘llarining asosiy arteriyasi hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozidagi bunday keskin to‘qnashuvlar mintaqaviy yuk tashuv xavfsizligiga jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Izohlar 0
…