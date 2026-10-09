Ko‘zi ojiz mushukning yomg‘irni his qilayotgani aks etgan video barchani ta’sirlantirdi (video)
Deraza yonida xotirjam o‘tirgan mushuk tashqarida yog‘ayotgan yomg‘irni kuzatayotgandek ko‘rinadi. Ammo uning ko‘zlari ko‘rmaydi. Shunday bo‘lsa-da, u yomg‘irli lahzalarni o‘ziga xos tarzda his qiladi: tomchilarning mayin ovozini tinglaydi, havodagi namlik hidini sezadi va salqin shabadani tuyadi.
Ushbu manzara aks etgan video millionlab insonlarning e’tiborini tortdi. U ko‘pchilikka oddiy, ammo chuqur bir haqiqatni eslatdi: dunyoning go‘zalligini his qilish uchun faqat ko‘rishning o‘zi kifoya emas.
Ba’zan atrofimizdagi mo‘jizalarni payqash uchun shunchaki shoshilmaslik, tovushlarga quloq tutish va ayni lahzani butun borlig‘imiz bilan his qilishning o‘zi yetarli.
Izohlar 0
…