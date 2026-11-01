Binance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdi

·23·Dunyo
Binance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdi

AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Binance platformasiga uyushtirilgan misli ko‘rilmagan xakerlik hujumi uchun javobgarlikni rasman Shimoliy Koreya zimmasiga yukladi. Vedomstvo matbuot xizmati bergan bayonotga ko‘ra, talonchilik ortida KXDRning elita xakerlar bo‘linmasi hisoblangan TraderTraitor guruhi turibdi.

Agar dastlabki baholar to‘liq tasdiqlansa, 30 oktyabrga o‘tar kechasi amalga oshirilgan va zarari 6 milliard dollardan oshgan ushbu kiberhujum raqamli aktivlar tarixidagi eng ulkan o‘g‘rilik sifatida qayd etiladi.

To‘g‘ridan to‘g‘ri Ethereum'ga konvertatsiya: Pullar qanday yuvilmoqda?

FQB, AQSH Maxfiy xizmati (USSS) hamda Soliq boshqarmasining Jinoiy qidiruv bo‘limi (IRS-CI) hamkorlikda o‘tkazgan surishtiruvlari xakerlarning mablag‘larni izsiz yo‘qotish sxemasini fosh etdi:

  • Ethereum (ETH) tarmog‘iga o‘tish: O‘g‘irlangan kriptoaktivlarning asosiy qismi zudlik bilan Ethereum kriptovalyutasiga konvertatsiya qilinmoqda;

  • DeFi platformalari orqali yuvish: Maxsus xizmatlar xakerlar ushbu aktivlarni detsentralizatsiyalashgan moliyaviy servislar (DeFi) va tezkor almashinuv xizmatlari orqali yuvishni maqsad qilganini aniqladi;

  • Blokcheyn tahlili dalillari: Avvalroq AQSHning TRM Labs va Singapurning Pangolin Intelligence tahliliy kompaniyalari blokcheyndagi tranzaksiyalarni o‘rganib, hujum imzosi Shimoliy Koreyaga tegishli ekanini bildirgan edi.

Hujum qanday sodir bo‘ldi? Muhandisning noutbuki va aktivlarni qaytarish

Ma’lumotlarga ko‘ra, xakerlarning tizimga kirib borishi texnik xodimning shaxsiy qurilmasi orqali amalga oshgan:

  • Kirish nuqtasi: Jinoyatchilar Binance birjasining DevOps yo‘nalishi muhandislaridan birining shaxsiy noutbukiga kirish imkonini qo‘lga kiritgan. Bu orqali servis konteyneri nazoratga olinib, noqonuniy ravishda pul chiqarish tranzaksiyalari ishga tushirilgan;

  • Foydalanuvchilarga to‘lovlar: Hujumdan so‘ng Binance darhol mablag‘larni kiritish va chiqarishni vaqtincha to‘xtatdi. Keyinchalik birja jabrlangan mijozlarga ko‘rilgan zararni qoplash va aktivlarni qaytarish jarayoni allaqachon boshlanganini ma’lum qildi.

KXDR va kiberjinoyatchilik: Yangi rekordlar

Kriptovalyuta tarmog‘idagi kiberhujumlar shimoliy koreyalik xakerlar uchun muhim daromad manbaiga aylanib ulgurgan:

  • 2 milliarddan ortiq zarar: Chainalysis hisobotiga ko‘ra, birgina 2025 yilda KXDRga aloqador guruhlar 2,02 milliard dollarlik kriptoaktivlarni o‘g‘irlagan — bu oldingi yilga nisbatan 51 foizga ko‘p bo‘lib, tarixdagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘lgan edi;

  • Pxenyanning raddiyasi: Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi o‘z navbatida kiberhujumlar bo‘yicha barcha ayblovlarni qat’iyan rad etib, bunday bayonotlarni Vashingtonning navbatdagi siyosiy bo‘htoni va kibermakonni mojaro maydoniga aylantirishga urinishi deb atadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiTramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiBugun 08:43Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkin16 iyun 19:36Kuchli magnit bo‘roni boshlandi: Tanada o‘zgarish sezsangiz nimalarga e’tibor berish kerak?Kuchli magnit bo‘roni boshlandi: Tanada o‘zgarish sezsangiz nimalarga e’tibor berish kerak?Bugun 08:47Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiMarko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiBugun 08:38Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdiBugun 08:03Qozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdiQozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdiBugun 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda