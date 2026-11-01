Binance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdi
AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Binance platformasiga uyushtirilgan misli ko‘rilmagan xakerlik hujumi uchun javobgarlikni rasman Shimoliy Koreya zimmasiga yukladi. Vedomstvo matbuot xizmati bergan bayonotga ko‘ra, talonchilik ortida KXDRning elita xakerlar bo‘linmasi hisoblangan TraderTraitor guruhi turibdi.
Agar dastlabki baholar to‘liq tasdiqlansa, 30 oktyabrga o‘tar kechasi amalga oshirilgan va zarari 6 milliard dollardan oshgan ushbu kiberhujum raqamli aktivlar tarixidagi eng ulkan o‘g‘rilik sifatida qayd etiladi.
To‘g‘ridan to‘g‘ri Ethereum'ga konvertatsiya: Pullar qanday yuvilmoqda?
FQB, AQSH Maxfiy xizmati (USSS) hamda Soliq boshqarmasining Jinoiy qidiruv bo‘limi (IRS-CI) hamkorlikda o‘tkazgan surishtiruvlari xakerlarning mablag‘larni izsiz yo‘qotish sxemasini fosh etdi:
Ethereum (ETH) tarmog‘iga o‘tish: O‘g‘irlangan kriptoaktivlarning asosiy qismi zudlik bilan Ethereum kriptovalyutasiga konvertatsiya qilinmoqda;
DeFi platformalari orqali yuvish: Maxsus xizmatlar xakerlar ushbu aktivlarni detsentralizatsiyalashgan moliyaviy servislar (DeFi) va tezkor almashinuv xizmatlari orqali yuvishni maqsad qilganini aniqladi;
Blokcheyn tahlili dalillari: Avvalroq AQSHning TRM Labs va Singapurning Pangolin Intelligence tahliliy kompaniyalari blokcheyndagi tranzaksiyalarni o‘rganib, hujum imzosi Shimoliy Koreyaga tegishli ekanini bildirgan edi.
Hujum qanday sodir bo‘ldi? Muhandisning noutbuki va aktivlarni qaytarish
Ma’lumotlarga ko‘ra, xakerlarning tizimga kirib borishi texnik xodimning shaxsiy qurilmasi orqali amalga oshgan:
Kirish nuqtasi: Jinoyatchilar Binance birjasining DevOps yo‘nalishi muhandislaridan birining shaxsiy noutbukiga kirish imkonini qo‘lga kiritgan. Bu orqali servis konteyneri nazoratga olinib, noqonuniy ravishda pul chiqarish tranzaksiyalari ishga tushirilgan;
Foydalanuvchilarga to‘lovlar: Hujumdan so‘ng Binance darhol mablag‘larni kiritish va chiqarishni vaqtincha to‘xtatdi. Keyinchalik birja jabrlangan mijozlarga ko‘rilgan zararni qoplash va aktivlarni qaytarish jarayoni allaqachon boshlanganini ma’lum qildi.
KXDR va kiberjinoyatchilik: Yangi rekordlar
Kriptovalyuta tarmog‘idagi kiberhujumlar shimoliy koreyalik xakerlar uchun muhim daromad manbaiga aylanib ulgurgan:
2 milliarddan ortiq zarar: Chainalysis hisobotiga ko‘ra, birgina 2025 yilda KXDRga aloqador guruhlar 2,02 milliard dollarlik kriptoaktivlarni o‘g‘irlagan — bu oldingi yilga nisbatan 51 foizga ko‘p bo‘lib, tarixdagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘lgan edi;
Pxenyanning raddiyasi: Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi o‘z navbatida kiberhujumlar bo‘yicha barcha ayblovlarni qat’iyan rad etib, bunday bayonotlarni Vashingtonning navbatdagi siyosiy bo‘htoni va kibermakonni mojaro maydoniga aylantirishga urinishi deb atadi.
Izohlar 0
…