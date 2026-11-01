Milan derbisida «Milan» «Inter»ni 3:1 hisobida taslim etib, kuchli to‘rtlikka kirdi
Italiya A Seriyasining 10-turi markaziy to‘qnashuvi — millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan afsonaviy Milan derbisi bo‘lib o‘tdi. «San-Siro»da kechgan shiddatli qarama-qarshilikda Ruben Amorim boshchiligidagi «Milan» prinsipial raqibi «Inter»ni 3:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, muhim va esda qolarli g‘alabani tantana qildi.
«Rossoneri» birinchi bo‘limning o‘zidayoq uch bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuv taqdirini deyarli hal qildi.
O‘yin xronikasi: «Milan»ning dahshatli starti va 4 ta gol
Uchrashuv mezbonlarning keskin va tezkor hujumlari ostida boshlandi:
Tezkor gollar (4 va 10-daqiqalar): Bahs startidanoq katta bosim o‘rnatgan «Milan» 4-daqiqadayoq Kristian Pulishichning aniq zarbasi bilan hisobni ochdi. Oradan atigi 6 daqiqa o‘tib, 10-daqiqada Adriyen Rabo hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (2:0);
Bastonining javobi (22-daqiqa): «Inter» tezkor gollardan so‘ng o‘ziga kelib, 22-daqiqada Alessandro Bastonining goli evaziga oradagi farqni qisqartirdi (2:1);
Tanaffus oldidan nuqta (43-daqiqa): Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Diyego Moreyra raqib darvozabonini yana bir bor ranjitib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Ikkinchi bo‘lim nazorati: Ikkinchi 45 daqiqalikda «rossoneri» himoyada intizomli harakat qilib, hisobni saqlab qoldi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu derbidagi g‘alaba A Seriya peshqadamlari safidagi raqobatni yanada kuchaytirdi:
«Milan» kuchli to‘rtlikda: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga Ruben Amorim shogirdlari o‘z ochkolari sonini 21 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 4-pog‘onasiga ko‘tarildi;
«Inter» 2-o‘rinda qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan «neradzurri» 25 ochko bilan turnir jadvalining 2-pog‘onasida qolmoqda.
Protokol va tarkiblar
A Seriya. 10-tur
«Milan» — «Inter» 3:1
Gollar: Pulishich (4), Rabo (10), Moreyra (43) — Bastoni (22).
Ogohlantirishlar: De Vinter (49), Moreyra (52).
Asosiy tarkiblar:
«Milan»: Menyan, Jila, De Vinter, Pavlovich, Diavara (Bartezagi, 83), Moreyra, Musa (Yashari, 83), Modrich, Pulishich (Sisse, 83), Rabo, Ramush.
«Inter»: Martines, Bissek (Bonni, 82), Akanji, Bastoni (Dimarko, 82), Spens, Barella (Espozito, 82), Diuf (Mxitaryan, 72), Chalxono‘g‘li, Karlos Augusto, Suchich, Tyuram.
Izohlar 0
…