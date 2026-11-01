Milan derbisida «Milan» «Inter»ni 3:1 hisobida taslim etib, kuchli to‘rtlikka kirdi

·20·Sport
Milan derbisida «Milan» «Inter»ni 3:1 hisobida taslim etib, kuchli to‘rtlikka kirdi

Italiya A Seriyasining 10-turi markaziy to‘qnashuvi — millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan afsonaviy Milan derbisi bo‘lib o‘tdi. «San-Siro»da kechgan shiddatli qarama-qarshilikda Ruben Amorim boshchiligidagi «Milan» prinsipial raqibi «Inter»ni 3:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, muhim va esda qolarli g‘alabani tantana qildi.

«Rossoneri» birinchi bo‘limning o‘zidayoq uch bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuv taqdirini deyarli hal qildi.

O‘yin xronikasi: «Milan»ning dahshatli starti va 4 ta gol

Uchrashuv mezbonlarning keskin va tezkor hujumlari ostida boshlandi:

  • Tezkor gollar (4 va 10-daqiqalar): Bahs startidanoq katta bosim o‘rnatgan «Milan» 4-daqiqadayoq Kristian Pulishichning aniq zarbasi bilan hisobni ochdi. Oradan atigi 6 daqiqa o‘tib, 10-daqiqada Adriyen Rabo hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (2:0);

  • Bastonining javobi (22-daqiqa): «Inter» tezkor gollardan so‘ng o‘ziga kelib, 22-daqiqada Alessandro Bastonining goli evaziga oradagi farqni qisqartirdi (2:1);

  • Tanaffus oldidan nuqta (43-daqiqa): Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Diyego Moreyra raqib darvozabonini yana bir bor ranjitib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Ikkinchi bo‘lim nazorati: Ikkinchi 45 daqiqalikda «rossoneri» himoyada intizomli harakat qilib, hisobni saqlab qoldi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu derbidagi g‘alaba A Seriya peshqadamlari safidagi raqobatni yanada kuchaytirdi:

  • «Milan» kuchli to‘rtlikda: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga Ruben Amorim shogirdlari o‘z ochkolari sonini 21 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 4-pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • «Inter» 2-o‘rinda qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan «neradzurri» 25 ochko bilan turnir jadvalining 2-pog‘onasida qolmoqda.

Protokol va tarkiblar

  • A Seriya. 10-tur

  • «Milan» — «Inter» 3:1

  • Gollar: Pulishich (4), Rabo (10), Moreyra (43) — Bastoni (22).

  • Ogohlantirishlar: De Vinter (49), Moreyra (52).

Asosiy tarkiblar:

  • «Milan»: Menyan, Jila, De Vinter, Pavlovich, Diavara (Bartezagi, 83), Moreyra, Musa (Yashari, 83), Modrich, Pulishich (Sisse, 83), Rabo, Ramush.

  • «Inter»: Martines, Bissek (Bonni, 82), Akanji, Bastoni (Dimarko, 82), Spens, Barella (Espozito, 82), Diuf (Mxitaryan, 72), Chalxono‘g‘li, Karlos Augusto, Suchich, Tyuram.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi26 oktabr 07:00“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi29 oktabr 08:15Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!21 sentabr 10:26O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09Indzagi Bastonini Saudiyaga chorlamoqda: «Inter» rozi bo‘ladimi?Indzagi Bastonini Saudiyaga chorlamoqda: «Inter» rozi bo‘ladimi?25 iyul 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi