Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdi

·19·Dunyo
Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdi

Turkiyada bolalar xavfsizligi va ta’limiga qaratilgan jiddiy qadam tashlandi — 15 yoshga to‘lmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga nisbatan rasmiy taqiq kuchga kirdi. Turkiya Oila va ijtimoiy xizmatlar vaziri Mahinur Go‘ktash ma’lum qilishicha, 15 yoshgacha bo‘lgan shaxslar endilikda tarmoqlarda yangi profil ocha olmaydi, mavjud sahifalar esa bosqichma-bosqich yopiladi.

Mavjud foydalanuvchilarning yoshini tekshirish va moslashish jarayoni 2027 yil 31 martga qadar davom etadi. Ushbu o‘tish davrida ijtimoiy tarmoqlar ma’muriyati 15 yoshdan kichik foydalanuvchilarning hisoblarini to‘liq muzlatib, faoliyatini to‘xtatadi.

e-devlet orqali nazorat: Yoshga qarab qanday cheklovlar o‘rnatiladi?

Ijtimoiy tarmoqqa kirish uchun foydalanuvchilar davlat xizmatlari portali — e-devlet orqali shaxsini tasdiqlashi talab etiladi. Portal orqali fuqaroning yoshi haqidagi ma’lumotga ega raqamli token beriladi:

  • 15 yoshgacha bo‘lganlar: Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish butunlay taqiqlanadi;

  • 15 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar: Tarmoqqa kirishga ruxsat beriladi, ammo qat’iy cheklovlar bilan:

    • Faqat «do‘stlar» ro‘yxatidagi sahifalar bilan yozishish mumkin;

    • To‘g‘ridan to‘g‘ri (jonli) efirlar olib borish qat’iyan man etiladi;

    • «Kattalar uchun» mo‘ljallangan reklama va nomaqbul kontentlar to‘sib qo‘yiladi.

Qonun talabini buzib, o‘smirlar uchun soxta profil ochgan shaxslar hamda yosh cheklovlarini nazorat qilmagan ijtimoiy tarmoq platformalarining o‘zlari ham jiddiy jarima va sanksiyalarga tortiladi.

Sayyohlar va xorijliklar uchun tartib qanday?

Xavfsizlik bo‘yicha turkiyalik ekspert Mustafo Begyurdjyuning ta’kidlashicha, Turkiyaga qisqa muddatga keluvchi xorijiy sayyohlar o‘z pasport ma’lumotlarini maxsus portalda qayd etish orqali ijtimoiy tarmoqlarga cheklovsiz kirish huquqini qo‘lga kiritishlari mumkin.

«Bolalar ko‘proq dars qilishi kerak»: Cheklovlar ortidagi sabab

Turkiya Transport va infratuzilma vaziri Abdulqodir Uralog‘lu cheklovlarning kiritilishini izohlar ekan, bu butun internetni taqiqlash emas, balki yosh avlod tarbiyasi bilan bog‘liq ekanini bildirdi:

«Bu yerda gap butun internetni taqiqlash haqida ketayotgani yo‘q. Bolalar virtual olamda soatlab vaqt yo‘qotmasdan, ko‘proq dars bilan shug‘ullanishi, kitob o‘qishi va real hayotga e’tibor qaratishi zarur».

Bundan tashqari, Turkiya Adliya vaziri Aqin Gyurlekning ma’lum qilishicha, mamlakatda ijtimoiy tarmoqlardagi anonim (soxta) profillarni butunlay taqiqlash bo‘yicha qonunchilikka navbatdagi o‘zgartirishlar kiritish rejalashtirilmoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldiGruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldi17 sentabr 14:46Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopiladimi? Qozog‘iston bosh vaziri shov-shuvli rejani ochiqladiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopiladimi? Qozog‘iston bosh vaziri shov-shuvli rejani ochiqladi7 oktabr 21:32Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildiYevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi17 sentabr 13:51Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi18 sentabr 23:37Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)22 sentabr 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda