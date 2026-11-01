Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdi
AQSH Prezidenti Donald Tramp dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Binancedan 6 milliard dollardan ziyod mablag‘ning o‘g‘irlanishi bo‘yicha Shimoliy Koreya rahbariyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot qilish ehtimolini inkor etmadi. Floridadagi Mar-a-Lago qarorgohida jurnalistlar bilan uchrashgan Oq uy rahbari, agar xakerlik hujumiga Pxenyanning aloqasi isbotlansa, Vashington bu masalani KXDR bilan muhokama qilishini ma’lum qildi.
Amerika yetakchisining ushbu bayonoti AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) mazkur jinoyat ortida Shimoliy Koreyaning maxsus xakerlar bo‘linmasi turganini e’lon qilganidan so‘ng yangradi.
«Biz o‘rganyapmiz, agar KXDR bo‘lsa — gaplashamiz»: Trampning pozitsiyasi
AQSH Prezidenti jurnalistlarning global kiberhujum bo‘yicha savollariga quyidagicha javob qaytardi:
«Biz hozir bu masalani diqqat bilan o‘rganmoqdamiz. Bu haqiqatan ham KXDRmi yoki yo‘q — hali aniq bilmaymiz. Ammo agar bu rostdan ham shunday bo‘lib chiqsa, biz bu haqda Shimoliy Koreya bilan albatta gaplashamiz».
FQB xulosasi: «TraderTraitor» guruhi va Ethereum tarmog‘i
Trampning ehtiyotkor ohangiga qaramay, AQSH huquq-tartibot organlari allaqachon Pxenyanni aybdor sifatida ko‘rsatgan:
Elita xakerlar izi: FQB talonchilik ortida Shimoliy Koreyaning TraderTraitor xakerlar guruhi turganini rasman bildirdi;
Mablag‘larni yashirish urinishi: Byuro ma’lumotlariga ko‘ra, jinoyatchilar o‘g‘irlangan aktivlarni zudlik bilan Ethereum (ETH) kriptovalyutasiga o‘girib, keyinchalik ularni detsentralizatsiyalashgan tarmoqlar orqali izsiz yo‘qotishga harakat qilmoqda;
Mustaqil tahlilchilar tasdig‘i: AQSHning TRM Labs va Singapurning Pangolin Intelligence tahliliy kompaniyalari ham blokcheyn izlari aynan KXDR tomon yetaklayotganini tasdiqlagan.
Binance'dan tarixiy qadam: Mijozlarga 6,34 mlrd dollar qaytariladi
30 oktyabrga o‘tar kechasi amalga oshirilgan ushbu hujum ko‘lami bo‘yicha kriptosanoat tarixidagi eng yirigi bo‘ldi. Shunga qaramay, birja foydalanuvchilar ishonchini saqlab qolish uchun keskin choralar ko‘rmoqda:
Injener qurilmasidan kirish: Dastlabki surishtiruvga ko‘ra, jinoyatchilar Binance DevOps muhandislaridan birining shaxsiy noutbukiga kirish orqali servis konteynerlarini boshqargan va noqonuniy chiqarish tranzaksiyalarini ishga tushirgan;
Shubhasiz qoplama: Birja nafaqat operatsiyalarni vaqtincha chekladi, balki jabrlangan foydalanuvchilar aktivlarini to‘liq qoplash uchun o‘z hisobidan 6,34 milliard dollar ajratganini va kompensatsiya jarayoni allaqachon boshlanganini ma’lum qildi.
Ayni paytda ishga AQSH Maxfiy xizmati (USSS) ham jalb etilgan bo‘lib, tekshiruv natijalari Vashington va Pxenyan o‘rtasidagi murakkab geosiyosiy munosabatlarga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Izohlar 0
…