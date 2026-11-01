Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdi

·7·Dunyo
Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Binancedan 6 milliard dollardan ziyod mablag‘ning o‘g‘irlanishi bo‘yicha Shimoliy Koreya rahbariyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot qilish ehtimolini inkor etmadi. Floridadagi Mar-a-Lago qarorgohida jurnalistlar bilan uchrashgan Oq uy rahbari, agar xakerlik hujumiga Pxenyanning aloqasi isbotlansa, Vashington bu masalani KXDR bilan muhokama qilishini ma’lum qildi.

Amerika yetakchisining ushbu bayonoti AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) mazkur jinoyat ortida Shimoliy Koreyaning maxsus xakerlar bo‘linmasi turganini e’lon qilganidan so‘ng yangradi.

«Biz o‘rganyapmiz, agar KXDR bo‘lsa — gaplashamiz»: Trampning pozitsiyasi

AQSH Prezidenti jurnalistlarning global kiberhujum bo‘yicha savollariga quyidagicha javob qaytardi:

«Biz hozir bu masalani diqqat bilan o‘rganmoqdamiz. Bu haqiqatan ham KXDRmi yoki yo‘q — hali aniq bilmaymiz. Ammo agar bu rostdan ham shunday bo‘lib chiqsa, biz bu haqda Shimoliy Koreya bilan albatta gaplashamiz».

FQB xulosasi: «TraderTraitor» guruhi va Ethereum tarmog‘i

Trampning ehtiyotkor ohangiga qaramay, AQSH huquq-tartibot organlari allaqachon Pxenyanni aybdor sifatida ko‘rsatgan:

  • Elita xakerlar izi: FQB talonchilik ortida Shimoliy Koreyaning TraderTraitor xakerlar guruhi turganini rasman bildirdi;

  • Mablag‘larni yashirish urinishi: Byuro ma’lumotlariga ko‘ra, jinoyatchilar o‘g‘irlangan aktivlarni zudlik bilan Ethereum (ETH) kriptovalyutasiga o‘girib, keyinchalik ularni detsentralizatsiyalashgan tarmoqlar orqali izsiz yo‘qotishga harakat qilmoqda;

  • Mustaqil tahlilchilar tasdig‘i: AQSHning TRM Labs va Singapurning Pangolin Intelligence tahliliy kompaniyalari ham blokcheyn izlari aynan KXDR tomon yetaklayotganini tasdiqlagan.

Binance'dan tarixiy qadam: Mijozlarga 6,34 mlrd dollar qaytariladi

30 oktyabrga o‘tar kechasi amalga oshirilgan ushbu hujum ko‘lami bo‘yicha kriptosanoat tarixidagi eng yirigi bo‘ldi. Shunga qaramay, birja foydalanuvchilar ishonchini saqlab qolish uchun keskin choralar ko‘rmoqda:

  • Injener qurilmasidan kirish: Dastlabki surishtiruvga ko‘ra, jinoyatchilar Binance DevOps muhandislaridan birining shaxsiy noutbukiga kirish orqali servis konteynerlarini boshqargan va noqonuniy chiqarish tranzaksiyalarini ishga tushirgan;

  • Shubhasiz qoplama: Birja nafaqat operatsiyalarni vaqtincha chekladi, balki jabrlangan foydalanuvchilar aktivlarini to‘liq qoplash uchun o‘z hisobidan 6,34 milliard dollar ajratganini va kompensatsiya jarayoni allaqachon boshlanganini ma’lum qildi.

Ayni paytda ishga AQSH Maxfiy xizmati (USSS) ham jalb etilgan bo‘lib, tekshiruv natijalari Vashington va Pxenyan o‘rtasidagi murakkab geosiyosiy munosabatlarga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkin16 iyun 19:36Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiMarko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiBugun 08:38Binance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdiBinance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdiBugun 08:13Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdiBugun 08:03Qozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdiQozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdiBugun 07:57Kuzgi barglarda dumalagan tyulen uch kunda 10 million marta ko‘rildi (video)Kuzgi barglarda dumalagan tyulen uch kunda 10 million marta ko‘rildi (video)Kecha 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda