Kataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdi

·40·Sport
Kataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdi

Ispaniya La Ligasining 11-turida «Barselona» o‘z maydonida «Alaves»ni qabul qilib, muxlislarga haqiqiy gollar festivalini taqdim etdi. Kataloniyaliklar raqib darvozasiga javobsiz 6 ta to‘p yo‘llab, 6:1 hisobidagi yirik va yorqin g‘alabani tantana qildi.

Uchrashuv qahramonlariga aylangan Rafinya va Lamin Yamal ikkitadan to‘p kiritib dublni rasmiylashtirgan bo‘lsa, Fermin Lopes hamda zaxiradan tushgan Entoni Gordon ham o‘z hisobiga bittadan gol yozib qo‘ydi.

O‘yin xronikasi: 90 daqiqalik bosim va gollar yomg‘iri

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan mezbonlarning to‘liq nazorati ostida o‘tdi:

  • Rafinya hisobni ochdi (8-daqiqa): Tezkor hujumlar girdobida qolgan mehmonlar 8-daqiqadayoq to‘p o‘tkazib yubordi — Rafinya hisobni ochdi (1:0);

  • Fermin va Rafinyaning dubli (23, 41-daqiqalar): 23-daqiqada Fermin Lopes farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 41-daqiqada Rafinya o‘z dublini nishonladi (3:0);

  • Yamaldan ikki aniq zarba (45+1, 64-daqiqalar): Birinchi bo‘limning qo‘shib berilgan daqiqalarida Lamin Yamal to‘rtinchi golni urdi. 64-daqiqaga kelib esa u ham dublni rasmiylashtirib, tablodagi hisobni 5:0 ko‘rinishiga yetkazdi;

  • Gordonning nuqtasi va taskin goli (81, 84-daqiqalar): 81-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Entoni Gordon oltinchi to‘pni kiritdi. 84-daqiqada esa «Alaves» safida Dias bitta javob to‘pini kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 6:1.

Turnir jadvali: «Barselona» cho‘qqida

Ushbu yirik g‘alaba turnir jadvalining yuqori qismida vaziyatni yana o‘zgartirdi:

  • «Barselona» — yakka peshqadam: Ochkolari sonini 30 taga yetkazgan kataloniyaliklar La Liga turnir jadvalida yana 1-o‘ringa chiqib oldi;

  • «Alaves» 8-pog‘onada: 12 ochko to‘plagan mehmonlar yirik mag‘lubiyatga qaramay, hozircha jadvalning 8-o‘rnida qolmoqda.

Protokol va tarkiblar

  • La Liga. 11-tur

  • «Barselona» — «Alaves» 6:1

  • Gollar: Rafinya (8, 41), Fermin Lopes (23), Yamal (45+1, 64), Gordon (81) — Dias (84).

Asosiy tarkiblar:

  • «Barselona»: Joan Garsiya, Farinyas, Kubarsi, Kanselu (Balde, 62), De Yong (Jerar Martin, 82), Pedri (Bernal, 46), Fermin Lopes, Rodri, Rafinya (Gabriel Jezus, 62), Adeyemi, Yamal (Gordon, 74).

  • «Alaves»: Sivera, Tenalya, Koski, Novoa, Otto, Rebbax (Manas, 55), Suares (Ibanes, 55), Blanko, Anxel Peres (Ramos, 74), Boye (Dias, 74), Antonio.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!8 sentabr 23:59Barselona — Alaves: tarkiblar va jonli matnBarselona — Alaves: tarkiblar va jonli matnKecha 23:58Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 18:11La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...7 sentabr 05:53“Barselona” “Alaves” maydonida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi“Barselona” “Alaves” maydonida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi14 may 02:25Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardiRo‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardiBugun 07:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi