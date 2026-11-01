Kataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdi
Ispaniya La Ligasining 11-turida «Barselona» o‘z maydonida «Alaves»ni qabul qilib, muxlislarga haqiqiy gollar festivalini taqdim etdi. Kataloniyaliklar raqib darvozasiga javobsiz 6 ta to‘p yo‘llab, 6:1 hisobidagi yirik va yorqin g‘alabani tantana qildi.
Uchrashuv qahramonlariga aylangan Rafinya va Lamin Yamal ikkitadan to‘p kiritib dublni rasmiylashtirgan bo‘lsa, Fermin Lopes hamda zaxiradan tushgan Entoni Gordon ham o‘z hisobiga bittadan gol yozib qo‘ydi.
O‘yin xronikasi: 90 daqiqalik bosim va gollar yomg‘iri
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan mezbonlarning to‘liq nazorati ostida o‘tdi:
Rafinya hisobni ochdi (8-daqiqa): Tezkor hujumlar girdobida qolgan mehmonlar 8-daqiqadayoq to‘p o‘tkazib yubordi — Rafinya hisobni ochdi (1:0);
Fermin va Rafinyaning dubli (23, 41-daqiqalar): 23-daqiqada Fermin Lopes farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 41-daqiqada Rafinya o‘z dublini nishonladi (3:0);
Yamaldan ikki aniq zarba (45+1, 64-daqiqalar): Birinchi bo‘limning qo‘shib berilgan daqiqalarida Lamin Yamal to‘rtinchi golni urdi. 64-daqiqaga kelib esa u ham dublni rasmiylashtirib, tablodagi hisobni 5:0 ko‘rinishiga yetkazdi;
Gordonning nuqtasi va taskin goli (81, 84-daqiqalar): 81-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Entoni Gordon oltinchi to‘pni kiritdi. 84-daqiqada esa «Alaves» safida Dias bitta javob to‘pini kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 6:1.
Turnir jadvali: «Barselona» cho‘qqida
Ushbu yirik g‘alaba turnir jadvalining yuqori qismida vaziyatni yana o‘zgartirdi:
«Barselona» — yakka peshqadam: Ochkolari sonini 30 taga yetkazgan kataloniyaliklar La Liga turnir jadvalida yana 1-o‘ringa chiqib oldi;
«Alaves» 8-pog‘onada: 12 ochko to‘plagan mehmonlar yirik mag‘lubiyatga qaramay, hozircha jadvalning 8-o‘rnida qolmoqda.
Protokol va tarkiblar
La Liga. 11-tur
«Barselona» — «Alaves» 6:1
Gollar: Rafinya (8, 41), Fermin Lopes (23), Yamal (45+1, 64), Gordon (81) — Dias (84).
Asosiy tarkiblar:
«Barselona»: Joan Garsiya, Farinyas, Kubarsi, Kanselu (Balde, 62), De Yong (Jerar Martin, 82), Pedri (Bernal, 46), Fermin Lopes, Rodri, Rafinya (Gabriel Jezus, 62), Adeyemi, Yamal (Gordon, 74).
«Alaves»: Sivera, Tenalya, Koski, Novoa, Otto, Rebbax (Manas, 55), Suares (Ibanes, 55), Blanko, Anxel Peres (Ramos, 74), Boye (Dias, 74), Antonio.
Izohlar 0
…