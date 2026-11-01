Enso Mareska “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat va mudofaadagi xatolarni izohladi

·43·Sport
Enso Mareska “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat va mudofaadagi xatolarni izohladi

Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuv yakunlangach matbuot anjumanida ishtirok etdi. Nufuzli Sky Sports nashriga intervyu bergan italiyalik mutaxassis jamoaning ketma-ket ikkinchi turdagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini, mudofaa chizig‘idagi qo‘pol xatolarni va yaratilgan vaziyatlardan foydalana olmaslik muammosini ochiq tahlil qildi.

Mareska shogirdlari o‘yin davomida to‘liq tashabbusga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantira olmaslik va mudofaadagi yakka xatolik ochko yo‘qotishga olib keldi.

«Hech bo‘lmaganda bir ochkoga loyiq edik»: Mareskaning tahlili

Bosh murabbiy maydondagi kurash va boy berilgan vaziyatlar haqida quyidagicha to‘xtaldi:

«Bugun kamida bir ochko olish uchun yetarlicha qulay vaziyatlar yaratdik, ammo to‘pni to‘rga kirita olmadik. Ko‘rsatgan o‘yinimizga ko‘ra, hech bo‘lmaganda bir ochkoga munosib harakat qilgandik.

Futbolda ba’zan kutilmagan xatolar uchrab turadi. Afsuski, ayni paytda bizning futbolchilarimiz aynan shunday xatolarga yo‘l qo‘yishmoqda. Endi vaziyatni sovuqqonlik bilan tahlil qilib, qaysi jihatlarni yaxshiroq bajarishimiz mumkinligini chuqur tushunib olishimiz shart».

«Oldini olish oson bo‘lgan gollar va oldinga qadam»

«Siti» ustozi o‘z darvozasidan to‘p olib chiqish epizodlari xususida tanqidiy fikr bildirdi:

  • Mudofaadagi bo‘shliqlar: «Biz juda oddiy, osonlikcha oldini olish mumkin bo‘lgan vaziyatlarda gol o‘tkazib yubormoqdamiz. Bu himoyadagi konsentratsiyani oshirishni talab qiladi»;

  • Kayfiyat va xulosa: «Albatta, yakuniy natijadan barchamiz qattiq norozimiz. Mag‘lubiyatdan keyin hech kim xursand bo‘lmaydi. Biroq mavsumdagi barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozonishning imkoni yo‘qligini yaxshi bilardik. Har bir klubda bunday og‘ir pallalar bo‘lib turadi. Endi asosiy vazifa — bundan to‘g‘ri xulosa chiqarib, imkon qadar tezroq oldinga harakat qilish».

Turnir jadvalidagi vaziyat

So‘nggi ikki bahsdagi ochko yo‘qotishlarga qaramay, «Manchester Siti» ayni paytda:

  • 21 ochko jamg‘argan holda APL turnir jadvalining 1-pog‘onasini band etib turibdi;

  • Biroq ta’qibchilar bilan oradagi farq minimal ko‘rinishga kelgani sababli, «shaharliklar» endi xato qilishga haqqi yo‘qligini yaxshi his qilib turibdi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdiKecha 22:09Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi17 oktabr 15:46Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?29 oktabr 08:39«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!18 sentabr 05:31Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdi12 sentabr 18:05«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi29 iyun 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi