Enso Mareska “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat va mudofaadagi xatolarni izohladi
Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuv yakunlangach matbuot anjumanida ishtirok etdi. Nufuzli Sky Sports nashriga intervyu bergan italiyalik mutaxassis jamoaning ketma-ket ikkinchi turdagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini, mudofaa chizig‘idagi qo‘pol xatolarni va yaratilgan vaziyatlardan foydalana olmaslik muammosini ochiq tahlil qildi.
Mareska shogirdlari o‘yin davomida to‘liq tashabbusga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantira olmaslik va mudofaadagi yakka xatolik ochko yo‘qotishga olib keldi.
«Hech bo‘lmaganda bir ochkoga loyiq edik»: Mareskaning tahlili
Bosh murabbiy maydondagi kurash va boy berilgan vaziyatlar haqida quyidagicha to‘xtaldi:
«Bugun kamida bir ochko olish uchun yetarlicha qulay vaziyatlar yaratdik, ammo to‘pni to‘rga kirita olmadik. Ko‘rsatgan o‘yinimizga ko‘ra, hech bo‘lmaganda bir ochkoga munosib harakat qilgandik.
Futbolda ba’zan kutilmagan xatolar uchrab turadi. Afsuski, ayni paytda bizning futbolchilarimiz aynan shunday xatolarga yo‘l qo‘yishmoqda. Endi vaziyatni sovuqqonlik bilan tahlil qilib, qaysi jihatlarni yaxshiroq bajarishimiz mumkinligini chuqur tushunib olishimiz shart».
«Oldini olish oson bo‘lgan gollar va oldinga qadam»
«Siti» ustozi o‘z darvozasidan to‘p olib chiqish epizodlari xususida tanqidiy fikr bildirdi:
Mudofaadagi bo‘shliqlar: «Biz juda oddiy, osonlikcha oldini olish mumkin bo‘lgan vaziyatlarda gol o‘tkazib yubormoqdamiz. Bu himoyadagi konsentratsiyani oshirishni talab qiladi»;
Kayfiyat va xulosa: «Albatta, yakuniy natijadan barchamiz qattiq norozimiz. Mag‘lubiyatdan keyin hech kim xursand bo‘lmaydi. Biroq mavsumdagi barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozonishning imkoni yo‘qligini yaxshi bilardik. Har bir klubda bunday og‘ir pallalar bo‘lib turadi. Endi asosiy vazifa — bundan to‘g‘ri xulosa chiqarib, imkon qadar tezroq oldinga harakat qilish».
Turnir jadvalidagi vaziyat
So‘nggi ikki bahsdagi ochko yo‘qotishlarga qaramay, «Manchester Siti» ayni paytda:
21 ochko jamg‘argan holda APL turnir jadvalining 1-pog‘onasini band etib turibdi;
Biroq ta’qibchilar bilan oradagi farq minimal ko‘rinishga kelgani sababli, «shaharliklar» endi xato qilishga haqqi yo‘qligini yaxshi his qilib turibdi.
Izohlar 0
…