London derbisi: “Tottenhem” o‘z maydonida “Kristal Pelas”ni ishonchli hisobda yengdi

·12·Sport
London derbisi: “Tottenhem” o‘z maydonida “Kristal Pelas”ni ishonchli hisobda yengdi

Angliya Premer-ligasining 9-turidan o‘rin olgan shiddatli London derbisida «Tottenhem» o‘z maydonida «Kristal Pelas»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.

Uchrashuv taqdiriga mehmonlar hujumchisi Jan-Filipp Matetaning dastlabki daqiqalardayoq maydondan chetlatilishi katta ta’sir ko‘rsatdi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan «taqachilar» raqib darvozasiga ikkita javobsiz to‘p kiritib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.

O‘yin xronikasi: Erta qizil kartochka va ikki gol

Bellashuv keskin to‘qnashuvlar bilan start oldi:

  • 13-daqiqadagi burilish nuqtasi: «Kristal Pelas» yetakchi hujumchisi Jan-Filipp Mateta qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi va mehmonlar deyarli butun bahsni bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi;

  • Grey hisobni ochdi (25-daqiqa): Raqibning kamchilikda qolganidan unumli foydalangan «Tottenhem» bosimni oshirdi — Archi Grey aniq zarba bilan hisobni ochdi (1:0);

  • Van Hekkening hal qiluvchi zarbasi (73-daqiqa): Mehmonlar himoyalanishga zo‘r berayotgan bir paytda Yan Pol van Hekke raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol etib, uchrashuvdagi intrigaga batamom nuqta qo‘ydi — 2:0.

Musobaqa jadvalidagi vaziyat

Ushbu muvaffaqiyat jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Tottenhem» yuqoriladi: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga «taqachilar» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 12 taga yetkazib, APL turnir jadvalining 9-pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • «Kristal Pelas» xavfli zonada: 7 ochko bilan qolib ketgan «burgutlar» jadvalning 17-o‘rnida, quyi xavfli hudud yoqasida bormoqda.

Protokol va tarkiblar

  • APL. 9-tur

  • «Tottenhem» — «Kristal Pelas» 2:0

  • Gollar: Grey (25), van Hekke (73).

  • Chetlatish: Mateta (13, «Kristal Pelas»).

Asosiy tarkiblar:

  • «Tottenhem»: Kinski, van Hekke, van de Ven, Robertson, Fernandesh, Tonali, Kudus, Grey (Porro, 46), Marmush (Kulusevski, 77), Solanke (Gallaher, 66), Tel.

  • «Kristal Pelas»: Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Uorton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Xyuz, 88), Pino (Nketia, 60), Maknill (Osorio, 77), Mingesa, Mateta.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnTottenxem — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnKecha 21:19Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdi29 oktabr 08:09Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Kristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnKristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:48Beshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnBeshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:50«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi19 sentabr 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi