London derbisi: “Tottenhem” o‘z maydonida “Kristal Pelas”ni ishonchli hisobda yengdi
Angliya Premer-ligasining 9-turidan o‘rin olgan shiddatli London derbisida «Tottenhem» o‘z maydonida «Kristal Pelas»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
Uchrashuv taqdiriga mehmonlar hujumchisi Jan-Filipp Matetaning dastlabki daqiqalardayoq maydondan chetlatilishi katta ta’sir ko‘rsatdi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan «taqachilar» raqib darvozasiga ikkita javobsiz to‘p kiritib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.
O‘yin xronikasi: Erta qizil kartochka va ikki gol
Bellashuv keskin to‘qnashuvlar bilan start oldi:
13-daqiqadagi burilish nuqtasi: «Kristal Pelas» yetakchi hujumchisi Jan-Filipp Mateta qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi va mehmonlar deyarli butun bahsni bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi;
Grey hisobni ochdi (25-daqiqa): Raqibning kamchilikda qolganidan unumli foydalangan «Tottenhem» bosimni oshirdi — Archi Grey aniq zarba bilan hisobni ochdi (1:0);
Van Hekkening hal qiluvchi zarbasi (73-daqiqa): Mehmonlar himoyalanishga zo‘r berayotgan bir paytda Yan Pol van Hekke raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol etib, uchrashuvdagi intrigaga batamom nuqta qo‘ydi — 2:0.
Musobaqa jadvalidagi vaziyat
Ushbu muvaffaqiyat jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
«Tottenhem» yuqoriladi: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga «taqachilar» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 12 taga yetkazib, APL turnir jadvalining 9-pog‘onasiga ko‘tarildi;
«Kristal Pelas» xavfli zonada: 7 ochko bilan qolib ketgan «burgutlar» jadvalning 17-o‘rnida, quyi xavfli hudud yoqasida bormoqda.
Protokol va tarkiblar
APL. 9-tur
«Tottenhem» — «Kristal Pelas» 2:0
Gollar: Grey (25), van Hekke (73).
Chetlatish: Mateta (13, «Kristal Pelas»).
Asosiy tarkiblar:
«Tottenhem»: Kinski, van Hekke, van de Ven, Robertson, Fernandesh, Tonali, Kudus, Grey (Porro, 46), Marmush (Kulusevski, 77), Solanke (Gallaher, 66), Tel.
«Kristal Pelas»: Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Uorton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Xyuz, 88), Pino (Nketia, 60), Maknill (Osorio, 77), Mingesa, Mateta.
Izohlar 0
…