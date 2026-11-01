Yaponiyada yo‘lovchi poyezdi ulkan ayiq bilan to‘qnashib, izdan chiqib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xokkaydo orolida «Sarobetsu» yo‘lovchi poyezdi yovvoyi ayiq bilan to‘qnashishi oqibatida relsdan chiqib ketdi.
- Hodisa vaqtida poyezd ichida bo‘lgan 32 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zolari yirtqich hujum qilishi mumkinligi sababli tong otguncha vagon ichida qolishga majbur bo‘ldi.
- Qutqaruv xizmatlari yetib kelgach, odamlar xavfsiz evakuatsiya qilindi, biroq Vakkanay va Otoineppu stansiyalari o‘rtasidagi 130 kilometrlik yo‘nalishda poyezdlar harakati to‘xtatildi.
Yaponiyaning shimoliy Xokkaydo orolida g‘ayrioddiy va xavfli temir yo‘l hodisasi yuz berdi — to‘rt vagondan iborat «Sarobetsu» yo‘lovchi tezyurar poyezdi yovvoyi ayiq bilan to‘qnashib ketishi oqibatida relsdan chiqib ketdi. Mazkur favqulodda hodisa haqida JR Hokkaido temir yo‘l kompaniyasi matbuot xizmati rasman axborot tarqatdi.
To‘qnashuv Asahikava va Vakkanay shaharlari yo‘nalishida, Tesio-Nakagava hamda Toikambetsu stansiyalari oralig‘idagi o‘rmonzor hududda sodir bo‘lgan. Zarb kuchidan poyezdning birinchi vagoni butunlay izdan chiqqan.
Qutqaruv tafsilotlari: Nega odamlar vagonlardan chiqarilmadi?
Hodisa vaqtida poyezd ichida 32 nafar yo‘lovchi hamda ekipaj a’zolari bo‘lgan. Baxtli tasodif tufayli fuqarolardan hech kim tan jarohati olmagan, biroq ular uchun kech kutilmagan sinovga aylandi:
Mashinistning keskin taqiqi: Mashinist yo‘lovchilarga tashqariga chiqishni qat’iyan man etdi. Sababi — kuchli zarba yegan yirik yirtqich tirik qolgan, og‘ir yarador bo‘lib yaqin atrofda o‘ta tajovuzkor holatda kutib turgan bo‘lishi mumkin edi;
Vagonlarda o‘tgan tun: Odamlar qorong‘ida yirtqich xavfi sababli qulflangan vagonlar ichida tong otguncha kutishga majbur bo‘ldi;
Tongi evakuatsiya: Faqat ertalab voqea joyiga maxsus qutqaruv xizmatlari yetib kelgach, yo‘lovchilar xavfsiz tarzda tashqariga olib chiqildi va taksilar orqali eng yaqin temir yo‘l bekatiga evakuatsiya qilindi.
130 kilometrlik yo‘l yopildi va rekord darajadagi hujumlar
Hodisa ortidan mintaqaviy transport qatnovida jiddiy muammo yuzaga keldi:
Harakat to‘xtatildi: Temir yo‘l operatori Vakkanay va Otoineppu stansiyalari o‘rtasidagi 130 kilometrlik yo‘nalishda barcha poyezdlar harakatini butunlay to‘xtatishga qaror qildi;
Qachon ochilishi noma’lum: Hozirda relslarni tiklash va xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha texnik ishlar olib borilmoqda, harakat qachon tiklanishiga aniqlik kiritilmagan;
Ayiqlar xavfi rekord darajada: Yaponiya Atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi bir yil ichida mamlakat bo‘ylab ayiqlarning aholi yashash joylariga chiqib kelishi va transport vositalari bilan to‘qnashuvlar soni so‘nggi o‘n yillikdagi eng yuqori rekord ko‘rsatkichga yetgan.
Izohlar 0
…