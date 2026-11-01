Yaponiyada yo‘lovchi poyezdi ulkan ayiq bilan to‘qnashib, izdan chiqib ketdi

·118·Dunyo
Yaponiyada yo‘lovchi poyezdi ulkan ayiq bilan to‘qnashib, izdan chiqib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xokkaydo orolida «Sarobetsu» yo‘lovchi poyezdi yovvoyi ayiq bilan to‘qnashishi oqibatida relsdan chiqib ketdi.
  • Hodisa vaqtida poyezd ichida bo‘lgan 32 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zolari yirtqich hujum qilishi mumkinligi sababli tong otguncha vagon ichida qolishga majbur bo‘ldi.
  • Qutqaruv xizmatlari yetib kelgach, odamlar xavfsiz evakuatsiya qilindi, biroq Vakkanay va Otoineppu stansiyalari o‘rtasidagi 130 kilometrlik yo‘nalishda poyezdlar harakati to‘xtatildi.

Yaponiyaning shimoliy Xokkaydo orolida g‘ayrioddiy va xavfli temir yo‘l hodisasi yuz berdi — to‘rt vagondan iborat «Sarobetsu» yo‘lovchi tezyurar poyezdi yovvoyi ayiq bilan to‘qnashib ketishi oqibatida relsdan chiqib ketdi. Mazkur favqulodda hodisa haqida JR Hokkaido temir yo‘l kompaniyasi matbuot xizmati rasman axborot tarqatdi.

To‘qnashuv Asahikava va Vakkanay shaharlari yo‘nalishida, Tesio-Nakagava hamda Toikambetsu stansiyalari oralig‘idagi o‘rmonzor hududda sodir bo‘lgan. Zarb kuchidan poyezdning birinchi vagoni butunlay izdan chiqqan.

Qutqaruv tafsilotlari: Nega odamlar vagonlardan chiqarilmadi?

Hodisa vaqtida poyezd ichida 32 nafar yo‘lovchi hamda ekipaj a’zolari bo‘lgan. Baxtli tasodif tufayli fuqarolardan hech kim tan jarohati olmagan, biroq ular uchun kech kutilmagan sinovga aylandi:

  • Mashinistning keskin taqiqi: Mashinist yo‘lovchilarga tashqariga chiqishni qat’iyan man etdi. Sababi — kuchli zarba yegan yirik yirtqich tirik qolgan, og‘ir yarador bo‘lib yaqin atrofda o‘ta tajovuzkor holatda kutib turgan bo‘lishi mumkin edi;

  • Vagonlarda o‘tgan tun: Odamlar qorong‘ida yirtqich xavfi sababli qulflangan vagonlar ichida tong otguncha kutishga majbur bo‘ldi;

  • Tongi evakuatsiya: Faqat ertalab voqea joyiga maxsus qutqaruv xizmatlari yetib kelgach, yo‘lovchilar xavfsiz tarzda tashqariga olib chiqildi va taksilar orqali eng yaqin temir yo‘l bekatiga evakuatsiya qilindi.

130 kilometrlik yo‘l yopildi va rekord darajadagi hujumlar

Hodisa ortidan mintaqaviy transport qatnovida jiddiy muammo yuzaga keldi:

  • Harakat to‘xtatildi: Temir yo‘l operatori Vakkanay va Otoineppu stansiyalari o‘rtasidagi 130 kilometrlik yo‘nalishda barcha poyezdlar harakatini butunlay to‘xtatishga qaror qildi;

  • Qachon ochilishi noma’lum: Hozirda relslarni tiklash va xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha texnik ishlar olib borilmoqda, harakat qachon tiklanishiga aniqlik kiritilmagan;

  • Ayiqlar xavfi rekord darajada: Yaponiya Atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi bir yil ichida mamlakat bo‘ylab ayiqlarning aholi yashash joylariga chiqib kelishi va transport vositalari bilan to‘qnashuvlar soni so‘nggi o‘n yillikdagi eng yuqori rekord ko‘rsatkichga yetgan.

XokkaydoJR HokkaidoSarobetsuYaponiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydi29 iyul 16:01Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Ispaniyadagi poyezdlar halokatiga olib kelgan xatolar zanjiri ma’lum bo‘ldiIspaniyadagi poyezdlar halokatiga olib kelgan xatolar zanjiri ma’lum bo‘ldiKecha 18:55Odam bilan do‘stdek munosabatda bo‘lib quchoqlaydigan ayiq tarmoqlarni larzaga soldi (video)Odam bilan do‘stdek munosabatda bo‘lib quchoqlaydigan ayiq tarmoqlarni larzaga soldi (video)29 oktabr 13:33AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)21 oktabr 19:29Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda