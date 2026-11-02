Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildi

·90·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozida ikkita yirik neft tankeri suvosti dengiz minalariga urilib, portlab ketdi.
  • Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi ma’lumotiga ko‘ra, kemalar AQSH ko‘magida radarlardan yashirinib, noqonuniy marshrut bo‘ylab harakatlangan.
  • Portlashlar oqibatida supertankerlardan birida kuchli yong‘in sodir bo‘ldi va kemalar harakati to‘xtatildi.
  • Hozircha jabrlanganlar va tankerlarning qaysi davlatga tegishli ekani haqida rasmiy ma’lumot berilmadi.

Jahon neft savdosi va global dengiz tranzitining asosiy qon tomiri hisoblangan strategik Hurmuz bo‘g‘ozida nihoyatda xavfli va jiddiy hodisa yuz berdi. Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) ikkita yirik neft tankeri suvosti dengiz minalariga borib urilib, portlab ketganini rasman e’lon qildi.

Eronning davlat rasmiy axborot agentligi IRNA taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli portlash oqibatida suv usti kemalaridan biri — ulkan supertankerda jiddiy yong‘in sodir bo‘lgan.

«Ruxsatsiz marshrut va AQSH ko‘magi»: Kemalar qanday qilib xavfli hududga kirdi?

Eron tomoni e’lon qilgan bayonotda mazkur kemalarning harakati va tranzit sharoitlariga oid bir qator shov-shuvli ayblovlar ilgari surilgan:

  • Radarlardan yashirinishga urinish: KSIR ma’lumotlariga ko‘ra, ikkala tanker sun’iy yo‘ldosh va radiosignallar orqali kemaning aniq koordinatalarini uzatuvchi Avtomatik identifikatsiya tizimi (AIS) transponderlarini qasddan o‘chirib qo‘ygan;

  • «Amerika ko‘magida yashirin o‘tish»: Tankerlar AQSH harbiy kuchlari ko‘magi ostida va ularning himoyasida bo‘g‘ozdan sezilmasdan, yashirincha o‘tib olishga harakat qilib, «ruxsat etilmagan noqonuniy marshrut» bo‘ylab harakatlangan;

  • Minalarga urilish va harakatning to‘xtashi: Qoidalarni chetlab o‘tishga bo‘lgan urinish halokat bilan yakunlangan. Kuchli portlashlardan so‘ng kemalar o‘z harakatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘lgan, supertankerlardan birida esa alanga ko‘tarilgan.

Qurbonlar va tankerlar nomi hozircha sir saqlanmoqda

Eron harbiy idorasi bayonotida portlagan va yong‘in ichida qolgan suv usti kemalarining nomlari, ularning qaysi davlatga tegishli ekani yoki qaysi bayroq ostida suzayotgani hozircha ochiqlanmagan:

  • Insoniy talafotlar: Kema ekipaji orasida jarohatlanganlar yoki halok bo‘lganlar bor-yo‘qligi haqida ham rasmiy axborot taqdim etilmagan;

  • Neft narxlari va xavfsizlik: Mazkur portlashlar dunyoning kunlik neft ta’minotining qariyb beshdan bir qismi o‘tadigan Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovi xavfsizligini yanada jiddiy tahdid ostiga qo‘ymoqda va xalqaro bozorlarda yoqilg‘i narxlarining keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.

Hurmuz bo‘g‘oziEron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusineft tankerlariIRNA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi9 sentabr 12:42Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosiHurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi19 oktabr 18:23Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradiHurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi17 oktabr 23:28Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildiDunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi16 oktabr 19:12Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda