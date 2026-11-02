Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hurmuz bo‘g‘ozida ikkita yirik neft tankeri suvosti dengiz minalariga urilib, portlab ketdi.
- Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi ma’lumotiga ko‘ra, kemalar AQSH ko‘magida radarlardan yashirinib, noqonuniy marshrut bo‘ylab harakatlangan.
- Portlashlar oqibatida supertankerlardan birida kuchli yong‘in sodir bo‘ldi va kemalar harakati to‘xtatildi.
- Hozircha jabrlanganlar va tankerlarning qaysi davlatga tegishli ekani haqida rasmiy ma’lumot berilmadi.
Jahon neft savdosi va global dengiz tranzitining asosiy qon tomiri hisoblangan strategik Hurmuz bo‘g‘ozida nihoyatda xavfli va jiddiy hodisa yuz berdi. Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) ikkita yirik neft tankeri suvosti dengiz minalariga borib urilib, portlab ketganini rasman e’lon qildi.
Eronning davlat rasmiy axborot agentligi IRNA taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli portlash oqibatida suv usti kemalaridan biri — ulkan supertankerda jiddiy yong‘in sodir bo‘lgan.
«Ruxsatsiz marshrut va AQSH ko‘magi»: Kemalar qanday qilib xavfli hududga kirdi?
Eron tomoni e’lon qilgan bayonotda mazkur kemalarning harakati va tranzit sharoitlariga oid bir qator shov-shuvli ayblovlar ilgari surilgan:
Radarlardan yashirinishga urinish: KSIR ma’lumotlariga ko‘ra, ikkala tanker sun’iy yo‘ldosh va radiosignallar orqali kemaning aniq koordinatalarini uzatuvchi Avtomatik identifikatsiya tizimi (AIS) transponderlarini qasddan o‘chirib qo‘ygan;
«Amerika ko‘magida yashirin o‘tish»: Tankerlar AQSH harbiy kuchlari ko‘magi ostida va ularning himoyasida bo‘g‘ozdan sezilmasdan, yashirincha o‘tib olishga harakat qilib, «ruxsat etilmagan noqonuniy marshrut» bo‘ylab harakatlangan;
Minalarga urilish va harakatning to‘xtashi: Qoidalarni chetlab o‘tishga bo‘lgan urinish halokat bilan yakunlangan. Kuchli portlashlardan so‘ng kemalar o‘z harakatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘lgan, supertankerlardan birida esa alanga ko‘tarilgan.
Qurbonlar va tankerlar nomi hozircha sir saqlanmoqda
Eron harbiy idorasi bayonotida portlagan va yong‘in ichida qolgan suv usti kemalarining nomlari, ularning qaysi davlatga tegishli ekani yoki qaysi bayroq ostida suzayotgani hozircha ochiqlanmagan:
Insoniy talafotlar: Kema ekipaji orasida jarohatlanganlar yoki halok bo‘lganlar bor-yo‘qligi haqida ham rasmiy axborot taqdim etilmagan;
Neft narxlari va xavfsizlik: Mazkur portlashlar dunyoning kunlik neft ta’minotining qariyb beshdan bir qismi o‘tadigan Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovi xavfsizligini yanada jiddiy tahdid ostiga qo‘ymoqda va xalqaro bozorlarda yoqilg‘i narxlarining keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…