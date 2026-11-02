Zidan ortda qoldi: Jud Bellingem “Real Madrid” tarixida yangi sahifa ochdi!

·80·Sport
Zidan ortda qoldi: Jud Bellingem “Real Madrid” tarixida yangi sahifa ochdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid» yarim himoyachisi Jud Bellingem klub safidagi gollari sonini 50 taga yetkazib, afsonaviy Zinedin Zidanning natijasini ortda qoldirdi.
  • 22 yoshli ingliz futbolchisi ushbu marrani zabt etish uchun atigi 154 ta uchrashuv o‘tkazdi, Zidan esa «Qirollik klubi»da 227 ta o‘yinda 49 ta gol urgan edi.
  • La Liganing 11-turida «Rasing» darvozasiga kiritilgan yubiley gol Bellingemning Joze Mourino qo‘l ostidagi samarali o‘yinini yana bir bor tasdiqladi.

Madridning «Real» klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem qirollik klubi tarixida navbatdagi muhim va tarixiy marrani zabt etdi. 22 yoshli ingliz yulduzi Madrid jamoasi libosida urilgan gollar soni bo‘yicha o‘z bolaligidagi qahramoni, dunyo futboli va «Real» afsonasi Zinedin Zidanni ortda qoldirdi.

La Liganing 11-turida Joze Mourino shogirdlari safarda «Rasing» klubini 3:0 hisobida taslim etgan bahsda Bellingem 22-daqiqada o‘z hisobiga to‘p yozdirib, jamoasining ishonchli g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi. Ushbu aniq zarba ingliz yarim himoyachisi uchun «Real» libosidagi yubiley — 50-gol bo‘ldi.

Zidan rekordining yangilanishi: Raqamlar va taqqoslar

Madrid Zone nashrining ma’lumotiga ko‘ra, Bellingem mashhur fransuz afsonasini nafaqat ortda qoldirdi, balki buni ancha kam uchrashuvlar sonida amalga oshirib, hayratlanarli samaradorlik ko‘rsatdi:

  • Zinedin Zidanning natijasi: Fransiya futboli afsonasi 2001–2006 yillar davomida «Qirollik klubi» sharafini himoya qilib, barcha musobaqalarda jami 227 ta uchrashuvda 49 ta gol muallifi bo‘lgan;

  • Jud Bellingemning tezkorligi: 2023 yilning yozida Madridga ko‘chib o‘tgan Bellingemga Zidan natijasidan o‘zib ketish uchun atigi 154 ta o‘yin kifoya qildi. U o‘z hisobidagi gollar sonini 50 taga yetkazib, klubining barcha davrlardagi eng sermahsul yarim himoyachilari qatoridan mustahkam o‘rin oldi.

Mourino davridagi yetakchilik va chempionlik poygasi

Joze Mourino qo‘l ostida yangicha kuch va mas’uliyat bilan to‘p surayotgan Jud Bellingem nafaqat hujumlarni yakunlashda, balki maydon markazida pressing va himoyaga yordam berishda ham jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda.

«Rasing» maydonida qo‘lga kiritilgan 3:0 hisobidagi yirik g‘alaba Madrid klubining qatorasiga oltinchi muvaffaqiyati bo‘ldi va jamoani musobaqa jadvalida peshqadamlik uchun kurashda peshqadam «Barselona»ga yanada yaqinlashtirdi.

Jud BellingemReal MadridZinedin ZidanLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi23 sentabr 12:39Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi27 avgust 02:12Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdiJoze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdiBugun 07:01Yiliga 30 million yevro: «Real Madrid» Jud Bellingemga rekord shartnoma tayyorlamoqdaYiliga 30 million yevro: «Real Madrid» Jud Bellingemga rekord shartnoma tayyorlamoqda4 oktabr 21:59“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqdaKecha 22:27“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi