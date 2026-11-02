Zidan ortda qoldi: Jud Bellingem “Real Madrid” tarixida yangi sahifa ochdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» yarim himoyachisi Jud Bellingem klub safidagi gollari sonini 50 taga yetkazib, afsonaviy Zinedin Zidanning natijasini ortda qoldirdi.
- 22 yoshli ingliz futbolchisi ushbu marrani zabt etish uchun atigi 154 ta uchrashuv o‘tkazdi, Zidan esa «Qirollik klubi»da 227 ta o‘yinda 49 ta gol urgan edi.
- La Liganing 11-turida «Rasing» darvozasiga kiritilgan yubiley gol Bellingemning Joze Mourino qo‘l ostidagi samarali o‘yinini yana bir bor tasdiqladi.
Madridning «Real» klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem qirollik klubi tarixida navbatdagi muhim va tarixiy marrani zabt etdi. 22 yoshli ingliz yulduzi Madrid jamoasi libosida urilgan gollar soni bo‘yicha o‘z bolaligidagi qahramoni, dunyo futboli va «Real» afsonasi Zinedin Zidanni ortda qoldirdi.
La Liganing 11-turida Joze Mourino shogirdlari safarda «Rasing» klubini 3:0 hisobida taslim etgan bahsda Bellingem 22-daqiqada o‘z hisobiga to‘p yozdirib, jamoasining ishonchli g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi. Ushbu aniq zarba ingliz yarim himoyachisi uchun «Real» libosidagi yubiley — 50-gol bo‘ldi.
Zidan rekordining yangilanishi: Raqamlar va taqqoslar
Madrid Zone nashrining ma’lumotiga ko‘ra, Bellingem mashhur fransuz afsonasini nafaqat ortda qoldirdi, balki buni ancha kam uchrashuvlar sonida amalga oshirib, hayratlanarli samaradorlik ko‘rsatdi:
Zinedin Zidanning natijasi: Fransiya futboli afsonasi 2001–2006 yillar davomida «Qirollik klubi» sharafini himoya qilib, barcha musobaqalarda jami 227 ta uchrashuvda 49 ta gol muallifi bo‘lgan;
Jud Bellingemning tezkorligi: 2023 yilning yozida Madridga ko‘chib o‘tgan Bellingemga Zidan natijasidan o‘zib ketish uchun atigi 154 ta o‘yin kifoya qildi. U o‘z hisobidagi gollar sonini 50 taga yetkazib, klubining barcha davrlardagi eng sermahsul yarim himoyachilari qatoridan mustahkam o‘rin oldi.
Mourino davridagi yetakchilik va chempionlik poygasi
Joze Mourino qo‘l ostida yangicha kuch va mas’uliyat bilan to‘p surayotgan Jud Bellingem nafaqat hujumlarni yakunlashda, balki maydon markazida pressing va himoyaga yordam berishda ham jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda.
«Rasing» maydonida qo‘lga kiritilgan 3:0 hisobidagi yirik g‘alaba Madrid klubining qatorasiga oltinchi muvaffaqiyati bo‘ldi va jamoani musobaqa jadvalida peshqadamlik uchun kurashda peshqadam «Barselona»ga yanada yaqinlashtirdi.
Izohlar 0
…