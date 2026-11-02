«Real» “Manchester Siti” yarim himoyachisi Enso Fernandesni qo‘lga kiritishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» yarim himoyachisi Enso Fernandesni kelasi yozgi transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
- Jurnalist Ekrem Konurga ko‘ra, 25 yoshli jahon chempionining transfer qiymati 120 million yevroni tashkil etadi va uning amaldagi shartnomasi 2031 yilga qadar mo‘ljallangan.
- Ushbu futbolchi uchun kurashda «Real»dan tashqari «Barselona» hamda «Atletiko» klublari ham da’vogarlik qilmoqda.
Yevropa transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli va ko‘p millionli kelishuv tayyorlanmoqda. Madridning «Real» klubi yana bir bor «Manchester Siti»ning argentinalik markaziy yarim himoyachisi Enso Fernandes transferi bo‘yicha jiddiy qiziqish bildira boshladi.
Mashhur insayder va jurnalist Ekrem Konur xabariga ko‘ra, «qirollik klubi» 25 yoshli jahon chempionining o‘yinlarini doimiy ravishda diqqat bilan kuzatib bormoqda va uni kelasi yozgi transfer oynasida Madridga olib kelish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan baholamoqda.
«Chelsi»dan «Siti»gacha cho‘zilgan qiziqish
Madridliklarning Fernandesga bo‘lgan e’tibori kecha yoki bugun paydo bo‘lgani yo‘q:
Eski rejalarning davomi: «Real» futbolchi hali Londonning «Chelsi» klubi sharafini himoya qilib yurgan davrlardayoq uning asosiy xaridorlaridan biri sifatida tilga olingan edi;
Manchesterdagi yangi bosqich: O‘tgan yozda Enso Fernandes «Manchester Siti» tarkibiga ko‘chib o‘tgan bo‘lsa-da, Madrid klubi skautlari argentinalik yarim himoyachining nomini o‘z kuzatuv ro‘yxatidan chiqargani yo‘q.
120 million yevrolik baho va La Liga grandlari o‘rtasidagi triller
Bu transfer nafaqat moliyaviy, balki raqobat nuqtayi nazaridan ham yilning eng murakkab operatsiyalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda:
2031 yilgacha shartnoma va astronomik narx: Fernandesning «shaharliklar» bilan amaldagi shartnomasi 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Xalqaro Transfermarkt portali futbolchining transfer qiymatini hozirda naqd 120 million yevro atrofida baholamoqda;
«El-klasiko» bozorda takrorlanadimi? Insayderning qayd etishicha, Enso uchun poygada faqat «Real» emas, balki Ispaniyaning boshqa ikki grandi — «Barselona» hamda Madridning «Atletiko» klublari ham ishtirok etish niyatida.
Kelasi yozda La Liganing yetakchi klublari o‘rtasida Enso Fernandes uchun kechadigan shiddatli transfer jangi yanada avjiga chiqishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…