«Real» “Manchester Siti” yarim himoyachisi Enso Fernandesni qo‘lga kiritishga tayyorlanmoqda

·69·Sport
«Real» “Manchester Siti” yarim himoyachisi Enso Fernandesni qo‘lga kiritishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» yarim himoyachisi Enso Fernandesni kelasi yozgi transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
  • Jurnalist Ekrem Konurga ko‘ra, 25 yoshli jahon chempionining transfer qiymati 120 million yevroni tashkil etadi va uning amaldagi shartnomasi 2031 yilga qadar mo‘ljallangan.
  • Ushbu futbolchi uchun kurashda «Real»dan tashqari «Barselona» hamda «Atletiko» klublari ham da’vogarlik qilmoqda.

Yevropa transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli va ko‘p millionli kelishuv tayyorlanmoqda. Madridning «Real» klubi yana bir bor «Manchester Siti»ning argentinalik markaziy yarim himoyachisi Enso Fernandes transferi bo‘yicha jiddiy qiziqish bildira boshladi.

Mashhur insayder va jurnalist Ekrem Konur xabariga ko‘ra, «qirollik klubi» 25 yoshli jahon chempionining o‘yinlarini doimiy ravishda diqqat bilan kuzatib bormoqda va uni kelasi yozgi transfer oynasida Madridga olib kelish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan baholamoqda.

«Chelsi»dan «Siti»gacha cho‘zilgan qiziqish

Madridliklarning Fernandesga bo‘lgan e’tibori kecha yoki bugun paydo bo‘lgani yo‘q:

  • Eski rejalarning davomi: «Real» futbolchi hali Londonning «Chelsi» klubi sharafini himoya qilib yurgan davrlardayoq uning asosiy xaridorlaridan biri sifatida tilga olingan edi;

  • Manchesterdagi yangi bosqich: O‘tgan yozda Enso Fernandes «Manchester Siti» tarkibiga ko‘chib o‘tgan bo‘lsa-da, Madrid klubi skautlari argentinalik yarim himoyachining nomini o‘z kuzatuv ro‘yxatidan chiqargani yo‘q.

120 million yevrolik baho va La Liga grandlari o‘rtasidagi triller

Bu transfer nafaqat moliyaviy, balki raqobat nuqtayi nazaridan ham yilning eng murakkab operatsiyalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda:

  • 2031 yilgacha shartnoma va astronomik narx: Fernandesning «shaharliklar» bilan amaldagi shartnomasi 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Xalqaro Transfermarkt portali futbolchining transfer qiymatini hozirda naqd 120 million yevro atrofida baholamoqda;

  • «El-klasiko» bozorda takrorlanadimi? Insayderning qayd etishicha, Enso uchun poygada faqat «Real» emas, balki Ispaniyaning boshqa ikki grandi — «Barselona» hamda Madridning «Atletiko» klublari ham ishtirok etish niyatida.

Kelasi yozda La Liganing yetakchi klublari o‘rtasida Enso Fernandes uchun kechadigan shiddatli transfer jangi yanada avjiga chiqishi kutilmoqda.

Enso FernandesReal MadridManchester SitiTransfer bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuvi13 sentabr 09:24APLda transfer bombasi: Mareska «Chelsi» yetakchisini "Siti"ga olib kelmoqchiAPLda transfer bombasi: Mareska «Chelsi» yetakchisini "Siti"ga olib kelmoqchi12 avgust 09:12«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?5 iyul 00:07«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi26 iyun 14:05Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchi8 iyun 23:41Mareska “Manchester Siti”ga kelishi bilan shu 3 futbolchini olib kelmoqchiMareska “Manchester Siti”ga kelishi bilan shu 3 futbolchini olib kelmoqchi26 may 09:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi