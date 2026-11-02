Xitoyda “yo‘lbarslar ovi”: amaldorlarning oilaviy daromad va xarajatlari tekshiriladi

·53·Dunyo
Xitoyda “yo‘lbarslar ovi”: amaldorlarning oilaviy daromad va xarajatlari tekshiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasi davlat boshqaruvidagi rahbarlarning mol-mulki va xarajatlari ustidan nazoratni kuchaytirish to‘g‘risida qaror qabul qildi.
  • Yangi tartibga ko‘ra, mansabdor shaxslarning o‘zi bilan bir qatorda ularning turmush o‘rtoqlari, farzandlari, kuyovlari va kelinlarining daromadlari hamda biznes faoliyati qat’iy tekshiriladi.

Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasi (XKP MQ) partiyaviy va davlat boshqaruvi tizimidagi rahbarlarning mol-mulki va haqiqiy xarajatlari ustidan tekshiruvlarni keskin kuchaytirish to‘g‘risida qaror qabul qildi. XXR hukumatining rasmiy portalida e’lon qilingan yangi tartibga muvofiq, nazorat faqat mansabdorlarning o‘zi bilan cheklanib qolmay, ularning yaqin qarindoshlariga ham to‘liq tatbiq etiladi.

Pekin ushbu qadam orqali noqonuniy boylik orttirish va mansabni suiiste’mol qilish holatlarining oldini olishda korrupsiyaga qarshi kurashning eng qat’iy bosqichiga qadam qo‘ymoqda.

Yangi qoidalar: Kimlar va qanday tartibda tekshiriladi?

Qabul qilingan hujjatga asosan, rahbar kadrlarning shaxsiy ma’lumotlari va aktivlarini deklaratsiya qilish tizimi tubdan takomillashtiriladi:

  • Xarajat rasmiy daromaddan oshsa — tekshiruv muqarrar: Amaldor yoki uning oila a’zolarining real xarajatlari, ko‘chmas mulklari yoki aktivlari ularning qonuniy daromadlaridan sezilarli darajada yuqori bo‘lgan barcha holatlarda zudlik bilan maxsus tekshiruvlar boshlanadi;

  • Qarindoshlar biznesi qat’iy nazoratda: Hujjatda alohida band sifatida davlat va partiya xodimlarining turmush o‘rtoqlari, farzandlari, shuningdek kuyovlari va kelinlari yuritayotgan tadbirkorlik faoliyati ustidan tizimli nazorat o‘rnatilishi belgilab qo‘yilgan;

  • Soyali aktivlarga chek qo‘yish: Bu chora orqali korrupsion yo‘l bilan topilgan mablag‘larni oila a’zolari yoki turli biznes tuzilmalari nomiga rasmiylashtirish amaliyotiga chek qo‘yilishi maqsad qilingan.

«Korrupsiya — yo‘lni to‘sib turgan yo‘lbars»: Si Szinpin pozitsiyasi

XXR Raisi Si Szinpin hokimiyat tepasiga kelgan ilk kunlardan buyon poraxo‘rlikka qarshi murosasiz kurash olib borishi bilan tanilgan:

  • Yo‘lbars va pashshalar: Xitoy yetakchisi o‘z chiqishlarida korrupsiyani bir necha bor mamlakat taraqqiyoti yo‘lini to‘sib qo‘ygan «yirtqich yo‘lbars»ga qiyoslagan;

  • Boshpanasiz poraxo‘rlar: Si Szinpin poraxo‘r va korrupsionerlarni hech qanday boshpana yoki qochish imkoniyatisiz qoldirish lozimligini bir necha bor ta’kidlab kelgan va navbatdagi tartib ushbu siyosiy irodaning amaliy ifodasi bo‘ldi.

Xitoy Kommunistik partiyasiSi SzinpinKorrupsiyaga qarshi kurashXXR
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodir genetik o‘zgarish: Hindiston o‘rmonlarida noyob "qora yo‘lbarslar" yashaydiNodir genetik o‘zgarish: Hindiston o‘rmonlarida noyob "qora yo‘lbarslar" yashaydi5 avgust 04:57Dunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladiDunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladi6 avgust 03:03Londondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindiLondondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindiBugun 12:52Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)Bugun 12:05Nega yuzlab o‘zbekistonliklarning Gruziyaga kirishi rad etildi?Nega yuzlab o‘zbekistonliklarning Gruziyaga kirishi rad etildi?Bugun 11:42Ronalduning rafiqasi Jorjina Rodriges Xellouin uchun tanlagan qo‘rqinchli obrazi bilan e’tiborda!Ronalduning rafiqasi Jorjina Rodriges Xellouin uchun tanlagan qo‘rqinchli obrazi bilan e’tiborda!Bugun 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda