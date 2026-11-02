Xitoyda “yo‘lbarslar ovi”: amaldorlarning oilaviy daromad va xarajatlari tekshiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasi davlat boshqaruvidagi rahbarlarning mol-mulki va xarajatlari ustidan nazoratni kuchaytirish to‘g‘risida qaror qabul qildi.
- Yangi tartibga ko‘ra, mansabdor shaxslarning o‘zi bilan bir qatorda ularning turmush o‘rtoqlari, farzandlari, kuyovlari va kelinlarining daromadlari hamda biznes faoliyati qat’iy tekshiriladi.
Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasi (XKP MQ) partiyaviy va davlat boshqaruvi tizimidagi rahbarlarning mol-mulki va haqiqiy xarajatlari ustidan tekshiruvlarni keskin kuchaytirish to‘g‘risida qaror qabul qildi. XXR hukumatining rasmiy portalida e’lon qilingan yangi tartibga muvofiq, nazorat faqat mansabdorlarning o‘zi bilan cheklanib qolmay, ularning yaqin qarindoshlariga ham to‘liq tatbiq etiladi.
Pekin ushbu qadam orqali noqonuniy boylik orttirish va mansabni suiiste’mol qilish holatlarining oldini olishda korrupsiyaga qarshi kurashning eng qat’iy bosqichiga qadam qo‘ymoqda.
Yangi qoidalar: Kimlar va qanday tartibda tekshiriladi?
Qabul qilingan hujjatga asosan, rahbar kadrlarning shaxsiy ma’lumotlari va aktivlarini deklaratsiya qilish tizimi tubdan takomillashtiriladi:
Xarajat rasmiy daromaddan oshsa — tekshiruv muqarrar: Amaldor yoki uning oila a’zolarining real xarajatlari, ko‘chmas mulklari yoki aktivlari ularning qonuniy daromadlaridan sezilarli darajada yuqori bo‘lgan barcha holatlarda zudlik bilan maxsus tekshiruvlar boshlanadi;
Qarindoshlar biznesi qat’iy nazoratda: Hujjatda alohida band sifatida davlat va partiya xodimlarining turmush o‘rtoqlari, farzandlari, shuningdek kuyovlari va kelinlari yuritayotgan tadbirkorlik faoliyati ustidan tizimli nazorat o‘rnatilishi belgilab qo‘yilgan;
Soyali aktivlarga chek qo‘yish: Bu chora orqali korrupsion yo‘l bilan topilgan mablag‘larni oila a’zolari yoki turli biznes tuzilmalari nomiga rasmiylashtirish amaliyotiga chek qo‘yilishi maqsad qilingan.
«Korrupsiya — yo‘lni to‘sib turgan yo‘lbars»: Si Szinpin pozitsiyasi
XXR Raisi Si Szinpin hokimiyat tepasiga kelgan ilk kunlardan buyon poraxo‘rlikka qarshi murosasiz kurash olib borishi bilan tanilgan:
Yo‘lbars va pashshalar: Xitoy yetakchisi o‘z chiqishlarida korrupsiyani bir necha bor mamlakat taraqqiyoti yo‘lini to‘sib qo‘ygan «yirtqich yo‘lbars»ga qiyoslagan;
Boshpanasiz poraxo‘rlar: Si Szinpin poraxo‘r va korrupsionerlarni hech qanday boshpana yoki qochish imkoniyatisiz qoldirish lozimligini bir necha bor ta’kidlab kelgan va navbatdagi tartib ushbu siyosiy irodaning amaliy ifodasi bo‘ldi.
Izohlar 0
…