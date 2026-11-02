“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi La Liganing 11-turida «Rasing» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozongan o‘yinda Orelen Chuamenining zarbasi tribunadagi yosh bolaga tegib ketdi.
- Uchrashuvdan so‘ng bolakay jamoaning kiyinish xonasiga taklif etilib, futbolchilar bilan uchrashdi.
- Kilian Mbappe bolaning holidan xabar olib, jamoadoshi Orelen Chuameni ustidan hazil qildi va unga dalda berdi.
Madridning «Real» klubi La Liganing 11-turida «Rasing» ustidan 3:0 hisobida yirik g‘alabaga erishgan uchrashuv nafaqat maydondagi chiroyli gollar, balki bahsdan keyingi samimiy va insoniy voqea bilan ham muxlislar e’tiborini tortdi.
O‘yin davomida kutilmagan zarbadan jabr ko‘rgan yosh muxlis uchrashuv qahramonlaridan biriga aylandi va jamoa yulduzi Kilian Mbappening mehribonligi tufayli unutilmas kunni boshdan kechirdi.
Chuamenining noaniq zarbasi va kiyinish xonasidagi kutilmagan uchrashuv
Uchrashuv davomida tribunada o‘tirgan muxlislardan biri noqulay vaziyatga tushib qoldi:
Zarba tribunaga yo‘naldi: Madridliklar yarim himoyachisi Orelen Chuameni raqib jarima maydoni tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi. Ammo nishondan adashgan to‘p to‘g‘ridan to‘g‘ri tribunada o‘yinni tomosha qilayotgan yosh bolaga borib tegdi;
Kiyinish xonasiga taklif: Bahs hushtagi yangragach, «Qirollik klubi» vakillari bolakayni e’tiborsiz qoldirmadi va uni darhol jamoaning kiyinish xonasiga olib kirishdi. U yerda yosh muxlis yulduz futbolchilar bilan shaxsan ko‘rishib, esdalik uchun suratlarga tushdi;
Mbappening hazili va daldasi: Jamoa hujumchisi Kilian Mbappe bolaning ahvolini bilish uchun yaqinlashib, vaziyatni yengillashtirish maqsadida jamoadoshi ustidan samimiy hazil qildi: «Qalaysan? Hammasi joyidami? Muammo shundaki, u darvozaga zarba berishni bilmaydi, shunday emasmi?»
Turnir jadvalidagi vaziyat va oldindagi bahslar
Qo‘lga kiritilgan ushbu ishonchli g‘alaba Joze Mourino shogirdlari uchun muhim ahamiyatga ega:
3-o‘rin va 27 ochko: Madridning «Real» klubi 11-turdan so‘ng 27 ochko jamg‘arib, Ispaniya chempionati turnir jadvalining 3-pog‘onasida bormoqda;
«Rasing»ning ahvoli: Mezbonlar 11 ochko bilan jadvalning quyi qismida — 15-o‘rinda qoldi;
Keyingi sinov — Chempionlar Ligasi: Mourino jamoasi navbatdagi bellashuvni Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Gretsiyaning AYEK klubiga qarshi o‘tkazadi.
Izohlar 0
…