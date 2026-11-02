“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi

·84·Sport
“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi La Liganing 11-turida «Rasing» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozongan o‘yinda Orelen Chuamenining zarbasi tribunadagi yosh bolaga tegib ketdi.
  • Uchrashuvdan so‘ng bolakay jamoaning kiyinish xonasiga taklif etilib, futbolchilar bilan uchrashdi.
  • Kilian Mbappe bolaning holidan xabar olib, jamoadoshi Orelen Chuameni ustidan hazil qildi va unga dalda berdi.

Madridning «Real» klubi La Liganing 11-turida «Rasing» ustidan 3:0 hisobida yirik g‘alabaga erishgan uchrashuv nafaqat maydondagi chiroyli gollar, balki bahsdan keyingi samimiy va insoniy voqea bilan ham muxlislar e’tiborini tortdi.

O‘yin davomida kutilmagan zarbadan jabr ko‘rgan yosh muxlis uchrashuv qahramonlaridan biriga aylandi va jamoa yulduzi Kilian Mbappening mehribonligi tufayli unutilmas kunni boshdan kechirdi.

Chuamenining noaniq zarbasi va kiyinish xonasidagi kutilmagan uchrashuv

Uchrashuv davomida tribunada o‘tirgan muxlislardan biri noqulay vaziyatga tushib qoldi:

  • Zarba tribunaga yo‘naldi: Madridliklar yarim himoyachisi Orelen Chuameni raqib jarima maydoni tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi. Ammo nishondan adashgan to‘p to‘g‘ridan to‘g‘ri tribunada o‘yinni tomosha qilayotgan yosh bolaga borib tegdi;

  • Kiyinish xonasiga taklif: Bahs hushtagi yangragach, «Qirollik klubi» vakillari bolakayni e’tiborsiz qoldirmadi va uni darhol jamoaning kiyinish xonasiga olib kirishdi. U yerda yosh muxlis yulduz futbolchilar bilan shaxsan ko‘rishib, esdalik uchun suratlarga tushdi;

  • Mbappening hazili va daldasi: Jamoa hujumchisi Kilian Mbappe bolaning ahvolini bilish uchun yaqinlashib, vaziyatni yengillashtirish maqsadida jamoadoshi ustidan samimiy hazil qildi: «Qalaysan? Hammasi joyidami? Muammo shundaki, u darvozaga zarba berishni bilmaydi, shunday emasmi?»

Turnir jadvalidagi vaziyat va oldindagi bahslar

Qo‘lga kiritilgan ushbu ishonchli g‘alaba Joze Mourino shogirdlari uchun muhim ahamiyatga ega:

  • 3-o‘rin va 27 ochko: Madridning «Real» klubi 11-turdan so‘ng 27 ochko jamg‘arib, Ispaniya chempionati turnir jadvalining 3-pog‘onasida bormoqda;

  • «Rasing»ning ahvoli: Mezbonlar 11 ochko bilan jadvalning quyi qismida — 15-o‘rinda qoldi;

  • Keyingi sinov — Chempionlar Ligasi: Mourino jamoasi navbatdagi bellashuvni Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Gretsiyaning AYEK klubiga qarshi o‘tkazadi.

Real MadridKilian MbappeOrelen ChuameniLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqdaKecha 22:27“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha 19:25Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldiKilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi29 sentabr 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi