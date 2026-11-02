Bolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqda

·2·Dunyo
Bolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqda

Bolgariyada bo‘lib o‘tgan prezidentlik saylovlarining hal qiluvchi ikkinchi turida amaldagi davlat rahbari Iliana Yotova va vitse-prezidentlikka nomzod Kirill Vilchev ishonchli tarzda peshqadamlik qilmoqda.

BNT telekanali mahalliy «Myara» sotsiologik agentligi taqdim etgan ma’lumotlarga tayanib xabar berishicha, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, amaldagi prezident 51,1 foiz ovoz bilan g‘oliblikka yaqin turibdi.

Ikkinchi turning asosiy raqamlari va nomzodlar natijasi

Yakshanba kuni o‘tkazilgan ikkinchi turda birinchi bosqichda eng ko‘p ovoz to‘plagan ikki nafar siyosatchi o‘zaro kurash olib bordi:

  • Iliana Yotova (amaldagi prezident): Saylovchilarning 51,1 foiz ovozini to‘plab, birinchi pog‘onada qayd etilmoqda;

  • Andrey Gyurov (sobiq bosh vazir v.b.): Uning asosiy raqibi — Bolgariya bosh vaziri vazifasini vaqtincha bajargan Andrey Gyurov hisobida esa 44,6 foiz ovoz mavjud;

  • Saylovchilar faolligi: Sotsiologik agentlik bergan ma’lumotga ko‘ra, ovoz berish jarayonida fuqarolarning umumiy ishtiroki (yavka) 25,5 foizni tashkil etdi.

Bolgariyada prezident qanday vakolatlarga ega?

Bolgariya konstitutsiyaviy tizimida davlat rahbari maqomi va uning siyosiy jarayonlarga ta’siri bir qator muhim vazifalar bilan belgilanadi:

  • Saylov muddati: Prezident umumxalq ovoz berish yo‘li bilan 5 yil muddatga saylanadi;

  • Asosiy vakolatlar: Garchi mamlakat parlament boshqaruvi shakliga ega bo‘lib, davlat rahbari asosan vakillik funksiyalarini bajarsa-da, u qonunlarga veto qo‘yish huquqiga ega;

  • Muhim siyosiy kuch: Prezident qonunchilikda ko‘zda tutilgan holatlarda muvaqqat (texnik) hukumatni tayinlash vakolatiga ega hamda mamlakat qurolli kuchlarining Oliy bosh qo‘mondoni hisoblanadi.

Bolgariya prezidentlik saylovlariIliana YotovaAndrey Gyurov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?11 avgust 09:02Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqda1 iyul 00:42Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!21 sentabr 16:12Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54Prezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiPrezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildi6 sentabr 10:43«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi11 sentabr 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda