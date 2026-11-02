Bolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqda
Bolgariyada bo‘lib o‘tgan prezidentlik saylovlarining hal qiluvchi ikkinchi turida amaldagi davlat rahbari Iliana Yotova va vitse-prezidentlikka nomzod Kirill Vilchev ishonchli tarzda peshqadamlik qilmoqda.
BNT telekanali mahalliy «Myara» sotsiologik agentligi taqdim etgan ma’lumotlarga tayanib xabar berishicha, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, amaldagi prezident 51,1 foiz ovoz bilan g‘oliblikka yaqin turibdi.
Ikkinchi turning asosiy raqamlari va nomzodlar natijasi
Yakshanba kuni o‘tkazilgan ikkinchi turda birinchi bosqichda eng ko‘p ovoz to‘plagan ikki nafar siyosatchi o‘zaro kurash olib bordi:
Iliana Yotova (amaldagi prezident): Saylovchilarning 51,1 foiz ovozini to‘plab, birinchi pog‘onada qayd etilmoqda;
Andrey Gyurov (sobiq bosh vazir v.b.): Uning asosiy raqibi — Bolgariya bosh vaziri vazifasini vaqtincha bajargan Andrey Gyurov hisobida esa 44,6 foiz ovoz mavjud;
Saylovchilar faolligi: Sotsiologik agentlik bergan ma’lumotga ko‘ra, ovoz berish jarayonida fuqarolarning umumiy ishtiroki (yavka) 25,5 foizni tashkil etdi.
Bolgariyada prezident qanday vakolatlarga ega?
Bolgariya konstitutsiyaviy tizimida davlat rahbari maqomi va uning siyosiy jarayonlarga ta’siri bir qator muhim vazifalar bilan belgilanadi:
Saylov muddati: Prezident umumxalq ovoz berish yo‘li bilan 5 yil muddatga saylanadi;
Asosiy vakolatlar: Garchi mamlakat parlament boshqaruvi shakliga ega bo‘lib, davlat rahbari asosan vakillik funksiyalarini bajarsa-da, u qonunlarga veto qo‘yish huquqiga ega;
Muhim siyosiy kuch: Prezident qonunchilikda ko‘zda tutilgan holatlarda muvaqqat (texnik) hukumatni tayinlash vakolatiga ega hamda mamlakat qurolli kuchlarining Oliy bosh qo‘mondoni hisoblanadi.
Izohlar 0
…