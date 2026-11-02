Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turida «Liverpul» o‘z maydonida «Arsenal»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvdagi yagona golni Kay Havers kiritdi.
- Bosh murabbiy Andoni Iraola mag‘lubiyatga qaramay, shogirdlarining maydondagi shiddati va ko‘rsatgan xarakteridan mamnunligini bildirdi.
- Murabbiy jamoa gol urishga loyiq o‘yin ko‘rsatganini ta’kidlab, mavsum hali oldinda ekanini eslatdi.
Angliya Premer-ligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida «Liverpul» o‘z maydonida Londonning «Arsenal» klubini qabul qilib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Keskin kurashlarga boy kechgan bellashuv taqdirini Kay Havers tomonidan kiritilgan yagona to‘p hal qildi.
O‘z maydonidagi mag‘lubiyatga qaramay, «Liverpul» bosh murabbiyi Andoni Iraola o‘yindan so‘ng futbolchilarining ko‘rsatgan xarakteri, maydondagi shiddati va o‘tkazib yuborilgan golga nisbatan reaksiyasidan mamnun ekanini ochiq bildirdi.
Tezkor xato va o‘yindagi o‘zgarish: Iraolaning tahlili
Mersisaydliklar ustozi o‘yinning borishini batafsil izohlab, shogirdlari golga munosib o‘yin namoyish etganini ta’kidladi:
«Xatolarimizga o‘zimiz aybdormiz»: Bosh murabbiy bahs boshidagi reja kutilganidek chiqmaganini yashirmadi: «Albatta, bugun boshqacha natija qayd etishni istagandik. Ayniqsa, uchrashuv avvalidagi xatolarimiz uchun o‘zimiz aybdormiz»;
Qo‘rquvsiz va erkin o‘yin: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng jamoa ochiqroq harakat qilishga o‘tgan: «Goldan keyin himoya qilishga arziydigan narsa qolmadi, shu bois yanada erkinroq va jasurroq o‘ynay boshladik. Birinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z foydamizga burib, tanaffusni yaxshi kayfiyatda kutib oldik»;
To‘sin va boy berilgan imkoniyatlar: Ikkinchi bo‘limdagi bosim haqida gapirar ekan, murabbiy jamoaga omad yetishmaganini qayd etdi: «Hisobni tenglashtirish uchun ko‘p harakat qildik. Zarbamiz darvoza to‘siniga ham tegdi, vaziyatlar yetarlicha bo‘ldi. Biz, shubhasiz, kamida bitta gol urishga loyiq edik».
«Hali noyabr oyining boshi — oldinda katta kurash bor»
Iraola birgina mag‘lubiyat mavsumning yakuniy xulosasi bo‘la olmasligini, muhimi jamoada to‘g‘ri o‘yin shakllanayotganini eslatib o‘tdi:
Ijobiy jihatlar ko‘pligi: Mutaxassis jamoa o‘yinida unga ma’qul kelgan jihatlar sezilarli darajada bo‘lganini va mana shu shiddatli tempni butun mavsum davomida ushlab turish zarurligini uqtirdi;
Poyga hali davom etadi: «Mavsum endi boshlandi. To‘g‘ri, “Arsenal” hozir musobaqa jadvalida juda qulay vaziyatda, ammo hozircha bor-yo‘g‘i noyabr oyining boshi. Oldinda kurashlarga to‘la ko‘plab uchrashuvlar bor», deya fikrini yakunladi «Liverpul» ustozi.
Izohlar 0
…