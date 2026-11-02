Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?

·65·Sport
Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turida «Liverpul» o‘z maydonida «Arsenal»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni Kay Havers kiritdi.
  • Bosh murabbiy Andoni Iraola mag‘lubiyatga qaramay, shogirdlarining maydondagi shiddati va ko‘rsatgan xarakteridan mamnunligini bildirdi.
  • Murabbiy jamoa gol urishga loyiq o‘yin ko‘rsatganini ta’kidlab, mavsum hali oldinda ekanini eslatdi.

Angliya Premer-ligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida «Liverpul» o‘z maydonida Londonning «Arsenal» klubini qabul qilib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Keskin kurashlarga boy kechgan bellashuv taqdirini Kay Havers tomonidan kiritilgan yagona to‘p hal qildi.

O‘z maydonidagi mag‘lubiyatga qaramay, «Liverpul» bosh murabbiyi Andoni Iraola o‘yindan so‘ng futbolchilarining ko‘rsatgan xarakteri, maydondagi shiddati va o‘tkazib yuborilgan golga nisbatan reaksiyasidan mamnun ekanini ochiq bildirdi.

Tezkor xato va o‘yindagi o‘zgarish: Iraolaning tahlili

Mersisaydliklar ustozi o‘yinning borishini batafsil izohlab, shogirdlari golga munosib o‘yin namoyish etganini ta’kidladi:

  • «Xatolarimizga o‘zimiz aybdormiz»: Bosh murabbiy bahs boshidagi reja kutilganidek chiqmaganini yashirmadi: «Albatta, bugun boshqacha natija qayd etishni istagandik. Ayniqsa, uchrashuv avvalidagi xatolarimiz uchun o‘zimiz aybdormiz»;

  • Qo‘rquvsiz va erkin o‘yin: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng jamoa ochiqroq harakat qilishga o‘tgan: «Goldan keyin himoya qilishga arziydigan narsa qolmadi, shu bois yanada erkinroq va jasurroq o‘ynay boshladik. Birinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z foydamizga burib, tanaffusni yaxshi kayfiyatda kutib oldik»;

  • To‘sin va boy berilgan imkoniyatlar: Ikkinchi bo‘limdagi bosim haqida gapirar ekan, murabbiy jamoaga omad yetishmaganini qayd etdi: «Hisobni tenglashtirish uchun ko‘p harakat qildik. Zarbamiz darvoza to‘siniga ham tegdi, vaziyatlar yetarlicha bo‘ldi. Biz, shubhasiz, kamida bitta gol urishga loyiq edik».

«Hali noyabr oyining boshi — oldinda katta kurash bor»

Iraola birgina mag‘lubiyat mavsumning yakuniy xulosasi bo‘la olmasligini, muhimi jamoada to‘g‘ri o‘yin shakllanayotganini eslatib o‘tdi:

  • Ijobiy jihatlar ko‘pligi: Mutaxassis jamoa o‘yinida unga ma’qul kelgan jihatlar sezilarli darajada bo‘lganini va mana shu shiddatli tempni butun mavsum davomida ushlab turish zarurligini uqtirdi;

  • Poyga hali davom etadi: «Mavsum endi boshlandi. To‘g‘ri, “Arsenal” hozir musobaqa jadvalida juda qulay vaziyatda, ammo hozircha bor-yo‘g‘i noyabr oyining boshi. Oldinda kurashlarga to‘la ko‘plab uchrashuvlar bor», deya fikrini yakunladi «Liverpul» ustozi.

Angliya Premer-ligasiLiverpulArsenalKay Havers
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdiArteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdiKecha 23:32Liverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnKecha 20:18APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?Kecha 17:47Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiKay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildi3 avgust 10:10APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdiAPLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi25 oktabr 21:28Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi