Nega yuzlab o‘zbekistonliklarning Gruziyaga kirishi rad etildi?

·86·Dunyo
Nega yuzlab o‘zbekistonliklarning Gruziyaga kirishi rad etildi?

Joriy yilning dastlabki to‘qqiz oyida Gruziyaga kirishi rad etilgan 711 nafar xorijlikning 473 nafari O‘zbekiston fuqarolari bo‘lgan. Bu umumiy ko‘rsatkichning qariyb 67 foizini tashkil etadi. Bu haqda “Dunyo” axborot agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, kirishga ruxsat berilmasligining asosiy sabablari orasida safar maqsadini aniq tushuntira olmaslik, mehmonxona bronlari va qaytish aviachiptasi kabi hujjatlarning yo‘qligi, tibbiy sug‘urta polisini taqdim etmaslik hamda mamlakatda yashash uchun yetarli mablag‘ borligini tasdiqlay olmaslik bor.

Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 1 yanvardan Gruziyaga turistik maqsadda boruvchi xorijliklar uchun majburiy tibbiy sug‘urta talabi joriy etilgan. Sug‘urta polisi gruzin yoki ingliz tilida, qog‘oz yoki elektron shaklda bo‘lishi mumkin. Uning qoplama summasi kamida 30 ming Gruziya larisi (taxminan 11,2 ming dollar) bo‘lishi va safarning butun muddatini qamrab olishi lozim.

Shu sababli Gruziyaga borishni rejalashtirayotgan fuqarolarga safar maqsadini oldindan belgilash, mehmonxona bronlari, qaytish chiptasi, tibbiy sug‘urta va yetarli mablag‘ni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlash tavsiya etilmoqda.

GruziyaO‘zbekiston fuqarolariDunyo axborot agentligitibbiy sug‘urta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?9 oktabr 13:01Bolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqdaBolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqdaBugun 13:21Londondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindiLondondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindiBugun 12:52Xitoyda “yo‘lbarslar ovi”: amaldorlarning oilaviy daromad va xarajatlari tekshiriladiXitoyda “yo‘lbarslar ovi”: amaldorlarning oilaviy daromad va xarajatlari tekshiriladiBugun 12:26Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)Bugun 12:05Ronalduning rafiqasi Jorjina Rodriges Xellouin uchun tanlagan qo‘rqinchli obrazi bilan e’tiborda!Ronalduning rafiqasi Jorjina Rodriges Xellouin uchun tanlagan qo‘rqinchli obrazi bilan e’tiborda!Bugun 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda