Londondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- London shahridagi AQSH elchixonasi oldida o‘tkazilgan norozilik namoyishlari chog‘ida politsiya jami 325 nafar faolni hibsga oldi.
- Namoyishchilar Palestine Action harakatining terroristik tashkilotlar ro‘yxatiga kiritilishiga qarshi norozilik bildirib, 4 noyabr kuni Oliy sudda boshlanadigan eshituvlar oldidan jamoatchilik e’tiborini tortishni maqsad qilgan.
- Hibsga olinganlarning 320 nafari Britaniyaning «Terrorizm to‘g‘risida»gi qonunini buzganlikda ayblanmoqda.
Buyuk Britaniya poytaxti London shahrining janubidagi Nayn-Elms tumanida joylashgan AQSH elchixonasi binosi oldida ommaviy namoyishlar bo‘lib o‘tdi va u politsiyaning keng ko‘lamli hibsga olish amaliyoti bilan yakunlandi.
Sky News telekanali xabariga ko‘ra, poytaxt politsiyasi bino atrofida to‘plangan norozilik ishtirokchilaridan jami 325 nafarini hibsga olgan.
Hibslar sababi va Skotlend-Yard bayonoti
Mazkur norozilik harakati London va Vashington tomonidan qabul qilingan rasmiy qarorga qarshi qaratilgan edi:
Taqiqlangan harakatni qo‘llab-quvvatlash: Namoyishchilar so‘l yo‘nalishdagi Palestine Action harakatini terroristik tashkilotlar ro‘yxatiga kiritish haqidagi qo‘shma qarorga norozilik bildirib chiqqan;
Terrorizm to‘g‘risidagi qonun bo‘yicha ayblov: Skotlend-Yard ma’lumotlariga ko‘ra, qo‘lga olinganlarning mutlaq ko‘pchiligi — 320 kishi Britaniyaning «Terrorizm to‘g‘risida»gi qonuni doirasida taqiqlangan tashkilotni ommaviy qo‘llab-quvvatlaganlikda ayblanmoqda;
Qarshilik va majburiy olib ketish: Politsiya boshqarmasi ma’lumotida qayd etilishicha, tartib saqlovchilarning qonuniy talablariga bo‘ysunmagan va tarqalishdan bosh tortgan namoyishchilarni ofitserlar so‘zma-so‘z qo‘llarida ko‘tarib, patrul mashinalariga olib borishga majbur bo‘lgan.
Bo‘lajak Oliy sud eshituvlari va Amnesty International reaksiyasi
Britaniyaning BBC teleradiokompaniyasi muxbirlari aksiya ataylab uyushtirilganini ta’kidlamoqda:
Sud e’tiborini tortish taktikasi: Mutaxassislarning fikricha, faollar Buyuk Britaniya Oliy sudining bo‘lajak yig‘ilishiga keng jamoatchilik e’tiborini qaratish maqsadida ongli ravishda ommaviy ravishda hibsga tushish yo‘lini tanlagan;
4 noyabrdagi appelyatsiya: Aynan 4 noyabr, chorshanba kuni Buyuk Britaniya Oliy sudida Palestine Action hammuassisining harakatni taqiqlash haqidagi hukumat qaroriga qarshi bergan da’vo arizasi bo‘yicha ikki kunlik eshituvlar boshlanishi belgilangan;
Inson huquqlari himoyachilarining xavotiri: Nufuzli Amnesty International xalqaro tashkiloti vaziyatga tezkor munosabat bildirib, faqat plakat ko‘tarib chiqqan fuqarolarning terrorizm ayblovi bilan ommaviy hibsga olinishini so‘z erkinligiga nisbatan sharmandali tajovuz deb atadi.
Izohlar 0
…