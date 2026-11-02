Londondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindi

·40·Dunyo
Londondagi AQSH elchixonasi oldida ommaviy hibslar: bir kunda 325 namoyishchi qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • London shahridagi AQSH elchixonasi oldida o‘tkazilgan norozilik namoyishlari chog‘ida politsiya jami 325 nafar faolni hibsga oldi.
  • Namoyishchilar Palestine Action harakatining terroristik tashkilotlar ro‘yxatiga kiritilishiga qarshi norozilik bildirib, 4 noyabr kuni Oliy sudda boshlanadigan eshituvlar oldidan jamoatchilik e’tiborini tortishni maqsad qilgan.
  • Hibsga olinganlarning 320 nafari Britaniyaning «Terrorizm to‘g‘risida»gi qonunini buzganlikda ayblanmoqda.

Buyuk Britaniya poytaxti London shahrining janubidagi Nayn-Elms tumanida joylashgan AQSH elchixonasi binosi oldida ommaviy namoyishlar bo‘lib o‘tdi va u politsiyaning keng ko‘lamli hibsga olish amaliyoti bilan yakunlandi.

Sky News telekanali xabariga ko‘ra, poytaxt politsiyasi bino atrofida to‘plangan norozilik ishtirokchilaridan jami 325 nafarini hibsga olgan.

Hibslar sababi va Skotlend-Yard bayonoti

Mazkur norozilik harakati London va Vashington tomonidan qabul qilingan rasmiy qarorga qarshi qaratilgan edi:

  • Taqiqlangan harakatni qo‘llab-quvvatlash: Namoyishchilar so‘l yo‘nalishdagi Palestine Action harakatini terroristik tashkilotlar ro‘yxatiga kiritish haqidagi qo‘shma qarorga norozilik bildirib chiqqan;

  • Terrorizm to‘g‘risidagi qonun bo‘yicha ayblov: Skotlend-Yard ma’lumotlariga ko‘ra, qo‘lga olinganlarning mutlaq ko‘pchiligi — 320 kishi Britaniyaning «Terrorizm to‘g‘risida»gi qonuni doirasida taqiqlangan tashkilotni ommaviy qo‘llab-quvvatlaganlikda ayblanmoqda;

  • Qarshilik va majburiy olib ketish: Politsiya boshqarmasi ma’lumotida qayd etilishicha, tartib saqlovchilarning qonuniy talablariga bo‘ysunmagan va tarqalishdan bosh tortgan namoyishchilarni ofitserlar so‘zma-so‘z qo‘llarida ko‘tarib, patrul mashinalariga olib borishga majbur bo‘lgan.

Bo‘lajak Oliy sud eshituvlari va Amnesty International reaksiyasi

Britaniyaning BBC teleradiokompaniyasi muxbirlari aksiya ataylab uyushtirilganini ta’kidlamoqda:

  • Sud e’tiborini tortish taktikasi: Mutaxassislarning fikricha, faollar Buyuk Britaniya Oliy sudining bo‘lajak yig‘ilishiga keng jamoatchilik e’tiborini qaratish maqsadida ongli ravishda ommaviy ravishda hibsga tushish yo‘lini tanlagan;

  • 4 noyabrdagi appelyatsiya: Aynan 4 noyabr, chorshanba kuni Buyuk Britaniya Oliy sudida Palestine Action hammuassisining harakatni taqiqlash haqidagi hukumat qaroriga qarshi bergan da’vo arizasi bo‘yicha ikki kunlik eshituvlar boshlanishi belgilangan;

  • Inson huquqlari himoyachilarining xavotiri: Nufuzli Amnesty International xalqaro tashkiloti vaziyatga tezkor munosabat bildirib, faqat plakat ko‘tarib chiqqan fuqarolarning terrorizm ayblovi bilan ommaviy hibsga olinishini so‘z erkinligiga nisbatan sharmandali tajovuz deb atadi.

LondonPalestine ActionSkotlend-YardBuyuk Britaniya Oliy sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)30 sentabr 10:14Fransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlariFransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlari26 oktabr 12:3114 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuv20 avgust 23:05Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslar6 iyul 22:30Rossiyada taniqli islom ulamolarining hibsga olinishi shov-shuvga sabab bo‘ldiRossiyada taniqli islom ulamolarining hibsga olinishi shov-shuvga sabab bo‘ldi30 may 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda