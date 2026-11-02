O‘zbekistonda mobil radarlarni ogohlantiruvchi belgisiz o‘rnatishga ruxsat berildi

·67·O‘zbekiston
O‘zbekistonda mobil radarlarni ogohlantiruvchi belgisiz o‘rnatishga ruxsat berildi

O‘zbekistonda radarlarni joylashtirish tartibiga o‘zgartirish kiritildi. Endilikda haydovchilar orasida “uch oyoqli radarlar” deb ataladigan mobil tezlikni o‘lchash qurilmalarini maxsus ogohlantiruvchi belgilarsiz o‘rnatish mumkin.

Avval amaldagi tartibga ko‘ra, statsionar va mobil radarlar joylashgan hududdan 250–500 metr oldin "Radar" belgisi qo‘yilishi shart edi. Biroq 29-oktyabrdagi hukumat qarori bilan ushbu talabga o‘zgartirish kiritildi.

Yangi tartibga muvofiq, oldindan ogohlantiruvchi belgi o‘rnatish majburiyati faqat statsionar radarlar uchun saqlab qolindi. Mobil radarlar oldidan esa haydovchilarni maxsus yo‘l belgisi orqali ogohlantirish talabi bekor qilindi.

Shu tariqa, mobil tezlik o‘lchash qurilmalari yo‘llarda haydovchilarni oldindan ogohlantirmasdan ham joylashtirilishi mumkin.

Yo‘l harakati xavfsizligiMobil radarlarYo‘l belgilariO‘zbekiston IIV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldiInternet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldi16 sentabr 23:45150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?23 iyul 19:25«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!29 iyul 11:49Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadi3 sentabr 09:14O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinO‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkin26 avgust 12:56O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiO‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi22 sentabr 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?