Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

·2·Madaniyat
Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

Fransiya poytaxti Parijda joylashgan YUNЕSKOning Bosh qarorgohida Markaziy Osiyoning boy ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga bag‘ishlangan yuqori darajadagi xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi. Ushbu anjuman O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yilda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ilgari surilgan ezgu tashabbus — O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi g‘oyasining jahon miqyosidagi amaliy va tarixiy ifodasiga aylandi.

Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

Dunyoning 300 nafardan ziyod nufuzli olimlari, ekspertlari, diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillarini bir davraga jamlagan konferensiyada Movarounnahr allomalarining jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga qo‘shgan bebaho hissasi yuksak e’tirof etildi.

Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

YUNЕSKO minbarida Movarounnahr ilmiy Renessansi

Konferensiya zalida O‘zbekiston bayrog‘i va YUNЕSKO ramzi ostida tashkil etilgan yalpi majlisda xalqaro ekspertlar Islom ma’rifatining asl insonparvarlik mohiyatini ochib berdilar:

  • Global muloqot markazi: Anjumanda YUNЕSKO vakolatli vakillari, Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov, nufuzli xalqaro tadqiqot institutlari rahbarlari hamda sharqshunos olimlar ma’ruza qildi;

  • Buyuk allomalar merosi: Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek va Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar qoldirgan boy qo‘lyozmalarning bugungi kundagi ahamiyatiga alohida to‘xtalib o‘tildi;

  • Xalqaro e’tirof: Xorijiy ekspertlar, jumladan, Temuriylar tarixi va san’atini o‘rganish assotsiatsiyasi rahbariyati O‘zbekiston davlatining islom ma’rifatini sof, bag‘rikeng va ilmiy asosda dunyoga tanitish borasidagi tizimli sa’y-harakatlarini yuqori baholadilar.

Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

Noyob kitoblar, qo‘lyozmalar va madaniy meros ko‘rgazmasi

YUNЕSKO qarorgohi doirasida Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan tayyorlangan keng qamrovli ko‘rgazma va taqdimot tashkil etildi:

  • Asrlar qa’ridan kelgan xazina: Zalda «O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida» turkumidagi noyob faksimile kitoblar, faktografik albomlar va san’at namunalari taqdim etildi;

  • Zamonaviy muzey loyihasi: Toshkentda barpo etilayotgan va 3000 yillik tarix hamda sivilizatsiyani qamrab oluvchi Islom sivilizatsiyasi markazining binosi, muzey zallari va media-loyihalari konsepsiyasi bannerlarda ko‘rgazmali tarzda namoyish qilindi;

  • Ishtirokchilar qiziqishi: Tadbirga kelgan ko‘plab xorijiy mehmonlar milliy adras va atlas bilan bezatilgan ko‘rgazma stendlarida o‘zbek allomalari merosi aks etgan nashrlarni katta qiziqish bilan varaqlab chiqdilar.

Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

Kelgusi rejalar: Xalqaro hamkorlikning yangi bosqichi

Parij konferensiyasi yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston va dunyo ilmiy markazlari o‘rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olindi:

  • Qo‘shma ilmiy dasturlar: Yevropa va Sharqning yetakchi kutubxonalarida saqlanayotgan O‘zbekistonga oid nodir qo‘lyozmalarni birgalikda tadqiq etish va ularning raqamli nusxalarini markaz fondiga jalb etish rejalashtirildi;

  • Ma’rifat orqali tinchlik: Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati zamonaviy dunyoda radikallashuvning oldini olish, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni mustahkamlashda muhim xalqaro ilmiy-ma’rifiy ko‘prikka aylanishi ta’kidlandi.

Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi

YUNЕSKOning yuragi — Parijda o‘tgan ushbu global taqdimot Yangi O‘zbekistonning buyuk o‘tmish va porloq kelajakni birlashtirgan madaniy-ma’naviy qudratini jahon hamjamiyatiga yana bir bor yorqin namoyon etdi.

Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi
YUNЕSKOParijIslom sivilizatsiyasi markaziShavkat Mirziyoyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadi18 avgust 21:15Jazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaJazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqda18 iyul 05:27Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyans12 iyul 23:07Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdi13 avgust 09:01Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiIpakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildi1 avgust 10:12Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi30 iyun 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi