Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi
Fransiya poytaxti Parijda joylashgan YUNЕSKOning Bosh qarorgohida Markaziy Osiyoning boy ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga bag‘ishlangan yuqori darajadagi xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi. Ushbu anjuman O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yilda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ilgari surilgan ezgu tashabbus — O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi g‘oyasining jahon miqyosidagi amaliy va tarixiy ifodasiga aylandi.
Dunyoning 300 nafardan ziyod nufuzli olimlari, ekspertlari, diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillarini bir davraga jamlagan konferensiyada Movarounnahr allomalarining jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga qo‘shgan bebaho hissasi yuksak e’tirof etildi.
YUNЕSKO minbarida Movarounnahr ilmiy Renessansi
Konferensiya zalida O‘zbekiston bayrog‘i va YUNЕSKO ramzi ostida tashkil etilgan yalpi majlisda xalqaro ekspertlar Islom ma’rifatining asl insonparvarlik mohiyatini ochib berdilar:
Global muloqot markazi: Anjumanda YUNЕSKO vakolatli vakillari, Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov, nufuzli xalqaro tadqiqot institutlari rahbarlari hamda sharqshunos olimlar ma’ruza qildi;
Buyuk allomalar merosi: Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek va Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar qoldirgan boy qo‘lyozmalarning bugungi kundagi ahamiyatiga alohida to‘xtalib o‘tildi;
Xalqaro e’tirof: Xorijiy ekspertlar, jumladan, Temuriylar tarixi va san’atini o‘rganish assotsiatsiyasi rahbariyati O‘zbekiston davlatining islom ma’rifatini sof, bag‘rikeng va ilmiy asosda dunyoga tanitish borasidagi tizimli sa’y-harakatlarini yuqori baholadilar.
Noyob kitoblar, qo‘lyozmalar va madaniy meros ko‘rgazmasi
YUNЕSKO qarorgohi doirasida Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan tayyorlangan keng qamrovli ko‘rgazma va taqdimot tashkil etildi:
Asrlar qa’ridan kelgan xazina: Zalda «O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida» turkumidagi noyob faksimile kitoblar, faktografik albomlar va san’at namunalari taqdim etildi;
Zamonaviy muzey loyihasi: Toshkentda barpo etilayotgan va 3000 yillik tarix hamda sivilizatsiyani qamrab oluvchi Islom sivilizatsiyasi markazining binosi, muzey zallari va media-loyihalari konsepsiyasi bannerlarda ko‘rgazmali tarzda namoyish qilindi;
Ishtirokchilar qiziqishi: Tadbirga kelgan ko‘plab xorijiy mehmonlar milliy adras va atlas bilan bezatilgan ko‘rgazma stendlarida o‘zbek allomalari merosi aks etgan nashrlarni katta qiziqish bilan varaqlab chiqdilar.
Kelgusi rejalar: Xalqaro hamkorlikning yangi bosqichi
Parij konferensiyasi yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston va dunyo ilmiy markazlari o‘rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olindi:
Qo‘shma ilmiy dasturlar: Yevropa va Sharqning yetakchi kutubxonalarida saqlanayotgan O‘zbekistonga oid nodir qo‘lyozmalarni birgalikda tadqiq etish va ularning raqamli nusxalarini markaz fondiga jalb etish rejalashtirildi;
Ma’rifat orqali tinchlik: Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati zamonaviy dunyoda radikallashuvning oldini olish, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni mustahkamlashda muhim xalqaro ilmiy-ma’rifiy ko‘prikka aylanishi ta’kidlandi.
YUNЕSKOning yuragi — Parijda o‘tgan ushbu global taqdimot Yangi O‘zbekistonning buyuk o‘tmish va porloq kelajakni birlashtirgan madaniy-ma’naviy qudratini jahon hamjamiyatiga yana bir bor yorqin namoyon etdi.
Izohlar 0
…