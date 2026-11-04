Toshkentda gashishli shirinliklar tayyorlovchi yashirin narkolaboratoriya fosh etildi (video)

·55·Jamiyat
Toshkentda gashishli shirinliklar tayyorlovchi yashirin narkolaboratoriya fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi ijara xonadonlaridan birida gashish moyi qo‘shilgan pechene va marmeladlar ishlab chiqaruvchi yashirin narkolaboratoriya aniqlandi.
  • Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda 19 200 dozadan ortiq giyohvand moddalar, shuningdek, ularni tayyorlash va qadoqlash uchun mo‘ljallangan jihozlar musodara qilindi.

Toshkent shahrida tarkibida giyohvand moddalar bo‘lgan shirinliklar — gashish moyi qo‘shilgan pechene va marmeladlar ishlab chiqaruvchi yashirin narkolaboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, mazkur xavfli laboratoriya Chilonzor tumani, «Dombrobod» mahallasida joylashgan ijara xonadonlarining birida tashkil etilgan.

Tezkor tadbir davomida xonadondan qariyb 6 kilogrammga yaqin gashish va uning moylari, jami 19 200 dozadan ortiq narkotik moddalar aniqlanib, musodara qilindi. Tarmoq orqali zahar tarqatish bilan shug‘ullangan 23 yoshli shaxs qo‘lga olindi.

Narkolaboratoriyadan nimalar topildi?

Huquq-tartibot organlari xonadonni ko‘zdan kechirish davomida giyohvand moddalarning ulkan partiyasi va tayyorlash sexini aniqladi:

  • Moddalar hajmi: 3,5 kg gashish moyi, tarqatish uchun tayyorlangan 350 gramm modda (361 ta alohida o‘ram), gashish va gashish moyi aralashmalari hamda 600 gramm toza gashish moddasi;

  • «Zaharli» shirinliklar: Laboratoriya ichida 1,5 kg gashish moyi ishlatilib pishirilgan pechenelar hamda 4 ta qadoqqa joylangan gashishli marmeladlar borligi fosh etildi;

  • Ishlab chiqarish va qadoqlash qurollari: Giyohvandlik vositalarini dozalarga bo‘lish va tayyorlashda ishlatilgan tibbiy shpritslar, elektron tarozilar, zip-paketlar, izolentalar va 500 ta bo‘sh flakon daliliy ashyo sifatida olindi.

Jinoyat zanjiri qanday ochildi?

Tezkor operatsiya bosqichma-bosqich amalga oshirilib, tarqatuvchidan to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlab chiqaruvchiga chiqildi:

  • Birinchi zarba — Yashnobodda: Xodimlar dastlab Yashnobod tumani hududida Telegram va internet-do‘konlar orqali narkotiklarni yashirincha joylashtirish («zakladka») bilan shug‘ullangan 23 yoshli yigitni ushladi. Uning yonidan 74 gramm gashish moyi chiqdi;

  • Ulgurji ta’minotchining fosh etilishi: Ushlangan shaxsning ko‘rsatmalari va tezkor surishtiruvlar natijasida unga zahar yetkazib beruvchi asosiy ta’minotchi hamda uning Chilonzordagi laboratoriyasi iziga tushildi.

Qat’iy jazo va jinoiy ish

Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi (Giyohvandlik vositalarini o‘tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda yirik miqdorda tayyorlash va sotish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ushbu modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslar 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozirda jinoiy tarmoqning boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

IIVChilonzor tumaninarkolaboratoriyagiyohvandlik vositalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiNamanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildi4 iyul 11:32Bugun Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tavallud kunini nishonlamoqdaBugun Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tavallud kunini nishonlamoqdaBugun 12:40“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkin“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkinBugun 12:23Qashqadaryoda har 5 daqiqada bitta chaqaloq dunyoga kelmoqdaQashqadaryoda har 5 daqiqada bitta chaqaloq dunyoga kelmoqdaBugun 09:09Farg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandiFarg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandiKecha 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi