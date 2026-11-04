Toshkentda gashishli shirinliklar tayyorlovchi yashirin narkolaboratoriya fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi ijara xonadonlaridan birida gashish moyi qo‘shilgan pechene va marmeladlar ishlab chiqaruvchi yashirin narkolaboratoriya aniqlandi.
- Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda 19 200 dozadan ortiq giyohvand moddalar, shuningdek, ularni tayyorlash va qadoqlash uchun mo‘ljallangan jihozlar musodara qilindi.
Toshkent shahrida tarkibida giyohvand moddalar bo‘lgan shirinliklar — gashish moyi qo‘shilgan pechene va marmeladlar ishlab chiqaruvchi yashirin narkolaboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, mazkur xavfli laboratoriya Chilonzor tumani, «Dombrobod» mahallasida joylashgan ijara xonadonlarining birida tashkil etilgan.
Tezkor tadbir davomida xonadondan qariyb 6 kilogrammga yaqin gashish va uning moylari, jami 19 200 dozadan ortiq narkotik moddalar aniqlanib, musodara qilindi. Tarmoq orqali zahar tarqatish bilan shug‘ullangan 23 yoshli shaxs qo‘lga olindi.
Narkolaboratoriyadan nimalar topildi?
Huquq-tartibot organlari xonadonni ko‘zdan kechirish davomida giyohvand moddalarning ulkan partiyasi va tayyorlash sexini aniqladi:
Moddalar hajmi: 3,5 kg gashish moyi, tarqatish uchun tayyorlangan 350 gramm modda (361 ta alohida o‘ram), gashish va gashish moyi aralashmalari hamda 600 gramm toza gashish moddasi;
«Zaharli» shirinliklar: Laboratoriya ichida 1,5 kg gashish moyi ishlatilib pishirilgan pechenelar hamda 4 ta qadoqqa joylangan gashishli marmeladlar borligi fosh etildi;
Ishlab chiqarish va qadoqlash qurollari: Giyohvandlik vositalarini dozalarga bo‘lish va tayyorlashda ishlatilgan tibbiy shpritslar, elektron tarozilar, zip-paketlar, izolentalar va 500 ta bo‘sh flakon daliliy ashyo sifatida olindi.
Jinoyat zanjiri qanday ochildi?
Tezkor operatsiya bosqichma-bosqich amalga oshirilib, tarqatuvchidan to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlab chiqaruvchiga chiqildi:
Birinchi zarba — Yashnobodda: Xodimlar dastlab Yashnobod tumani hududida Telegram va internet-do‘konlar orqali narkotiklarni yashirincha joylashtirish («zakladka») bilan shug‘ullangan 23 yoshli yigitni ushladi. Uning yonidan 74 gramm gashish moyi chiqdi;
Ulgurji ta’minotchining fosh etilishi: Ushlangan shaxsning ko‘rsatmalari va tezkor surishtiruvlar natijasida unga zahar yetkazib beruvchi asosiy ta’minotchi hamda uning Chilonzordagi laboratoriyasi iziga tushildi.
Qat’iy jazo va jinoiy ish
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi (Giyohvandlik vositalarini o‘tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda yirik miqdorda tayyorlash va sotish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Ushbu modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslar 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozirda jinoiy tarmoqning boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
Izohlar 0
…