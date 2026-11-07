Kongressga qarshi mutlaq qurol: AQSH prezidenti veto huquqidan qanday foydalanadi?

·54·Dunyo
Kongressga qarshi mutlaq qurol: AQSH prezidenti veto huquqidan qanday foydalanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning saylangan prezidenti Donald Tramp demokratlar uning tashabbuslariga qarshilik ko‘rsatgan taqdirda, prezidentlik veto huquqidan faol foydalanishini ma’lum qildi.
  • Bu bayonot Oq uy va Kongress o‘rtasida jiddiy siyosiy qarama-qarshilik davri boshlanayotganini anglatadi.
  • Prezident vetosini bekor qilish uchun Kongressning har ikkala palatasida 2/3 miqdorida ovoz talab qilinadi, bu esa hozirgi siyosiy sharoitda deyarli imkonsiz vazifadir.

AQSHning saylangan prezidenti Donald Tramp Oq uy va Kongress o‘rtasidagi kelgusi siyosiy munosabatlar borasida keskin bayonot bilan chiqdi. Uning ta’kidlashicha, agar AQSH Kongressidagi demokratlar yangi ma’muriyat tomonidan ilgari suriladigan qonun loyihalari va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlamasa yoki to‘siqlar qo‘ysa, u prezidentlik veto huquqidan keng va faol foydalanadi.

Ushbu keskin signal Vashingtonda ijro etuvchi hamda qonun chiqaruvchi hokimiyat shoxlari o‘rtasida jiddiy siyosiy qarama-qarshilik va bosimlar davri boshlanayotganini anglatmoqda.

Trampning pozitsiyasi: Qat’iy ogohlantirish va cheklanmagan bosim

Yangi saylangan prezidentning bayonoti bir nechta strategik maqsadlarni o‘zida jamlagan:

  • Prezident vakolatlarini to‘liq ishga solish: Tramp o‘z saylovoldi dasturi va strategik rejalarini amalga oshirish yo‘lida muxolifat (demokratlar) tomonidan bo‘ladigan har qanday qarshilikni sindirish uchun Konstitutsiyada berilgan barcha imkoniyatlardan foydalanishini ochiq bildirdi;

  • Demokratlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ultimatum: Bayonot qonun chiqaruvchi organdagi demokratlar uchun jiddiy signal bo‘lib, ma’muriyatning muhim islohotlari va siyosiy qarorlariga sun’iy to‘siq qo‘yish urinishlari qarshi javobsiz qolmasligini ko‘rsatadi.

Prezident vetosi: Qanchalik kuchli qurol?

AQSH davlatchilik tizimida prezidentning veto huquqi qonun chiqaruvchi hokimiyatga qarshi eng kuchli ta’sir vositasi sanaladi:

  • Konstitutsion kuch: AQSH Konstitutsiyasiga muvofiq, davlat rahbari Kongress tomonidan qabul qilingan har qanday qonun loyihasini qaytarish va uni kuchga kirishini to‘xtatib qo‘yish huquqiga ega;

  • 2/3 ko‘pchilik muammosi: Prezident vetosini sindirish (yengib o‘tish) uchun Kongressning har ikkala palatasida — Vakillar palatasi hamda Senatda kamida uchdan ikki qism (2/3) ovoz talab qilinadi. Hozirgi kuchlar nisbati va siyosiy qutblashuv sharoitida esa bunday miqdordagi ovozni yo‘naltirish deyarli imkonsiz vazifadir.

Vashingtondagi tahlilchilarning fikricha, Trampning bunday agressiv va ochiq ogohlantirishi yaqin kelajakda federal qonunchilik, budjet muhokamalari hamda muhim siyosiy tashabbuslar bo‘yicha ikki tomonlama murosasiz kurash kechishidan darak bermoqda.

Donald TrampAQSH KongressiPrezident vetosiVashington
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusi29 iyul 11:39AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiAQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandi5 iyul 17:11AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchi8 iyun 19:13Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiEron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladi13 iyun 22:20Zelenskiy Donald Tramp va AQSH Kongressidan zudlik bilan yordam so‘radiZelenskiy Donald Tramp va AQSH Kongressidan zudlik bilan yordam so‘radi27 may 22:04“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi4 iyun 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi