Eng buyuk to‘purarmi yoki eng buyuk o‘yinchi? Verner Ronaldu va Messining farqini tushuntirdi

·78·Sport
Eng buyuk to‘purarmi yoki eng buyuk o‘yinchi? Verner Ronaldu va Messining farqini tushuntirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya terma jamoasi hujumchisi Timo Verner Krishtianu Ronaldu va Lionel Messining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilib, ularni futbol tarixidagi eng buyuk to'purar va eng buyuk futbolchi sifatida baholadi.
  • Verner hal qiluvchi vaziyatlarda Ronalduning sovuqqonligini, Messining esa dribling va sof iqtidor borasidagi mahoratini alohida ta'kidladi.

Germaniya terma jamoasi hujumchisi Timo Verner jahon futbolida uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan bahs — Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi qarama-qarshiligiga oid o‘z shaxsiy qarashlarini ochiqladi. The Touchline nashriga bergan intervyusida u har ikki dahoning maydondagi betakror jihatlarini taqqoslay turib, ularning o‘ziga xos kuchli tomonlarini alohida ko‘rsatib o‘tdi.

Vernerning ta’kidlashicha, bu ikki yulduz bir-biridan tubdan farq qiluvchi, ammo birdek daho darajasidagi xususiyatlarga ega.

«Ronaldu — eng buyuk to‘purar, Messi — eng buyuk futbolchi»: Vernerning bahosi

Germaniyalik forvard har ikki afsonaning maydondagi vazifasi va ijro mahoratini quyidagicha ajratdi:

  • Hal qiluvchi soniyalar va sovuqqonlik: «Ronaldu — futbol tarixidagi eng buyuk to‘purar. Messi esa maydonga qadam qo‘ygan eng buyuk futbolchi. Agar menga o‘yinning 90-daqiqasida hal qiluvchi penaltini benuqson amalga oshiradigan futbolchi kerak bo‘lsa, shubhasiz, Ronalduga ishonaman», — dedi Verner;

  • Sehrli dribling va sof iqtidor: «Bu bilan men Ronaldu bunday ishlarga qodir emas, demoqchi emasman. Lekin agar siz bir futbolchining o‘n nafar raqibini birma-bir aldab o‘tib, to‘pni darvozaning yuqori to‘qqizligiga joylab qo‘yishini ko‘rishni istasangiz, unda Messini tanlashingiz kerak», — deya xulosa qildi hujumchi.

Xalqaro maydondagi buyuk davrning yakuni

Bu ikki yulduzning milliy terma jamoalar miqyosidagi faoliyati allaqachon tarix zarvaraqlariga muhrlandi:

  • Ronalduning ketishi: 41 yoshli Krishtianu Ronaldu yaqinda Portugaliya milliy jamoasidagi 234 ta o‘yin va 146 ta goldan iborat afsonaviy sahifasini rasman yopdi;

  • Messining qarori: Argentinani jahon chempioniga aylantirgan 39 yoshli Lionel Messi ham xalqaro maydondagi faoliyatiga Ronaldudan biroz oldin yakun yasagan edi.

Har ikki futbolchi klublar darajasida o‘yinlarini davom ettirayotgan bo‘lsa-da, ularning milliy termalardagi merosi va kim tarixda kuchliroq ekani haqidagi bahslar uzoq vaqt davomida futbol jamoatchiligi markazida qoladi.

Krishtianu RonalduLionel MessiTimo Verner
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixning buyuk dueli: Ronaldu milliy jamoadagi rekordlar bo‘yicha Messini ortda qoldirdiTarixning buyuk dueli: Ronaldu milliy jamoadagi rekordlar bo‘yicha Messini ortda qoldirdiKecha 09:26Krishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildiKrishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildi29 oktabr 08:51Ronaldu o‘zini futbol tarixidagi "eng yaxshi o‘yinchi" deb hisoblashini aytdiRonaldu o‘zini futbol tarixidagi "eng yaxshi o‘yinchi" deb hisoblashini aytdi12 oktabr 14:33Ronalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladiRonalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladi9 oktabr 00:32Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi