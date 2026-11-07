Eng buyuk to‘purarmi yoki eng buyuk o‘yinchi? Verner Ronaldu va Messining farqini tushuntirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya terma jamoasi hujumchisi Timo Verner Krishtianu Ronaldu va Lionel Messining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilib, ularni futbol tarixidagi eng buyuk to'purar va eng buyuk futbolchi sifatida baholadi.
- Verner hal qiluvchi vaziyatlarda Ronalduning sovuqqonligini, Messining esa dribling va sof iqtidor borasidagi mahoratini alohida ta'kidladi.
Germaniya terma jamoasi hujumchisi Timo Verner jahon futbolida uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan bahs — Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi qarama-qarshiligiga oid o‘z shaxsiy qarashlarini ochiqladi. The Touchline nashriga bergan intervyusida u har ikki dahoning maydondagi betakror jihatlarini taqqoslay turib, ularning o‘ziga xos kuchli tomonlarini alohida ko‘rsatib o‘tdi.
Vernerning ta’kidlashicha, bu ikki yulduz bir-biridan tubdan farq qiluvchi, ammo birdek daho darajasidagi xususiyatlarga ega.
«Ronaldu — eng buyuk to‘purar, Messi — eng buyuk futbolchi»: Vernerning bahosi
Germaniyalik forvard har ikki afsonaning maydondagi vazifasi va ijro mahoratini quyidagicha ajratdi:
Hal qiluvchi soniyalar va sovuqqonlik: «Ronaldu — futbol tarixidagi eng buyuk to‘purar. Messi esa maydonga qadam qo‘ygan eng buyuk futbolchi. Agar menga o‘yinning 90-daqiqasida hal qiluvchi penaltini benuqson amalga oshiradigan futbolchi kerak bo‘lsa, shubhasiz, Ronalduga ishonaman», — dedi Verner;
Sehrli dribling va sof iqtidor: «Bu bilan men Ronaldu bunday ishlarga qodir emas, demoqchi emasman. Lekin agar siz bir futbolchining o‘n nafar raqibini birma-bir aldab o‘tib, to‘pni darvozaning yuqori to‘qqizligiga joylab qo‘yishini ko‘rishni istasangiz, unda Messini tanlashingiz kerak», — deya xulosa qildi hujumchi.
Xalqaro maydondagi buyuk davrning yakuni
Bu ikki yulduzning milliy terma jamoalar miqyosidagi faoliyati allaqachon tarix zarvaraqlariga muhrlandi:
Ronalduning ketishi: 41 yoshli Krishtianu Ronaldu yaqinda Portugaliya milliy jamoasidagi 234 ta o‘yin va 146 ta goldan iborat afsonaviy sahifasini rasman yopdi;
Messining qarori: Argentinani jahon chempioniga aylantirgan 39 yoshli Lionel Messi ham xalqaro maydondagi faoliyatiga Ronaldudan biroz oldin yakun yasagan edi.
Har ikki futbolchi klublar darajasida o‘yinlarini davom ettirayotgan bo‘lsa-da, ularning milliy termalardagi merosi va kim tarixda kuchliroq ekani haqidagi bahslar uzoq vaqt davomida futbol jamoatchiligi markazida qoladi.
Izohlar 0
…