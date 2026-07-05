AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandi
AQSH Mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tantanali bayram tadbirlarida tarixdagi eng yirik mushakbozlik namoyishlaridan biri o‘tkazildi. Bayram davomida osmonga qariyb 850 ming dona pirotexnika zaryadi uchirilgani ma’lum qilindi. Bu ko‘rsatkich ushbu yo‘nalishda yangi jahon rekordi sifatida qayd etildi.
Taqqoslash uchun, o‘tgan yili o‘tkazilgan Mustaqillik bayrami mushakbozligida qariyb 20 ming dona pirotexnika vositasi ishlatilgan edi. Bu yilgi tomosha esa miqyosi va ko‘lami bilan avvalgi namoyishlardan bir necha barobar ustun bo‘ldi.
Rang-barang mushaklar tungi osmonni yoritar ekan, minglab tomoshabinlar ushbu tarixiy lahzalarga guvoh bo‘ldi. Bayram tantanalari AQSHning poytaxti Vashingtondagi Milliy xiyobon hududida bo‘lib o‘tdi.
Tadbirni AQSH prezidenti Donald Tramp hamda birinchi xonim Melaniya Tramp minglab fuqarolar bilan birgalikda kuzatdi. Bayram doirasida mushakbozlik namoyishi eng ko‘p e’tibor tortgan dasturlardan biriga aylandi va ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilindi.
…