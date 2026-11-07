O‘ldirishga da’vat fikr erkinligimi? 600 ming obunachiga ega taniqli bloger qo‘lga olindi

·87·Jamiyat
O‘ldirishga da’vat fikr erkinligimi? 600 ming obunachiga ega taniqli bloger qo‘lga olindi

Ijtimoiy tarmoqlarda 600 mingdan ziyod kuzatuvchiga ega bo‘lgan va Umr.Sham taxallusi bilan tanilgan bloger boshqa shaxslarga nisbatan o‘ldirish bilan tahdid qilib, ochiq chaqiriqlar e’lon qilgani ortidan huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olindi. Tarmoqda keng rezonans va keskin muhokamalarga sabab bo‘lgan ushbu harakatlarga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi.

Ma’lum qilinishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Qonuniy chegara va fikr erkinligi o‘rtasidagi farq

Huquq-tartibot organlari va jamoatchilik vakillari tarmoq foydalanuvchilari uchun virtual muhitdagi mas’uliyat chegaralarini yana bir bor eslatib o‘tdi:

  • Inson hayotiga tahdidga yo‘l qo‘yilmaydi: Jamiyatda har bir inson turli fikr va qarashlarga ega bo‘lishi tabiiy. Biror shaxsning faoliyatini ma’qullamaslik, uni tanqid qilish yoki qarashlariga qo‘shilmaslik mumkin, biroq hech qanday shaxsiy adovat yoki norozilik odam o‘ldirishga da’vat etishga asos bo‘lolmaydi;

  • Jinoiy mas’uliyat: Qonunchilikka muvofiq, o‘ldirishga yoki zo‘ravonlikka chorlash fikr erkinligi emas, balki og‘ir jinoiy qonunbuzarlik sifatida malakalanadi;

  • Shaxsiy javobgarlik muqarrar: Ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan har bir video, post yoki izoh muallifning to‘liq shaxsiy javobgarligini anglatadi. Qonunga zid kontentni tarqatish tegishli tartibda jazoga tortiladi.

Blogerni nima kutmoqda?

Olmazor tumani IIO FMB tomonidan olib borilayotgan surishtiruv natijalariga ko‘ra, blogerning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, tegishli protsessual choralar ko‘rilishi ta’minlanadi.

Umr.ShamToshkent shahar IIBBOlmazor tumani IIO FMBblogerlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 23 nafar chet ellikdan iborat noqonuniy guruh fosh etildi (video)Toshkentda 23 nafar chet ellikdan iborat noqonuniy guruh fosh etildi (video)5 noyabr 16:09To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiTo‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldi4 noyabr 18:55Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildiToshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi3 noyabr 12:16Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiToshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldi1 noyabr 23:42Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi31 oktabr 12:48Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi8 iyul 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?