O‘ldirishga da’vat fikr erkinligimi? 600 ming obunachiga ega taniqli bloger qo‘lga olindi
Ijtimoiy tarmoqlarda 600 mingdan ziyod kuzatuvchiga ega bo‘lgan va Umr.Sham taxallusi bilan tanilgan bloger boshqa shaxslarga nisbatan o‘ldirish bilan tahdid qilib, ochiq chaqiriqlar e’lon qilgani ortidan huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olindi. Tarmoqda keng rezonans va keskin muhokamalarga sabab bo‘lgan ushbu harakatlarga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi.
Ma’lum qilinishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Qonuniy chegara va fikr erkinligi o‘rtasidagi farq
Huquq-tartibot organlari va jamoatchilik vakillari tarmoq foydalanuvchilari uchun virtual muhitdagi mas’uliyat chegaralarini yana bir bor eslatib o‘tdi:
Inson hayotiga tahdidga yo‘l qo‘yilmaydi: Jamiyatda har bir inson turli fikr va qarashlarga ega bo‘lishi tabiiy. Biror shaxsning faoliyatini ma’qullamaslik, uni tanqid qilish yoki qarashlariga qo‘shilmaslik mumkin, biroq hech qanday shaxsiy adovat yoki norozilik odam o‘ldirishga da’vat etishga asos bo‘lolmaydi;
Jinoiy mas’uliyat: Qonunchilikka muvofiq, o‘ldirishga yoki zo‘ravonlikka chorlash fikr erkinligi emas, balki og‘ir jinoiy qonunbuzarlik sifatida malakalanadi;
Shaxsiy javobgarlik muqarrar: Ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan har bir video, post yoki izoh muallifning to‘liq shaxsiy javobgarligini anglatadi. Qonunga zid kontentni tarqatish tegishli tartibda jazoga tortiladi.
Blogerni nima kutmoqda?
Olmazor tumani IIO FMB tomonidan olib borilayotgan surishtiruv natijalariga ko‘ra, blogerning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, tegishli protsessual choralar ko‘rilishi ta’minlanadi.
Izohlar 0
…