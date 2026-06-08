AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchi

·0·Dunyo
AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchi

Vashingtondan o‘zbek diplomatiyasi va iqtisodiyoti uchun nihoyatda muhim va quvonchli xabarlar kelmoqda. AQSH Kongressi Vakillar palatasining Tashqi ishlar qo‘mitasida bo‘lib o‘tgan rasmiy eshituvlar davomida Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, O‘zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni yangi bosqichga olib chiquvchi bayonot berildi. Davlat kotibi Marko Rubio prezident Donald Tramp ma’muriyati uzoq yillardan beri o‘zaro savdo aylanmasiga salbiy ta’sir ko‘rsatib kelayotgan, eskirgan «Jekson-Venik tuzatishi»ni butunlay bekor qilish tashabbusini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini rasman tasdiqladi. Bu esa mintaqamiz mamlakatlari uchun Amerika bozoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri va keng yo‘l ochilishini anglatadi.

AQSH tashqi siyosat idorasi rahbari ushbu cheklovlarning olib tashlanishi ikki tomonlama munosabatlar uchun nihoyatda manfaatli ekanini alohida e’tirof etdi. «Biz bu qarorni o‘zaro hamkorlikni rijvojlantirish yo‘lida juda foydali va zarur qadam deb hisoblaymiz», deya ta’kidladi Marko Rubio. Ushbu tuzatishning bekor qilinishi yillar davomida iqtisodiy aloqalar qarshisida turgan sun’iy to‘siqlarni parchalab tashlaydi va okean orti bilan savdo-sotiq hajmining keskin o‘sishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Davlat kotibi yaqin istiqboldagi rejalar bilan o‘rtoqlashib, Markaziy Osiyo xalqlari uchun yana bir muhim yangilikni ma’lum qildi. «Fursatdan foydalanib aytishim joizki, biz yaqin vaqt ichida mintaqada an’anaviy „C5+1“ formatidagi oliy darajadagi uchrashuvni o‘tkazishni rejalashtiryapmiz. Xudo xohlasa, joriy yilning oxirigacha mazkur sammitda shaxsan o‘zim ishtirok etish uchun mintaqaga tashrif buyuraman», dedi AQSH tashqi siyosat mahkamasi rahbari.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, «C5+1» diplomatik mexanizmi AQSH hamda Markaziy Osiyoning beshta suveren davlati — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston o‘rtasidagi ko‘p tomonlama va jamoaviy hamkorlikning o‘ziga xos platformasi hisoblanadi. Vashington mazkur samarali muloqot formatidan 2015 yildan buyon xavfsizlik, iqtisodiyot va gumanitar sohalardagi loyihalarni hayotga tatbiq etishda muvaffaqiyatli foydalanib kelmoqda. Bo‘lajak yangi uchrashuv va cheklovlarning olib tashlanishi esa ushbu ko‘prikni yanada mustahkamlashi shubhasiz.

AQSH va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi geosiyosiy va iqtisodiy yangilanishlar, Marko Rubioning kutilayotgan tashrifi tafsilotlari hamda xalqaro maydondagi eng sara tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatBugun, 13:53Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiBugun, 13:53Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiTurkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiBugun, 13:21Kaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaBugun, 13:14Eron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiEron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiBugun, 13:05Tramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdiTramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdiBugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi