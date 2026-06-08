AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchi
Vashingtondan o‘zbek diplomatiyasi va iqtisodiyoti uchun nihoyatda muhim va quvonchli xabarlar kelmoqda. AQSH Kongressi Vakillar palatasining Tashqi ishlar qo‘mitasida bo‘lib o‘tgan rasmiy eshituvlar davomida Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, O‘zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni yangi bosqichga olib chiquvchi bayonot berildi. Davlat kotibi Marko Rubio prezident Donald Tramp ma’muriyati uzoq yillardan beri o‘zaro savdo aylanmasiga salbiy ta’sir ko‘rsatib kelayotgan, eskirgan «Jekson-Venik tuzatishi»ni butunlay bekor qilish tashabbusini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini rasman tasdiqladi. Bu esa mintaqamiz mamlakatlari uchun Amerika bozoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri va keng yo‘l ochilishini anglatadi.
AQSH tashqi siyosat idorasi rahbari ushbu cheklovlarning olib tashlanishi ikki tomonlama munosabatlar uchun nihoyatda manfaatli ekanini alohida e’tirof etdi. «Biz bu qarorni o‘zaro hamkorlikni rijvojlantirish yo‘lida juda foydali va zarur qadam deb hisoblaymiz», deya ta’kidladi Marko Rubio. Ushbu tuzatishning bekor qilinishi yillar davomida iqtisodiy aloqalar qarshisida turgan sun’iy to‘siqlarni parchalab tashlaydi va okean orti bilan savdo-sotiq hajmining keskin o‘sishiga xizmat qiladi.
Bundan tashqari, Davlat kotibi yaqin istiqboldagi rejalar bilan o‘rtoqlashib, Markaziy Osiyo xalqlari uchun yana bir muhim yangilikni ma’lum qildi. «Fursatdan foydalanib aytishim joizki, biz yaqin vaqt ichida mintaqada an’anaviy „C5+1“ formatidagi oliy darajadagi uchrashuvni o‘tkazishni rejalashtiryapmiz. Xudo xohlasa, joriy yilning oxirigacha mazkur sammitda shaxsan o‘zim ishtirok etish uchun mintaqaga tashrif buyuraman», dedi AQSH tashqi siyosat mahkamasi rahbari.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, «C5+1» diplomatik mexanizmi AQSH hamda Markaziy Osiyoning beshta suveren davlati — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston o‘rtasidagi ko‘p tomonlama va jamoaviy hamkorlikning o‘ziga xos platformasi hisoblanadi. Vashington mazkur samarali muloqot formatidan 2015 yildan buyon xavfsizlik, iqtisodiyot va gumanitar sohalardagi loyihalarni hayotga tatbiq etishda muvaffaqiyatli foydalanib kelmoqda. Bo‘lajak yangi uchrashuv va cheklovlarning olib tashlanishi esa ushbu ko‘prikni yanada mustahkamlashi shubhasiz.
AQSH va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi geosiyosiy va iqtisodiy yangilanishlar, Marko Rubioning kutilayotgan tashrifi tafsilotlari hamda xalqaro maydondagi eng sara tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…