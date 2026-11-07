Zinedin Zidan Fransiyaning Italiyaga qarshi supero‘yin uchun tarkibini e’lon qildi
Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan UYEFA Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi uchrashuvlari uchun kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.
Guruh peshqadami bo‘lib turgan fransuzlarni oldinda ikkita jiddiy sinov kutmoqda: jamoa 12 noyabr kuni safarda Italiyaga qarshi prinsipial to‘qnashuvda maydonga tushsa, 15 noyabr kuni o‘z uyida Turkiyani qabul qiladi.
To‘liq tarkib: Chiziqlar bo‘yicha taqsimot
Zinedin Zidan qaydnomasiga quyidagi futbolchilar jalb etildi:
Darvozabonlar: Mayk Menyan, Giyom Rest, Robin Risser;
Himoyachilar: Andi Diuf, Malo Gyusto, Jeremi Jake, Per Kalulu, Ibraima Konate, Adriyen Tryuffer, Dayo Upamekano, Leni Yoro;
Yarimhimoyachilar: Eduardo Kamavinga, Rayan Sherki, Lyuka da Kunya, Adriyen Rabo, Orelen Tchuameni, Uorren Zair-Emeri;
Hujumchilar: Bredli Barkolya, Dezire Due, Kilian Mbappe, Maykl Olise, Pablo Pajis, Markus Tyuram.
Turnir jadvalidagi holat va peshqadamlik kurashi
To‘rtta tur yakunlariga ko‘ra guruhdagi intriga eng yuqori nuqtasiga chiqqan:
Fransiya — 10 ochko: Zidan jamoasi 10 ochko bilan guruh jadvalini yakka holda boshqarmoqda;
Italiya — 7 ochko: Ikkinchi pog‘onada borayotgan italiyaliklar 12 noyabr kuni o‘z maydonida Fransiyani yengib, ochkolarini tenglashtirib olishga harakat qiladi;
Hal qiluvchi qadam: Fransiya Italiya safarida kamida durang qayd etsa, guruh g‘olibligi sari juda katta qadam tashlaydi va 15 noyabrda Turkiyaga qarshi bahsda vazifani muddatidan avval hal etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Izohlar 0
…