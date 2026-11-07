Zinedin Zidan Fransiyaning Italiyaga qarshi supero‘yin uchun tarkibini e’lon qildi

·43·Sport
Zinedin Zidan Fransiyaning Italiyaga qarshi supero‘yin uchun tarkibini e’lon qildi

Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan UYEFA Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi uchrashuvlari uchun kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.

Guruh peshqadami bo‘lib turgan fransuzlarni oldinda ikkita jiddiy sinov kutmoqda: jamoa 12 noyabr kuni safarda Italiyaga qarshi prinsipial to‘qnashuvda maydonga tushsa, 15 noyabr kuni o‘z uyida Turkiyani qabul qiladi.

To‘liq tarkib: Chiziqlar bo‘yicha taqsimot

Zinedin Zidan qaydnomasiga quyidagi futbolchilar jalb etildi:

  • Darvozabonlar: Mayk Menyan, Giyom Rest, Robin Risser;

  • Himoyachilar: Andi Diuf, Malo Gyusto, Jeremi Jake, Per Kalulu, Ibraima Konate, Adriyen Tryuffer, Dayo Upamekano, Leni Yoro;

  • Yarimhimoyachilar: Eduardo Kamavinga, Rayan Sherki, Lyuka da Kunya, Adriyen Rabo, Orelen Tchuameni, Uorren Zair-Emeri;

  • Hujumchilar: Bredli Barkolya, Dezire Due, Kilian Mbappe, Maykl Olise, Pablo Pajis, Markus Tyuram.

Turnir jadvalidagi holat va peshqadamlik kurashi

To‘rtta tur yakunlariga ko‘ra guruhdagi intriga eng yuqori nuqtasiga chiqqan:

  • Fransiya — 10 ochko: Zidan jamoasi 10 ochko bilan guruh jadvalini yakka holda boshqarmoqda;

  • Italiya — 7 ochko: Ikkinchi pog‘onada borayotgan italiyaliklar 12 noyabr kuni o‘z maydonida Fransiyani yengib, ochkolarini tenglashtirib olishga harakat qiladi;

  • Hal qiluvchi qadam: Fransiya Italiya safarida kamida durang qayd etsa, guruh g‘olibligi sari juda katta qadam tashlaydi va 15 noyabrda Turkiyaga qarshi bahsda vazifani muddatidan avval hal etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Zinedin ZidanUYEFA Millatlar ligasiFransiya milliy terma jamoasiKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?5 oktabr 19:34«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi21 sentabr 10:31Ispaniya Millatlar ligasining hal qiluvchi bahslariga qanday tarkib bilan boradi?Ispaniya Millatlar ligasining hal qiluvchi bahslariga qanday tarkib bilan boradi?Kecha 20:55Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdiTurkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi10 oktabr 01:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi