Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”

·79·Sport
Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”

«Napoli» klubining sobiq himoyachisi hamda hozirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Neapol jamoasi atrofidagi muammoli vaziyatga o‘z munosabatini bildirib, futbolchilarga jiddiy maslahat berdi.

Calcionapoli1926.it nashriga bergan intervyusida sobiq «Oltin to‘p» sohibi maydondagi ortiqcha ehtiroslar va nizolarni yig‘ishtirib, faqat o‘yinga diqqatni qaratish zarurligini ta’kidladi.

«Ortiqcha ehtiroslarni kiyinish xonasida hal qiling»: Kannavaroning talabi

Neapol futbolining taniqli vakili bo‘lgan mutaxassis jamoaviy intizomni birinchi o‘ringa qo‘yish zarurligini qayd etdi:

  • Maydondagi bosiqlik: «Menimcha, maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyib turish kerak. Ortiqcha harakatlar va bahslarga hojat yo‘q. Qolgan barcha e’tiroz va masalalarni o‘yindan keyin kiyinish xonasida hal qilib olish mumkin», — dedi Kannavaro;

  • Futbolchilarning javobgarligi: Murabbiy barcha aybni faqat shtabga ag‘darish noto‘g‘ri ekanini urg‘uladi: «Dunyodagi eng zo‘r g‘oyalarga ega bo‘lishingiz mumkin, biroq har qanday murabbiy muvaffaqiyatining 80–90 foizi bevosita futbolchilarning harakatiga bog‘liq bo‘lib qolaveradi».

«Napoli»ning murakkab vaziyati va «Latsio»ga qarshi hal qiluvchi jang

Ayni paytda Neapol klubi Italiya chempionatida og‘ir damlarni boshdan kechirmoqda:

  • Jadvaldagi 8-pog‘ona: Massimiliano Allegri boshqaruvidagi jamoa A Seriya turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib qolgan va chempionlik poygasidan sezilarli darajada ortda bormoqda;

  • Peshqadamga qarshi imtihon: «Napoli» navbatdagi turda chempionat yetakchisi «Latsio»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu markaziy to‘qnashuv neapolliklar uchun inqirozdan chiqish va mavqeini tiklashda hal qiluvchi sinov bo‘lishi kutilmoqda.

Fabio KannavaroNapoliA SeriyaLatsio
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

A Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildiA Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun 08:46«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi13 sentabr 00:57Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdi15 avgust 17:38Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdi15 avgust 02:59Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildi14 avgust 16:33Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladi17 avgust 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi