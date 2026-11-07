Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”
«Napoli» klubining sobiq himoyachisi hamda hozirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Neapol jamoasi atrofidagi muammoli vaziyatga o‘z munosabatini bildirib, futbolchilarga jiddiy maslahat berdi.
Calcionapoli1926.it nashriga bergan intervyusida sobiq «Oltin to‘p» sohibi maydondagi ortiqcha ehtiroslar va nizolarni yig‘ishtirib, faqat o‘yinga diqqatni qaratish zarurligini ta’kidladi.
«Ortiqcha ehtiroslarni kiyinish xonasida hal qiling»: Kannavaroning talabi
Neapol futbolining taniqli vakili bo‘lgan mutaxassis jamoaviy intizomni birinchi o‘ringa qo‘yish zarurligini qayd etdi:
Maydondagi bosiqlik: «Menimcha, maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyib turish kerak. Ortiqcha harakatlar va bahslarga hojat yo‘q. Qolgan barcha e’tiroz va masalalarni o‘yindan keyin kiyinish xonasida hal qilib olish mumkin», — dedi Kannavaro;
Futbolchilarning javobgarligi: Murabbiy barcha aybni faqat shtabga ag‘darish noto‘g‘ri ekanini urg‘uladi: «Dunyodagi eng zo‘r g‘oyalarga ega bo‘lishingiz mumkin, biroq har qanday murabbiy muvaffaqiyatining 80–90 foizi bevosita futbolchilarning harakatiga bog‘liq bo‘lib qolaveradi».
«Napoli»ning murakkab vaziyati va «Latsio»ga qarshi hal qiluvchi jang
Ayni paytda Neapol klubi Italiya chempionatida og‘ir damlarni boshdan kechirmoqda:
Jadvaldagi 8-pog‘ona: Massimiliano Allegri boshqaruvidagi jamoa A Seriya turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib qolgan va chempionlik poygasidan sezilarli darajada ortda bormoqda;
Peshqadamga qarshi imtihon: «Napoli» navbatdagi turda chempionat yetakchisi «Latsio»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu markaziy to‘qnashuv neapolliklar uchun inqirozdan chiqish va mavqeini tiklashda hal qiluvchi sinov bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…