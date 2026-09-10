Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandi

·56·Jamiyat
Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandi

Surxondaryo viloyatining Sho‘rchi tumanida Sopolli madaniyatiga oid, taxminan 3,5 ming yil avvalgi qabriston aniqlandi. Mazkur arxeologik topilma miloddan avvalgi 1700–1500-yillarga tegishli ekani taxmin qilinmoqda. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Ozod yodgorligi 2023 yilda Surxondaryo havzasining sharqiy qismida olib borilgan dala-qidiruv ishlari davomida aniqlangan. U Ozod qishlog‘ining janubi-sharqida, Dalvarzintepadan qariyb 6 kilometr uzoqlikda joylashgan.

Taxminan 200×100 metr hududni egallagan yodgorlikda 100 ga yaqin qabr borligi aniqlangan. Joriy yilning 15 avgustidan boshlab uning janubi-g‘arbiy qismidagi 10 dan ortiq qabrlarda arxeologik qazishma ishlari olib borilmoqda.

Dastlabki tadqiqotlar davomida qabrlardan topilgan buyumlar va dafn inshootlarining tuzilishi Sopolli madaniyatiga xos ekani aniqlangan. Radiokarbon tahlillari hamda topilmalarning qiyosiy o‘rganilishi yodgorlikning miloddan avvalgi 1700–1500-yillarga oidligini ko‘rsatmoqda.

Qadimiy kulolchilik buyumlari va arxeologik qazishma hududining ko‘rinishi.

Mutaxassislarning qayd etishicha, Ozod yodgorligi Surxondaryo havzasidagi eng qadimgi qabristonlardan biri bo‘lishi mumkin. Shu sababli topilma qadimgi aholining dafn marosimlari va an’analarini o‘rganishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Hozirda yodgorlik hududida arxeologik qazuv va tadqiqot ishlari davom ettirilmoqda.

SurxondaryoArxeologiyaQabristonSopolli madaniyatiMiloddan avvalgiOzod yodgorligiQazuv ishlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiBugun, 15:42Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiBugun, 14:27Chorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiBugun, 14:08Yunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiYunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiBugun, 13:27Qamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdiQamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdiBugun, 11:19Toshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildiToshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildiBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari