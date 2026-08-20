O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lum
O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi 2027 yilgi ayollar o'rtasidagi Jahon chempionatiga chiqish uchun dastlabki pley-offda Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) bilan kuch sinashadi. Ushbu bosqich 2026 yilning noyabr–dekabr oylarida bitta markazlashtirilgan manzilda o'tkazilib, 4 ta jamoadan eng yaxshi 2 tasi hal qiluvchi final bosqichiga yo'llanma oladi.
FIFA tomonidan 2027 yilgi ayollar o‘rtasidagi Jahon chempionatining qit’alararo pley-off turniri dastlabki bosqichiga qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Tarixiy yo‘llanma uchun kurashayotgan O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasining ushbu bosqichdagi raqiblari ma’lum bo‘ldi. Vakillarimiz mundialga chiqish uchun qanday bosqichlardan o‘tishi kerak va musobaqa formati qanday?
Dastlabki bosqich: Raqiblar va muddatlar
Qur’a natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy jamoasi mundial yo‘lidagi dastlabki saralash bahslarida Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoalari bilan kuch sinashadi. Mazkur bosqich 2026 yilning noyabr–dekabr oylarida bitta markazlashtirilgan manzilda tashkil etiladi va 4 ta jamoadan eng yaxshi 2 tasi hal qiluvchi final bosqichiga yo‘llanma oladi.
2027 yilgi ayollar o‘rtasidagi JCH saralash tizimi
Bosqich
Muddati
Ishtirokchilar va format
Mundialga yo‘llanma
Dastlabki pley-off
2026 yil noyabr–dekabr
O‘zbekiston, Papua Yangi Gvineya, Gana, JAR (markazlashgan turnir)
2 ta eng yaxshi jamoa hal qiluvchi finalga chiqadi
Hal qiluvchi pley-off
2027 yil fevral
Dastlabki bosqichdan 2 ta + KONKAKAF (2), KONMЕBOL (1), UYEFA (1) — jami 6 jamoa
3 ta yo‘nalish g‘olibi bo‘lgan 3 ta jamoa JCH yo‘llanmasiga ega chiqadi
Jahon chempionati (Final)
2027 yil 24 iyun – 25 iyul
Braziliya yashil maydonlarida
Dunyoning eng kuchli ayollar terma jamoalari
Hal qiluvchi final bosqichi formati
2027 yilning fevral oyida bo‘lib o‘tadigan final pley-off bosqichida jami 6 ta milliy jamoa ishtirok etadi:
Dastlabki bosqichdan chiqqan 2 ta jamoa
Shimoliy va Markaziy Amerikadan (KONKAKAF) — 2 ta jamoa
Janubiy Amerikadan (KONMEBOL) — 1 ta jamoa
Yevropadan (UYEFA) — 1 ta jamoa
Ushbu 6 ta jamoa qur’a orqali 3 ta alohida yo‘nalishga (juftlikka) bo‘linadi. Har bir yo‘nalishda bittadan hal qiluvchi final bahsi o‘tkazilib, unda g‘alaba qozongan 3 ta terma jamoa Braziliyada bo‘lib o‘tadigan Jahon chempionatining so‘nggi yo‘llanmalariga ega bo‘ladi.
Sizningcha, O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi Gana va JAR kabi kuchli raqiblarni yengib, Braziliyadagi Jahon chempionatiga chiqishdek tarixiy natijani qayd eta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu muhim xushxabarni darhol ulashing!
…