O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lum

·27·Sport
O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lum
Qisqacha

O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi 2027 yilgi ayollar o'rtasidagi Jahon chempionatiga chiqish uchun dastlabki pley-offda Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) bilan kuch sinashadi. Ushbu bosqich 2026 yilning noyabr–dekabr oylarida bitta markazlashtirilgan manzilda o'tkazilib, 4 ta jamoadan eng yaxshi 2 tasi hal qiluvchi final bosqichiga yo'llanma oladi.

FIFA tomonidan 2027 yilgi ayollar o‘rtasidagi Jahon chempionatining qit’alararo pley-off turniri dastlabki bosqichiga qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Tarixiy yo‘llanma uchun kurashayotgan O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasining ushbu bosqichdagi raqiblari ma’lum bo‘ldi. Vakillarimiz mundialga chiqish uchun qanday bosqichlardan o‘tishi kerak va musobaqa formati qanday?

Dastlabki bosqich: Raqiblar va muddatlar

Qur’a natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy jamoasi mundial yo‘lidagi dastlabki saralash bahslarida Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoalari bilan kuch sinashadi. Mazkur bosqich 2026 yilning noyabr–dekabr oylarida bitta markazlashtirilgan manzilda tashkil etiladi va 4 ta jamoadan eng yaxshi 2 tasi hal qiluvchi final bosqichiga yo‘llanma oladi.

2027 yilgi ayollar o‘rtasidagi JCH saralash tizimi

Bosqich

Muddati

Ishtirokchilar va format

Mundialga yo‘llanma

Dastlabki pley-off

2026 yil noyabr–dekabr

O‘zbekiston, Papua Yangi Gvineya, Gana, JAR (markazlashgan turnir)

2 ta eng yaxshi jamoa hal qiluvchi finalga chiqadi

Hal qiluvchi pley-off

2027 yil fevral

Dastlabki bosqichdan 2 ta + KONKAKAF (2), KONMЕBOL (1), UYEFA (1) — jami 6 jamoa

3 ta yo‘nalish g‘olibi bo‘lgan 3 ta jamoa JCH yo‘llanmasiga ega chiqadi

Jahon chempionati (Final)

2027 yil 24 iyun – 25 iyul

Braziliya yashil maydonlarida

Dunyoning eng kuchli ayollar terma jamoalari

O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lum

Hal qiluvchi final bosqichi formati

2027 yilning fevral oyida bo‘lib o‘tadigan final pley-off bosqichida jami 6 ta milliy jamoa ishtirok etadi:

  • Dastlabki bosqichdan chiqqan 2 ta jamoa

  • Shimoliy va Markaziy Amerikadan (KONKAKAF) — 2 ta jamoa

  • Janubiy Amerikadan (KONMEBOL) — 1 ta jamoa

  • Yevropadan (UYEFA) — 1 ta jamoa

Ushbu 6 ta jamoa qur’a orqali 3 ta alohida yo‘nalishga (juftlikka) bo‘linadi. Har bir yo‘nalishda bittadan hal qiluvchi final bahsi o‘tkazilib, unda g‘alaba qozongan 3 ta terma jamoa Braziliyada bo‘lib o‘tadigan Jahon chempionatining so‘nggi yo‘llanmalariga ega bo‘ladi.

Sizningcha, O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi Gana va JAR kabi kuchli raqiblarni yengib, Braziliyadagi Jahon chempionatiga chiqishdek tarixiy natijani qayd eta oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu muhim xushxabarni darhol ulashing!

O'zbekistonFIFAPapua-Yangi GvineyaGanaJanubiy Afrika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiBugun, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiBugun, 22:38Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaBugun, 21:54«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)