Xorazmda bronza davriga oid 19 ta yashiksimon qabr topildi

·30·Jamiyat
Xorazmda bronza davriga oid 19 ta yashiksimon qabr topildi

Xorazm viloyati Tuproqqal’a tumanida ilgari noma’lum bo‘lgan qadimiy qabriston aniqlandi. Topilma Xorazm Ma’mun akademiyasi arxeologik ekspeditsiyasining dala tadqiqotlari davomida qayd etilgan. Bu haqda Xorazm Ma’mun akademiyasi xabar berdi.

Yodgorlikda toshlardan qurilgan 19 ta yashiksimon qabr aniqlangan. Qabrlardan ayrimlarida marhumlar g‘ujanak holatda dafn etilgani kuzatilgan. Shuningdek, qazishmalar vaqtida dafn anjomlari, jumladan, bronza buyumlar va munchoqlar topilgan.

Mutaxassislarning dastlabki tahliliga ko‘ra, yodgorlik bronza davriga mansub bo‘lishi mumkin. Dafn marosimi va ayrim topilmalar Janubiy Qozog‘istonning Sirdaryo havzasida aniqlangan qadimiy dafn inshootlari bilan muayyan o‘xshashliklarga ega.

Arxeologlarning qayd etishicha, bu o‘xshashliklar bronza davrida Markaziy Osiyoning turli hududlarida yashagan aholi o‘rtasida madaniy aloqalar va o‘xshash an’analar bo‘lganidan dalolat berishi mumkin. Biroq yodgorlikning aniq yoshi va madaniy mansubligi bo‘yicha yakuniy xulosa hali berilmagan.

Hozirda mutaxassislar topilgan qabrlar, inson qoldiqlari va dafn anjomlarini o‘rganmoqda. Kelgusida laboratoriya tadqiqotlari ham o‘tkazilib, yodgorlikning aniq sanasi va Xorazm tarixidagi o‘rni aniqlashtiriladi.

Qora fonda qadimiy metall parchalari va mayda toshlar ikki qatorda joylashgan.
Xorazm Ma’mun akademiyasiTuproqqal’aqabristonbronza davri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorazm viloyatida yashovchi 98 yoshli onaxonga ID-karta xonadonida rasmiylashtirildiXorazm viloyatida yashovchi 98 yoshli onaxonga ID-karta xonadonida rasmiylashtirildi21 iyul 12:02"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...18 sentabr 18:16Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqda18 sentabr 16:49Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandi10 sentabr 19:13Samarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiSamarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdi15 sentabr 12:29Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdiXorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi26 may 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq