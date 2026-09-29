Maqtov yorliq kamlik qiladi: Xitoy maktablarida a’lo o‘qigan o‘quvchilarga go‘sht berilmoqda

·64·Dunyo
Maqtov yorliq kamlik qiladi: Xitoy maktablarida a’lo o‘qigan o‘quvchilarga go‘sht berilmoqda

Xitoyning ayrim maktablarida o‘quvchilarni yaxshi o‘qishga rag‘batlantirishning odatdagidan farqli usuli qo‘llanilmoqda. Fanlarni o‘zlashtirishda yuqori natija ko‘rsatgan va a’lo baholarga erishgan o‘quvchilar nafaqat maqtov yorlig‘i hamda diplom bilan taqdirlanadi, balki ularga bir necha kilogramm go‘sht ham beriladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mukofot sifatida har bir o‘quvchiga 3–5 kilogramm miqdorida go‘sht taqdim etiladi. Bu tashabbus bolalarning mehnatini rag‘batlantirish va ularni o‘qishda yanada yuqori natijalarga erishishga undash maqsadida yo‘lga qo‘yilgan.

Odatda, o‘quvchilarni rag‘batlantirishda diplom, faxriy yorliq yoki sovg‘alardan foydalaniladi. Xitoydagi mazkur yondashuv esa o‘zining g‘ayrioddiyligi bilan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini tortgan.

Ko‘pchilik bu usulni iliq qabul qilib, mehnatni amaldagi sovg‘a bilan qadrlash o‘quvchilar uchun yanada qiziqarli rag‘bat bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan.

Xitoy maktablarigo‘sht mukofotioqish rag‘batlantirishoquvchilarning mehnati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘izistondan O‘zbekistonga go‘sht kontrabandasi davom etayotgani aytildiQirg‘izistondan O‘zbekistonga go‘sht kontrabandasi davom etayotgani aytildi22 sentabr 17:48Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiBugun 08:37Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Kecha 20:16Bir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladiBir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladi14 iyun 15:01Amsterdamda goʻsht va yoqilgʻi reklamasi butunlay taqiqlandiAmsterdamda goʻsht va yoqilgʻi reklamasi butunlay taqiqlandi4 may 16:20Singapurda bulling qilgan o‘quvchilarga qattiq jazo joriy etildiSingapurda bulling qilgan o‘quvchilarga qattiq jazo joriy etildi6 may 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota