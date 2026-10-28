Kremlda strategik muloqot: Putin va Mozambik Prezidenti nimalarni kelishib oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Mozambik rahbari Daniel Fransishku Chapo Moskvada o‘tkazilgan muzokaralar davomida ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga kelishib oldilar.
- 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida mamlakatlar o‘rtasidagi savdo aylanmasi ikki baravarga o‘sgani qayd etilib, iqtisodiyot, xavfsizlik va ta’lim sohalaridagi aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.
2026 yil 27 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin hamda Mozambik Respublikasi Prezidenti Daniel Fransishku Chapo Moskvadagi Kreml saroyida rasmiy muzokaralar o‘tkazdi. Mazkur uchrashuv Moskva mezbonlik qilayotgan Gaz eksport qiluvchi davlatlar forumining (FSEG) 8-sammiti hamda navbatdagi 3-«Rossiya – Afrika» sammiti doirasida bo‘lib o‘tdi.
Bu muloqot Daniel Chaponing davlat rahbari sifatida Rossiyaga amalga oshirgan ilk muhim xorijiy tashriflaridan biri bo‘lib, Moskva va Maputu o‘rtasidagi ko‘p qirrali sheriklikning yangi bosqichini boshlab berdi.
Muzokaralarning asosiy natijalari va erishilgan kelishuvlar
Kremlda kechgan oliy darajadagi muloqot davomida tomonlar bir qator ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishdi:
Iqtisodiyot va savdoda keskin o‘sish: Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi jadal sur’atlarda ortmoqda. Vladimir Putinning ma’lum qilishicha, 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida Rossiya va Mozambik o‘rtasidagi savdo aylanmasi qariyb ikki baravarga ko‘paygan;
Xavfsizlik va harbiy kadrlar tayyorlash: Daniel Chapo Mozambikning shimoliy qismida terrorchilikka qarshi kurashish hamda mamlakat xavfsizligini mustahkamlashda Moskva ko‘rsatayotgan amaliy yordamni, xususan, mozambiklik harbiylar va kadetlarni Rossiya oliy harbiy akademiyalarida tayyorlash dasturlarini yuqori baholadi;
Gumanitar ko‘mak va ta’lim: 2026 yilda ilk bor mozambiklik davlat xizmatchilari Rossiyada malaka oshirish stajirovkasini o‘tadi. Shuningdek, rossiyalik oliygohlarda mozambiklik talabalar uchun ajratilayotgan davlat grantlari soni muntazam oshirib borilmoqda;
Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish: Bahor oylarida Mozambikda kuzatilgan halokatli suv toshqinlari ortidan Rossiya FVV (MCHS) tomonidan yetkazib berilgan insonparvarlik yordami uchun minnatdorchilik bildirildi;
Global siyosatdagi hamjihatlik: Rossiya yetakchisi Mozambikning BMT va boshqa xalqaro tuzilmalarda Moskvaning tashabbuslarini izchil qo‘llab-quvvatlayotgani hamda rusofob pozitsiyalardan yiroq muvozanatli siyosat yuritayotganini alohida e’tirof etdi.
Rossiya va Afrika qit’asi: Strategik integratsiya chuqurlashmoqda
Moskvadagi gaz sammiti va oliy darajadagi uchrashuv Rossiyaning Afrika qit’asi, xususan, tabiiy gaz zaxiralariga boy bo‘lgan janubiy-sharqiy mintaqa bilan energetika va harbiy-texnik sohalardagi aloqalari yangi sur’at kasb etayotganini ko‘rsatmoqda.
Har ikki davlat rahbarlari oliy darajadagi ochiq siyosiy muloqotni davom ettirish va amaliy kelishuvlarni tez fursatda hayotga tatbiq etishga kelishib oldilar.
Izohlar 0
…