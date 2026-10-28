Kremlda strategik muloqot: Putin va Mozambik Prezidenti nimalarni kelishib oldi?

·99·Dunyo
Kremlda strategik muloqot: Putin va Mozambik Prezidenti nimalarni kelishib oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Mozambik rahbari Daniel Fransishku Chapo Moskvada o‘tkazilgan muzokaralar davomida ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga kelishib oldilar.
  • 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida mamlakatlar o‘rtasidagi savdo aylanmasi ikki baravarga o‘sgani qayd etilib, iqtisodiyot, xavfsizlik va ta’lim sohalaridagi aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.

2026 yil 27 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin hamda Mozambik Respublikasi Prezidenti Daniel Fransishku Chapo Moskvadagi Kreml saroyida rasmiy muzokaralar o‘tkazdi. Mazkur uchrashuv Moskva mezbonlik qilayotgan Gaz eksport qiluvchi davlatlar forumining (FSEG) 8-sammiti hamda navbatdagi 3-«Rossiya – Afrika» sammiti doirasida bo‘lib o‘tdi.

Bu muloqot Daniel Chaponing davlat rahbari sifatida Rossiyaga amalga oshirgan ilk muhim xorijiy tashriflaridan biri bo‘lib, Moskva va Maputu o‘rtasidagi ko‘p qirrali sheriklikning yangi bosqichini boshlab berdi.

Muzokaralarning asosiy natijalari va erishilgan kelishuvlar

Kremlda kechgan oliy darajadagi muloqot davomida tomonlar bir qator ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishdi:

  • Iqtisodiyot va savdoda keskin o‘sish: Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi jadal sur’atlarda ortmoqda. Vladimir Putinning ma’lum qilishicha, 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida Rossiya va Mozambik o‘rtasidagi savdo aylanmasi qariyb ikki baravarga ko‘paygan;

  • Xavfsizlik va harbiy kadrlar tayyorlash: Daniel Chapo Mozambikning shimoliy qismida terrorchilikka qarshi kurashish hamda mamlakat xavfsizligini mustahkamlashda Moskva ko‘rsatayotgan amaliy yordamni, xususan, mozambiklik harbiylar va kadetlarni Rossiya oliy harbiy akademiyalarida tayyorlash dasturlarini yuqori baholadi;

  • Gumanitar ko‘mak va ta’lim: 2026 yilda ilk bor mozambiklik davlat xizmatchilari Rossiyada malaka oshirish stajirovkasini o‘tadi. Shuningdek, rossiyalik oliygohlarda mozambiklik talabalar uchun ajratilayotgan davlat grantlari soni muntazam oshirib borilmoqda;

  • Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish: Bahor oylarida Mozambikda kuzatilgan halokatli suv toshqinlari ortidan Rossiya FVV (MCHS) tomonidan yetkazib berilgan insonparvarlik yordami uchun minnatdorchilik bildirildi;

  • Global siyosatdagi hamjihatlik: Rossiya yetakchisi Mozambikning BMT va boshqa xalqaro tuzilmalarda Moskvaning tashabbuslarini izchil qo‘llab-quvvatlayotgani hamda rusofob pozitsiyalardan yiroq muvozanatli siyosat yuritayotganini alohida e’tirof etdi.

Rossiya va Afrika qit’asi: Strategik integratsiya chuqurlashmoqda

Moskvadagi gaz sammiti va oliy darajadagi uchrashuv Rossiyaning Afrika qit’asi, xususan, tabiiy gaz zaxiralariga boy bo‘lgan janubiy-sharqiy mintaqa bilan energetika va harbiy-texnik sohalardagi aloqalari yangi sur’at kasb etayotganini ko‘rsatmoqda.

Har ikki davlat rahbarlari oliy darajadagi ochiq siyosiy muloqotni davom ettirish va amaliy kelishuvlarni tez fursatda hayotga tatbiq etishga kelishib oldilar.

Vladimir PutinDaniel Fransishku ChapoRossiya-Afrika sammitiGaz eksport qiluvchi davlatlar forumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiMoskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildi6 sentabr 10:34Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsiloti6 sentabr 13:15Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi6 sentabr 13:12Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariKremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlari6 sentabr 12:16«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!20 sentabr 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda