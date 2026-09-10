Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi
Jahon siyosatining markazida turgan Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etish jarayonida muhim diplomatik burilish yuz bermoqda. AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan bo‘lib o‘tgan oxirgi telefon muloqotini nihoyatda ijobiy baholab, rasmiy Kreml kelishuv tuzishga tayyor ekanini ma’lum qildi. Texas shtatiga uchib ketish oldidan oq uy rahbari jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘lib, muzokaralar bo‘yicha muhim tafsilotlarni o‘rtoqlashdi. Trampning ta’kidlashicha, endilikda asosiy qadamni rasmiy Kiyev tashlashi va murosaga intilishi lozim. Xo‘sh, Oq uy va Kreml rahbarlari bir soat davomida nimalarni muhokama qilishdi, Putin va Zelenskiy o‘rtasidagi asosiy to‘siq nimada hamda uch tomonlama sammit qachon o‘tkazilishi mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Moskva va Kiyev muzokaralarining yakuniy natijasi va Tramp rejasining keyingi taqdiri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Trampning shov-shuvli bayonoti: «Putin bilan suhbat a’lo darajada o‘tdi»
RIA Novosti agentligi xabariga ko‘ra, AQSH Prezidenti samolyot trapi oldida matbuot xodimlariga quyidagi fikrlarni bildirdi:
Kremlning kelishuvga moyilligi: Donald Tramp Rossiya yetakchisi bilan suhbat juda samarali kechganini va Vladimir Putin Ukraina bo‘yicha muzokaralar orqali kelishuvga erishish niyatida ekanini bildirdi;
Kiyevga ochiq chaqiriq: Tramp agar Vladimir Zelenskiy ham ana shunday kelishuv tuzishni istasa, bu butun dunyo uchun «juda yaxshi bo‘lishini» alohida qayd etdi;
Uch tomonlama uchrashuv rejasi: AQSH prezidenti Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy ishtirokida uch tomonlama yuzma-yuz sammit o‘tkazilishiga umid bildirdi, biroq uchrashuvning aniq sanasi hozircha ochiqlanmadi.
«Putin bilan a’lo darajada gaplashib oldik, u kelishuv tuzishni xohlamoqda. Agar Zelenskiy ham kelishuv tuzishni istasa, bu juda zo‘r ish bo‘lardi», — deya bayonot berdi Donald Tramp.
Tinchlik yo‘lidagi asosiy to‘siq: «Shaxsiy adovat va urushdan charchoq»
AQSH Prezidenti urushni to‘xtatishdagi bosh muammo borasida o‘z qarashlarini yana bir bor takrorladi:
Shaxsiy nafrat omili: Trampning ta’kidlashicha, bugungi kunda tinchlik bitimiga erishish yo‘lidagi eng katta to‘siq — Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi o‘zaro kuchli shaxsiy adovat va bir-birini qabul qila olmaslikdir;
Tomonlarning toliqishi: Oq uy rahbari har ikki davlat yetakchisi ham davom etayotgan harbiy harakatlardan, urushning og‘ir oqibatlaridan «allaqachon charchagani»ga qat’iy ishonch bildirmoqda.
8 sentyabrdagi bir soatlik yopiq muloqot
Ko‘pchilik siyosiy kuzatuvchilar va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — Tramp va Putin o‘rtasidagi ushbu suhbat aynan qaysi diplomatik voqealarning davomi bo‘lgani va unda qanday hujjatlar ko‘rib chiqilganidir. Eng muhim xulosa shundaki, Putin va Tramp 8 sentyabr kuni to‘g‘ridan to‘g‘ri telefon orqali muloqot qilishgan. Mazkur muloqotda Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga amalga oshirgan tashriflari va u yerda o‘tkazilgan muzokaralar natijalari batafsil ko‘rib chiqildi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, bir soat davom etgan mazkur suhbat o‘ta konstruktiv va ochiq ruhda kechgan. Bu esa AQSH tomonidan taklif etilayotgan yangi tinchlik bitimi bo‘yicha Kreml bilan muloqot kanali uzluksiz ishlayotganini va kelajakda Putin – Zelenskiy – Tramp sammitining o‘tkazilishi ehtimoli har qachongidan ham oshganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Donald Trampning ta’kidlaganidek, Putin va Zelenskiy o‘rtasidagi shaxsiy adovat bartaraf etilib, ularni uch tomonlama uchrashuv stoliga o‘tqazish imkoni bormi? Rossiya va AQSH o‘rtasidagi muzokaralar Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvga yaqin oylarda chek qo‘ya oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu katta diplomatik jarayon tahlilini yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!
…