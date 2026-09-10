Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi

·45·Dunyo
Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi

Jahon siyosatining markazida turgan Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etish jarayonida muhim diplomatik burilish yuz bermoqda. AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan bo‘lib o‘tgan oxirgi telefon muloqotini nihoyatda ijobiy baholab, rasmiy Kreml kelishuv tuzishga tayyor ekanini ma’lum qildi. Texas shtatiga uchib ketish oldidan oq uy rahbari jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘lib, muzokaralar bo‘yicha muhim tafsilotlarni o‘rtoqlashdi. Trampning ta’kidlashicha, endilikda asosiy qadamni rasmiy Kiyev tashlashi va murosaga intilishi lozim. Xo‘sh, Oq uy va Kreml rahbarlari bir soat davomida nimalarni muhokama qilishdi, Putin va Zelenskiy o‘rtasidagi asosiy to‘siq nimada hamda uch tomonlama sammit qachon o‘tkazilishi mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Moskva va Kiyev muzokaralarining yakuniy natijasi va Tramp rejasining keyingi taqdiri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Trampning shov-shuvli bayonoti: «Putin bilan suhbat a’lo darajada o‘tdi»

RIA Novosti agentligi xabariga ko‘ra, AQSH Prezidenti samolyot trapi oldida matbuot xodimlariga quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Kremlning kelishuvga moyilligi: Donald Tramp Rossiya yetakchisi bilan suhbat juda samarali kechganini va Vladimir Putin Ukraina bo‘yicha muzokaralar orqali kelishuvga erishish niyatida ekanini bildirdi;

  • Kiyevga ochiq chaqiriq: Tramp agar Vladimir Zelenskiy ham ana shunday kelishuv tuzishni istasa, bu butun dunyo uchun «juda yaxshi bo‘lishini» alohida qayd etdi;

  • Uch tomonlama uchrashuv rejasi: AQSH prezidenti Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy ishtirokida uch tomonlama yuzma-yuz sammit o‘tkazilishiga umid bildirdi, biroq uchrashuvning aniq sanasi hozircha ochiqlanmadi.

«Putin bilan a’lo darajada gaplashib oldik, u kelishuv tuzishni xohlamoqda. Agar Zelenskiy ham kelishuv tuzishni istasa, bu juda zo‘r ish bo‘lardi», — deya bayonot berdi Donald Tramp.

Tinchlik yo‘lidagi asosiy to‘siq: «Shaxsiy adovat va urushdan charchoq»

AQSH Prezidenti urushni to‘xtatishdagi bosh muammo borasida o‘z qarashlarini yana bir bor takrorladi:

  • Shaxsiy nafrat omili: Trampning ta’kidlashicha, bugungi kunda tinchlik bitimiga erishish yo‘lidagi eng katta to‘siq — Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi o‘zaro kuchli shaxsiy adovat va bir-birini qabul qila olmaslikdir;

  • Tomonlarning toliqishi: Oq uy rahbari har ikki davlat yetakchisi ham davom etayotgan harbiy harakatlardan, urushning og‘ir oqibatlaridan «allaqachon charchagani»ga qat’iy ishonch bildirmoqda.

8 sentyabrdagi bir soatlik yopiq muloqot

Ko‘pchilik siyosiy kuzatuvchilar va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — Tramp va Putin o‘rtasidagi ushbu suhbat aynan qaysi diplomatik voqealarning davomi bo‘lgani va unda qanday hujjatlar ko‘rib chiqilganidir. Eng muhim xulosa shundaki, Putin va Tramp 8 sentyabr kuni to‘g‘ridan to‘g‘ri telefon orqali muloqot qilishgan. Mazkur muloqotda Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga amalga oshirgan tashriflari va u yerda o‘tkazilgan muzokaralar natijalari batafsil ko‘rib chiqildi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, bir soat davom etgan mazkur suhbat o‘ta konstruktiv va ochiq ruhda kechgan. Bu esa AQSH tomonidan taklif etilayotgan yangi tinchlik bitimi bo‘yicha Kreml bilan muloqot kanali uzluksiz ishlayotganini va kelajakda Putin – Zelenskiy – Tramp sammitining o‘tkazilishi ehtimoli har qachongidan ham oshganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Donald Trampning ta’kidlaganidek, Putin va Zelenskiy o‘rtasidagi shaxsiy adovat bartaraf etilib, ularni uch tomonlama uchrashuv stoliga o‘tqazish imkoni bormi? Rossiya va AQSH o‘rtasidagi muzokaralar Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvga yaqin oylarda chek qo‘ya oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu katta diplomatik jarayon tahlilini yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!

UkrainaTrampPutinZelenskiyDiplomatiyaTinchlikMir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldiBugun, 10:46Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiBugun, 10:42Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Bugun, 10:21Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiBugun, 10:09Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiBugun, 10:06Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Bugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada