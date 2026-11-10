18 kg vazn tashlagan Iosif Prigojin yangi muammoga duch keldi: «Ozish — ishning yarmi...»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik prodyuser Iosif Prigojin maxsus preparat yordamida 18 kilogramm vazn tashlaganidan so'ng yuz terisining osilib qolishi muammosiga duch keldi.
- 55 yoshli prodyuser yuzining avvalgi tarangligini qaytarish uchun Moskvadagi Klinik estetik tibbiyot institutida apparatli muolajalarni boshladi.
- U jarrohlik aralashuvisiz lifting va terini zichlashtirish usullari orqali yuzdagi estetik kamchiliklarni bartaraf etishni maqsad qilgan.
Taniqli rossiyalik musiqiy prodyuser Iosif Prigojin sezilarli darajada ozganidan so‘ng kutilmagan murakkab sinovga duch kelganini ochiqladi. Zamonaviy dori vositasi yordamida birdaniga 18 kilogramm vazn yo‘qotgan 55 yoshli prodyuser endilikda terining osilib qolishi oqibatlariga qarshi kurashmoqda.
«Asosiy kvest — yuzni saqlab qolish»
Prigojin o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qilgan videomurojaatida ozish jarayoni o‘zi bilan birga jiddiy estetik muammolarni keltirib chiqarganini tan oldi. Uning ta’kidlashicha, maxsus preparat (tirzepattid/tirzetta) kursidan so‘ng qisqa fursatda tashlangan 18 kilogramm yuz terisining sezilarli darajada osilib, cho‘kib ketishiga olib kelgan.
Prodyuser Moskvadagi Klinik estetik tibbiyot instituti (KIEM) kushetkasida yotgan holda video ulashib, mutaxassislar nazorati ostida yuzining pastki qismida maxsus apparat muolajalarini o‘tkazayotganini ko‘rsatdi. U terini operatsiyasiz tortish (lifting) va zichlashtirish usuli orqali avvalgi tabiiy taranglikni qaytarishga harakat qilmoqda.
Parametr / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Qahramon
Iosif Prigojin (musiqiy prodyuser)
Tashlangan vazn
18 kilogramm
Ozish usuli
Maxsus in’eksion preparat (tirzetta kursi)
Keltirib chiqargan asosiy muammo
Yuz terisining osilib, tarangligini yo‘qotishi («ozish yuzi» effekti)
Ko‘rilayotgan chora
Estetik klinikada apparatli zichlashtirish va operatsiyasiz lifting
Kutilayotgan samara
To‘planuvchi (kumulyativ) uzoq muddatli natija
«Ozish — bu hali ishning yarmi, xolos. Eng asosiy kvest — yuzni saqlab qolish! 18 kilogramm tashlaganimdan keyin teri ko‘zga tashlanadigan darajada osilib qoldi. Natija bosqichma-bosqich yig‘iladi, shuning uchun istiqbol uchun ishlayapmiz».
— Iosif Prigojin
Tez ozishning «yashirin narxi»
So‘nggi paytlarda shou-biznes vakillari orasida diabet va ortiqcha vaznga qarshi in’eksion preparatlar (Ozempik, Tirzepatid va b.) yordamida tez ozish ommalashmoqda. Biroq tibbiyot mutaxassislari qisqa fursat ichida katta vazn yo‘qotish yuzning yog‘ qatlamini keskin kamaytirib, teri osilishi va insonning yoshidan ancha katta ko‘rinishiga sabab bo‘lishidan ogohlantirib keladi.
Prigojin jarrohlik tig‘i ostiga yotmasdan, zamonaviy apparat kosmetologiyasi yordamida ushbu muammoni hal etish yo‘lini tanladi.
Sizningcha, ortiqcha vazndan dori-darmonlar yordamida tez xalos bo‘lish arziydimi yoki sog‘lom parhez va jismoniy mashqlar orqali sekin ozish ma’qulroqmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…