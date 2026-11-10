18 kg vazn tashlagan Iosif Prigojin yangi muammoga duch keldi: «Ozish — ishning yarmi...»

1 daqiqa o'qish32
18 kg vazn tashlagan Iosif Prigojin yangi muammoga duch keldi: «Ozish — ishning yarmi...»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik prodyuser Iosif Prigojin maxsus preparat yordamida 18 kilogramm vazn tashlaganidan so'ng yuz terisining osilib qolishi muammosiga duch keldi.
  • 55 yoshli prodyuser yuzining avvalgi tarangligini qaytarish uchun Moskvadagi Klinik estetik tibbiyot institutida apparatli muolajalarni boshladi.
  • U jarrohlik aralashuvisiz lifting va terini zichlashtirish usullari orqali yuzdagi estetik kamchiliklarni bartaraf etishni maqsad qilgan.

Taniqli rossiyalik musiqiy prodyuser Iosif Prigojin sezilarli darajada ozganidan so‘ng kutilmagan murakkab sinovga duch kelganini ochiqladi. Zamonaviy dori vositasi yordamida birdaniga 18 kilogramm vazn yo‘qotgan 55 yoshli prodyuser endilikda terining osilib qolishi oqibatlariga qarshi kurashmoqda.

«Asosiy kvest — yuzni saqlab qolish»

Prigojin o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qilgan videomurojaatida ozish jarayoni o‘zi bilan birga jiddiy estetik muammolarni keltirib chiqarganini tan oldi. Uning ta’kidlashicha, maxsus preparat (tirzepattid/tirzetta) kursidan so‘ng qisqa fursatda tashlangan 18 kilogramm yuz terisining sezilarli darajada osilib, cho‘kib ketishiga olib kelgan.

Prodyuser Moskvadagi Klinik estetik tibbiyot instituti (KIEM) kushetkasida yotgan holda video ulashib, mutaxassislar nazorati ostida yuzining pastki qismida maxsus apparat muolajalarini o‘tkazayotganini ko‘rsatdi. U terini operatsiyasiz tortish (lifting) va zichlashtirish usuli orqali avvalgi tabiiy taranglikni qaytarishga harakat qilmoqda.

Parametr / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Qahramon

Iosif Prigojin (musiqiy prodyuser)

Tashlangan vazn

18 kilogramm

Ozish usuli

Maxsus in’eksion preparat (tirzetta kursi)

Keltirib chiqargan asosiy muammo

Yuz terisining osilib, tarangligini yo‘qotishi («ozish yuzi» effekti)

Ko‘rilayotgan chora

Estetik klinikada apparatli zichlashtirish va operatsiyasiz lifting

Kutilayotgan samara

To‘planuvchi (kumulyativ) uzoq muddatli natija

«Ozish — bu hali ishning yarmi, xolos. Eng asosiy kvest — yuzni saqlab qolish! 18 kilogramm tashlaganimdan keyin teri ko‘zga tashlanadigan darajada osilib qoldi. Natija bosqichma-bosqich yig‘iladi, shuning uchun istiqbol uchun ishlayapmiz».

Iosif Prigojin

Tez ozishning «yashirin narxi»

So‘nggi paytlarda shou-biznes vakillari orasida diabet va ortiqcha vaznga qarshi in’eksion preparatlar (Ozempik, Tirzepatid va b.) yordamida tez ozish ommalashmoqda. Biroq tibbiyot mutaxassislari qisqa fursat ichida katta vazn yo‘qotish yuzning yog‘ qatlamini keskin kamaytirib, teri osilishi va insonning yoshidan ancha katta ko‘rinishiga sabab bo‘lishidan ogohlantirib keladi.

Prigojin jarrohlik tig‘i ostiga yotmasdan, zamonaviy apparat kosmetologiyasi yordamida ushbu muammoni hal etish yo‘lini tanladi.

Sizningcha, ortiqcha vazndan dori-darmonlar yordamida tez xalos bo‘lish arziydimi yoki sog‘lom parhez va jismoniy mashqlar orqali sekin ozish ma’qulroqmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari