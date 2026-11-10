Osmon yopildi, portlash sadolari yangradi: Saudiya Arabistoni poytaxtida nima yuz berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Seshanba tongida Saudiya Arabistoni poytaxti Er-Riyod shahrida ketma-ket kuchli portlash tovushlari eshitildi.
- Ushbu hodisa ortidan mamlakatning sharqiy mintaqasidagi Qirol Fahd nomidagi xalqaro aeroport favqulodda tartibda yopilib, barcha parvozlar to‘xtatildi.
- OAV tahlillariga ko‘ra, mazkur holat Yaman qurolli kuchlari (husiylar) tomonidan amalga oshirilgan dron yoki raketa zarbalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Seshanba tongida Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida ketma-ket kuchli portlash tovushlari eshitildi. Frans Press (AFP) agentligiga tayanib Arab Journal nashrining xabar berishicha, kutilmagan portlashlar shahar va uning atrofidagi hududlarda katta xavotir uyg‘otgan. Hodisa ortidan Qirollikning sharqiy mintaqasida joylashgan muhim havo porti favqulodda tartibda yopildi.
Parvozlar to‘xtatildi: Flightradar24 ma’lumotlari
Xalqaro aviaqatnovlarni kuzatib boruvchi Flightradar24 portali ma’lumotlariga ko‘ra, Saudiya Arabistoni sharqida joylashgan Qirol Fahd nomidagi xalqaro aeroport o‘z faoliyatini vaqtincha to‘liq to‘xtatdi. Aeroportga qo‘nayotgan va uchib ketishi kerak bo‘lgan o‘nlab reyslar bekor qilingan yoki muqobil yo‘nalishlarga burilgan.
Hozircha portlashlarning aniq sababi va havo qatnovi to‘xtatilishining tafsilotlari bo‘yicha rasmiy Ar-Riyod to‘liq bayonot bermadi. OAV tahlillariga ko‘ra, bu voqea Yaman qurolli kuchlari (husiylar) tomonidan Saudiya Arabistonining harbiy kampaniyasi va blokadasiga javoban amalga oshirilgan navbatdagi dron yoki raketa zarbalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Voqea parametrlari
Rasmiy va ochiq manbalar ma’lumoti
Hodisa vaqti va manzili
Seshanba tongi, Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod
Asosiy alomat
Shahar bo‘ylab eshitilgan ketma-ket kuchli portlash sadolari
Aviatsiya cheklovlari
Sharqiy hududdagi Qirol Fahd xalqaro aeroporti yopildi
Manbalar
AFP, Arab Journal, Flightradar24 monitoring xizmati
Ehtimoliy sabab
Yaman qurolli kuchlari (xusiylar)ning raketa va dron hujumlari
Hozirgi holat
Rasmiy organlar surishtiruv olib bormoqda, havo xavfsizligi kuchaytirilgan
«Saudiya poytaxtidagi portlash sadolari va yirik havo portining zudlik bilan yopilishi Qirollik havo hujumidan mudofaa tizimlari jiddiy jangovar holatga keltirilganini anglatadi».
Xusiylar nishoni: Strategik va iqtisodiy obyektlarga tahdid
So‘nggi kunlarda yamanlik husiylar Saudiya Arabistoni hududidagi aeroportlar, harbiy bazalar va strategik iqtisodiy infratuzilma obyektlariga nisbatan hujumlarni sezilarli darajada kuchaytirgan. Ular ushbu zarbalarni Saudiya boshchiligidagi koalitsiyaning Yaman xalqiga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlari va qamaliga nisbatan qonuniy javob chorasi sifatida izohlamoqda.
Hozirda xavfsizlik xizmatlari va mudofaa kuchlari aeroport va poytaxt atrofidagi vaziyatni to‘liq baholamoqda. Mintaqadagi neft va logistika infratuzilmasi kuchaytirilgan qo‘riqlov rejimiga o‘tkazilgan.
Sizningcha, Yaqin Sharqdagi ushbu navbatdagi portlashlar va havo hujumlari mintaqaviy keng ko‘lamli yangi urush o‘chog‘ini alangalatadimi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…