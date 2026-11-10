Osmon yopildi, portlash sadolari yangradi: Saudiya Arabistoni poytaxtida nima yuz berdi?

2 daqiqa o'qish76
Osmon yopildi, portlash sadolari yangradi: Saudiya Arabistoni poytaxtida nima yuz berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Seshanba tongida Saudiya Arabistoni poytaxti Er-Riyod shahrida ketma-ket kuchli portlash tovushlari eshitildi.
  • Ushbu hodisa ortidan mamlakatning sharqiy mintaqasidagi Qirol Fahd nomidagi xalqaro aeroport favqulodda tartibda yopilib, barcha parvozlar to‘xtatildi.
  • OAV tahlillariga ko‘ra, mazkur holat Yaman qurolli kuchlari (husiylar) tomonidan amalga oshirilgan dron yoki raketa zarbalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Seshanba tongida Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida ketma-ket kuchli portlash tovushlari eshitildi. Frans Press (AFP) agentligiga tayanib Arab Journal nashrining xabar berishicha, kutilmagan portlashlar shahar va uning atrofidagi hududlarda katta xavotir uyg‘otgan. Hodisa ortidan Qirollikning sharqiy mintaqasida joylashgan muhim havo porti favqulodda tartibda yopildi.

Parvozlar to‘xtatildi: Flightradar24 ma’lumotlari

Xalqaro aviaqatnovlarni kuzatib boruvchi Flightradar24 portali ma’lumotlariga ko‘ra, Saudiya Arabistoni sharqida joylashgan Qirol Fahd nomidagi xalqaro aeroport o‘z faoliyatini vaqtincha to‘liq to‘xtatdi. Aeroportga qo‘nayotgan va uchib ketishi kerak bo‘lgan o‘nlab reyslar bekor qilingan yoki muqobil yo‘nalishlarga burilgan.

Hozircha portlashlarning aniq sababi va havo qatnovi to‘xtatilishining tafsilotlari bo‘yicha rasmiy Ar-Riyod to‘liq bayonot bermadi. OAV tahlillariga ko‘ra, bu voqea Yaman qurolli kuchlari (husiylar) tomonidan Saudiya Arabistonining harbiy kampaniyasi va blokadasiga javoban amalga oshirilgan navbatdagi dron yoki raketa zarbalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Voqea parametrlari

Rasmiy va ochiq manbalar ma’lumoti

Hodisa vaqti va manzili

Seshanba tongi, Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod

Asosiy alomat

Shahar bo‘ylab eshitilgan ketma-ket kuchli portlash sadolari

Aviatsiya cheklovlari

Sharqiy hududdagi Qirol Fahd xalqaro aeroporti yopildi

Manbalar

AFP, Arab Journal, Flightradar24 monitoring xizmati

Ehtimoliy sabab

Yaman qurolli kuchlari (xusiylar)ning raketa va dron hujumlari

Hozirgi holat

Rasmiy organlar surishtiruv olib bormoqda, havo xavfsizligi kuchaytirilgan

«Saudiya poytaxtidagi portlash sadolari va yirik havo portining zudlik bilan yopilishi Qirollik havo hujumidan mudofaa tizimlari jiddiy jangovar holatga keltirilganini anglatadi».

Xusiylar nishoni: Strategik va iqtisodiy obyektlarga tahdid

So‘nggi kunlarda yamanlik husiylar Saudiya Arabistoni hududidagi aeroportlar, harbiy bazalar va strategik iqtisodiy infratuzilma obyektlariga nisbatan hujumlarni sezilarli darajada kuchaytirgan. Ular ushbu zarbalarni Saudiya boshchiligidagi koalitsiyaning Yaman xalqiga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlari va qamaliga nisbatan qonuniy javob chorasi sifatida izohlamoqda.

Hozirda xavfsizlik xizmatlari va mudofaa kuchlari aeroport va poytaxt atrofidagi vaziyatni to‘liq baholamoqda. Mintaqadagi neft va logistika infratuzilmasi kuchaytirilgan qo‘riqlov rejimiga o‘tkazilgan.

Sizningcha, Yaqin Sharqdagi ushbu navbatdagi portlashlar va havo hujumlari mintaqaviy keng ko‘lamli yangi urush o‘chog‘ini alangalatadimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari