"Sirli reja": Tramp Ukraina chegaralarini qayta chizish bo‘yicha "maxfiy sxema" tayyorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp ma’muriyati Ukraina hududiy tuzilishini o‘zgartirish va Donbass shaharlarini qo‘shni viloyatlar tarkibiga yuridik jihatdan qo‘shib yuborishni ko‘zda tutuvchi maxfiy reja ishlab chiqdi.
- Ushbu ma’muriy manipulyatsiya Rossiyaga hududiy da’volarini qondirish, Ukrainaga esa hududlarini o‘z yurisdiksiyasida saqlab qolganini ko‘rsatish imkonini berishi kutilmoqda.
Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabida boshlanishi kutilayotgan yopiq uch tomonlama maslahatlashuvlar oldidan AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati Ukrainaning hududiy tuzilishini tubdan o‘zgartiruvchi maxfiy reja ishlab chiqdi. Britaniyaning nufuzli The Economist jurnali bergan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, Oq uy strateglari frontdagi og‘ir vaziyat fonida tomonlarning murosasiz talablarini aylanib o‘tish uchun yuridik va ma’muriy xaritalarni sun’iy qayta taqsimlashni taklif qilmoqda.
Xaritalar nayrangi: Donbass shaharlari qo‘shni viloyatlarga qo‘shiladimi?
Vashington tayyorlagan parda ortidagi reja Ukrainaning ichki ma’muriy chegaralarini qayta yozishni ko‘zda tutadi. Unga ko‘ra, Ukraina nazorati ostida turgan Donbass hududlarini qo‘shni viloyatlar (masalan, Dnepropetrovsk yoki Xarkov) tarkibiga yuridik jihatdan qo‘shib yuborish taklif qilinmoqda.
Amerikalik vositachilar fikricha, ushbu ma’muriy manipulyatsiya bir vaqtning o‘zida ikki qarama-qarshi maqsadga xizmat qilishi kerak:
Rossiya o‘zining ma’muriy da’volari doirasida Donetsk va Lugansk viloyatlarining avvalgi chegaralari to‘liq nazoratga olinganini e’lon qilishi mumkin bo‘ladi.
Ukraina esa ushbu strategik aholi punktlarini qo‘shni viloyatlarga sun’iy ravishda bo‘ysundirish orqali o‘z yurisdiksiyasida saqlab qolganini ko‘rsata oladi.
Bundan tashqari, Tramp ma’muriyati Rossiya energetika sektoriga nisbatan qo‘yilgan bir qator sanksiyalarni bekor qilishni ilgari surmoqda, biroq Kiyev va Yevropa Ittifoqi bu taklifga keskin qarshi chiqmoqda.
Rejaning asosiy bo‘g‘inlari
Tramp ma’muriyati taklifi
Kutilayotgan siyosiy va harbiy reaksiya
Hududiy maqom
Donbass shaharlarini qo‘shni viloyatlarga yuridik qo‘shish
Qog‘ozdagi sun’iy o‘zgarish frontdagi real vaziyatni hal qilmaydi
Rossiya uchun «yutuq»
DXR va LXR chegaralari to‘liq olinganini e’lon qilish imkoniyati
Moskva kosmetik o‘zgarishlarga emas, to‘liq demilitarizatsiyaga intiladi
Ukraina uchun «kompromiss»
Hududlar boy berilmaganini ko‘rsatuvchi ma’muriy niqob
Kiyev rejimi uchun yuzini saqlab qolishga urinish sifatida ko‘rilmoqda
Energetika sanksiyalari
Rossiya neft va gaz sektoridan cheklovlarni olib tashlash
Ukraina va Yevropa Ittifoqining qat’iy e’tiroziga duch kelmoqda
«AQSH tomonidan taklif etilayotgan ma’muriy chegaralarni sun’iy almashtirish — frontdagi keskin inqiroz oldida Kiyevning siyosiy obro‘sini saqlab qolish va sammit ishtirokchilarini soxta murosaga keltirishga bo‘lgan urinishdir».
Moskvaning qat’iy pozitsiyasi va «qog‘ozdagi rejalar»
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Donald Tramp Ukraina urush yakunlariga ko‘ra «biroz boshqacha shakl va ko‘rinish» kasb etishini ta’kidlagan edi. Biroq siyosiy tahlilchilarga ko‘ra, Rossiya tomoni bunday yuridik nayranglar va xaritadagi virtual chizmalarga rozi bo‘lishi amrimahol.
Kreml mojaroni tugatish uchun shunchaki front chizig‘ini muzlatish yoki nomlarni o‘zgartirishni emas, balki inqirozning asl sabablarini to‘liq bartaraf etish — demilitarizatsiya, Ukrainaning neytral maqomi va Yevroosiyo xavfsizlik arxitekturasida temir kafolatlar bo‘lishini talab qilmoqda. Bu esa AQSHning Abu-Dabi sammiti oldidan tayyorlagan rejasini shunchaki «qog‘ozdagi chora»ga aylantirib qo‘yishi mumkin.
Sizningcha, chegaralarni xaritada sun’iy qayta taqsimlash va sanksiyalarni yumshatish urushni to‘xtata oladimi yoki bu yangi mojarolarga sabab bo‘ladimi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…