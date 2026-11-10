"Sirli reja": Tramp Ukraina chegaralarini qayta chizish bo‘yicha "maxfiy sxema" tayyorladi

2 daqiqa o'qish49
"Sirli reja": Tramp Ukraina chegaralarini qayta chizish bo‘yicha "maxfiy sxema" tayyorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Tramp ma’muriyati Ukraina hududiy tuzilishini o‘zgartirish va Donbass shaharlarini qo‘shni viloyatlar tarkibiga yuridik jihatdan qo‘shib yuborishni ko‘zda tutuvchi maxfiy reja ishlab chiqdi.
  • Ushbu ma’muriy manipulyatsiya Rossiyaga hududiy da’volarini qondirish, Ukrainaga esa hududlarini o‘z yurisdiksiyasida saqlab qolganini ko‘rsatish imkonini berishi kutilmoqda.

Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabida boshlanishi kutilayotgan yopiq uch tomonlama maslahatlashuvlar oldidan AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati Ukrainaning hududiy tuzilishini tubdan o‘zgartiruvchi maxfiy reja ishlab chiqdi. Britaniyaning nufuzli The Economist jurnali bergan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, Oq uy strateglari frontdagi og‘ir vaziyat fonida tomonlarning murosasiz talablarini aylanib o‘tish uchun yuridik va ma’muriy xaritalarni sun’iy qayta taqsimlashni taklif qilmoqda.

Xaritalar nayrangi: Donbass shaharlari qo‘shni viloyatlarga qo‘shiladimi?

Vashington tayyorlagan parda ortidagi reja Ukrainaning ichki ma’muriy chegaralarini qayta yozishni ko‘zda tutadi. Unga ko‘ra, Ukraina nazorati ostida turgan Donbass hududlarini qo‘shni viloyatlar (masalan, Dnepropetrovsk yoki Xarkov) tarkibiga yuridik jihatdan qo‘shib yuborish taklif qilinmoqda.

Amerikalik vositachilar fikricha, ushbu ma’muriy manipulyatsiya bir vaqtning o‘zida ikki qarama-qarshi maqsadga xizmat qilishi kerak:

  1. Rossiya o‘zining ma’muriy da’volari doirasida Donetsk va Lugansk viloyatlarining avvalgi chegaralari to‘liq nazoratga olinganini e’lon qilishi mumkin bo‘ladi.

  2. Ukraina esa ushbu strategik aholi punktlarini qo‘shni viloyatlarga sun’iy ravishda bo‘ysundirish orqali o‘z yurisdiksiyasida saqlab qolganini ko‘rsata oladi.

Bundan tashqari, Tramp ma’muriyati Rossiya energetika sektoriga nisbatan qo‘yilgan bir qator sanksiyalarni bekor qilishni ilgari surmoqda, biroq Kiyev va Yevropa Ittifoqi bu taklifga keskin qarshi chiqmoqda.

Rejaning asosiy bo‘g‘inlari

Tramp ma’muriyati taklifi

Kutilayotgan siyosiy va harbiy reaksiya

Hududiy maqom

Donbass shaharlarini qo‘shni viloyatlarga yuridik qo‘shish

Qog‘ozdagi sun’iy o‘zgarish frontdagi real vaziyatni hal qilmaydi

Rossiya uchun «yutuq»

DXR va LXR chegaralari to‘liq olinganini e’lon qilish imkoniyati

Moskva kosmetik o‘zgarishlarga emas, to‘liq demilitarizatsiyaga intiladi

Ukraina uchun «kompromiss»

Hududlar boy berilmaganini ko‘rsatuvchi ma’muriy niqob

Kiyev rejimi uchun yuzini saqlab qolishga urinish sifatida ko‘rilmoqda

Energetika sanksiyalari

Rossiya neft va gaz sektoridan cheklovlarni olib tashlash

Ukraina va Yevropa Ittifoqining qat’iy e’tiroziga duch kelmoqda

«AQSH tomonidan taklif etilayotgan ma’muriy chegaralarni sun’iy almashtirish — frontdagi keskin inqiroz oldida Kiyevning siyosiy obro‘sini saqlab qolish va sammit ishtirokchilarini soxta murosaga keltirishga bo‘lgan urinishdir».

Moskvaning qat’iy pozitsiyasi va «qog‘ozdagi rejalar»

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Donald Tramp Ukraina urush yakunlariga ko‘ra «biroz boshqacha shakl va ko‘rinish» kasb etishini ta’kidlagan edi. Biroq siyosiy tahlilchilarga ko‘ra, Rossiya tomoni bunday yuridik nayranglar va xaritadagi virtual chizmalarga rozi bo‘lishi amrimahol.

Kreml mojaroni tugatish uchun shunchaki front chizig‘ini muzlatish yoki nomlarni o‘zgartirishni emas, balki inqirozning asl sabablarini to‘liq bartaraf etish — demilitarizatsiya, Ukrainaning neytral maqomi va Yevroosiyo xavfsizlik arxitekturasida temir kafolatlar bo‘lishini talab qilmoqda. Bu esa AQSHning Abu-Dabi sammiti oldidan tayyorlagan rejasini shunchaki «qog‘ozdagi chora»ga aylantirib qo‘yishi mumkin.

Sizningcha, chegaralarni xaritada sun’iy qayta taqsimlash va sanksiyalarni yumshatish urushni to‘xtata oladimi yoki bu yangi mojarolarga sabab bo‘ladimi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari