Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildi

·0·Texno
Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildi

Xalqaro olimlar guruhi inson embrionlari genomini tahrirlashda inqilobiy qadamni amalga oshirdi. Kolumbiya universiteti, Seul milliy universiteti va Chexiya fanlar akademiyasi tadqiqotchilari anʼanaviy usullardan farqli oʻlaroq, xromosomalar tuzilishiga zarar yetkazmaydigan yangi texnologiyani muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdilar. Bu kashfiyot irsiy kasalliklarni homila darajasida davolashda xavfsizlik masalasini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot davomida genetiklar ikki xil yondashuvni oʻzaro solishtirishdi: klassik CRISPR/Cas9 tizimi va adeninli asos tahrirlagichlari (ABE). Maʼlum boʻlishicha, koʻp yillar davomida qoʻllanib kelingan CRISPR/Cas9 texnologiyasi DNK zanjirida qoʻshaloq uzilishlar hosil qiladi, bu esa embrion hujayralarida xromosomalarning bir qismi yoʻqolishi yoki kutilmagan mutatsiyalarga sabab boʻladi. Bu kabi nuqsonlar embrion rivojlanishining toʻxtab qolishi yoki ogʻir genetik kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Xavfsiz tahrirlashning yangi mexanizmi

Yangi qoʻllanilgan ABE texnologiyasi esa DNK tarkibiga nuqtali oʻzgarishlar kiritish imkonini beradi. Bunda xromosomaning yaxlitligi buzilmaydi, bu esa embrionning barqaror rivojlanishini taʼminlaydi. Olimlar tajriba uchun xolesterin miqdorini tartibga soluvchi PCSK9 geni va gemoglobin sinteziga masʼul HBG1/2 genlarini tanlab olishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, ABE yordamida genlarni "oʻchirish" jarayoni mutlaqo xavfsiz kechgan.

Tadqiqotchilar natijalarning aniqligini tekshirish uchun murakkab usullardan foydalanishdi. SNP-mikrochiplar va Digenome-seq tahlillari orqali har bir tahrirlangan hujayradagi 1 va 11-xromosomalarning butunligi isbotlandi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ABE texnologiyasining xavfsizlik boʻyicha ustunligi matematik jihatdan ham tasdiqlangan (p < 0.00001), bu esa genetik aralashuv endi "halokatli" emasligini anglatadi.

Tibbiyot uchun yangi istiqbollar

Ushbu kashfiyot reproduktiv tibbiyotda, ayniqsa EKO (ekstrakorporal urugʻlantirish) dasturlarida katta ahamiyatga ega. Yangi usul yordamida:

  • Ogʻir irsiy kasalliklarga ega oilalarda sogʻlom embrionlar sonini koʻpaytirish;
  • Yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish uchun genetik profilaktika oʻtkazish;
  • Inson rivojlanishi biologiyasini chuqurroq oʻrganish uchun aniq modellarni yaratish imkoniyati tugʻiladi.
Shuningdek, tadqiqot davomida olingan embrional poyat hujayralari barcha zarur xususiyatlarini saqlab qolgani aniqlandi. Bu esa kelajakda turli xil toʻqimalarni yetishtirish va murakkab xastaliklarni davolashda yangi dori vositalarini yaratish uchun ishonchli poydevor boʻladi.

Biroq, mutaxassislar ushbu usulni klinik amaliyotda qoʻllashga hali biroz vaqt borligini taʼkidlamoqda. Hozirgi asosiy muammo — genetik mozaitsizm, yaʼni bitta embrion ichidagi turli hujayralarning har xil darajada tahrirlanishidir. Shunga qaramay, olimlar endi "embrionni zarar yetkazmasdan tahrirlash mumkinmi?" degan savoldan "tahrirlashni qanday qilib toʻliq nazorat qilish mumkin?" degan bosqichga oʻtishdi.

GenetikaTibbiyotTexnologiyaDNKTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiHayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiBugun, 19:54Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKecha, 18:26DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiDeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiKecha, 18:25NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus