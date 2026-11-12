Uzoq umr ko‘rish siri: Putinning safdoshi 7000 ta maymun yordamida tadqiqot olib bormoqda

1 daqiqa o'qish91
Uzoq umr ko‘rish siri: Putinning safdoshi 7000 ta maymun yordamida tadqiqot olib bormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kurchatov instituti rahbari Mixail Kovalchuk inson umrini uzaytirish maqsadida 7 000 dan ortiq primatlar ishtirokida keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot olib bormoqda.
  • Bloomberg nashri xabariga ko‘ra, olimlar qarish jarayonini tushunish uchun keksa maymunlarning miyasi, qon tomirlari va biokimyoviy ko‘rsatkichlarini chuqur o‘rganmoqdalar.

Rossiya rahbariyatining uzoq umr ko‘rish va inson salohiyatini kengaytirishga bo‘lgan qiziqishi yana jahon mediasining diqqat markaziga tushdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, Vladimir Putinning yaqin safdoshlaridan biri va norasmiy ilmiy maslahatchisi, Kurchatov instituti rahbari Mixail Kovalchuk primatlar yordamida qarish jarayonini o‘rganish bo‘yicha ulkan tadqiqotlar olib bormoqda.

7 mingdan ortiq maymunlar ishtirokidagi yirik tadqiqot

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ilmiy loyiha doirasida jami 7 000 ga yaqin maymunlardan foydalanilmoqda. Olimlar asosan 20 yoshdan 30 yoshdan oshgan keksa primatlarga e’tibor qaratmoqdalar.

Tadqiqotlarning asosiy maqsadi — insonning sog‘lom umrini sezilarli darajada uzaytirish yo‘llarini topishdir. Buning uchun mutaxassislar hayvonlarning miyasi va qon tomirlari holatini, turli biokimyoviy ko‘rsatkichlarni hamda yoshga bog‘liq boshqa fiziologik o‘zgarishlarni chuqur o‘rganmoqdalar.

Ilmiy loyihaning asosiy parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Asosiy tashabbuskor/rahbar

Mixail Kovalchuk (Kurchatov instituti rahbari)

Tadqiqot obyekti

7 000 dan ortiq primatlar (ma’lum yoshdagi keksa maymunlar)

O‘rganilayotgan yo‘nalishlar

Miya, qon tomirlari holati va biokimyoviy o‘zgarishlar

Axborot manbasi

Bloomberg nashri

«Kremlning uzoq umr ko‘rish va biologik chegaralarni yengib o‘tishga bo‘lgan qiziqishi birinchi marta emas, bu global miqyosda katta qiziqish uyg‘otmoqda».

Siyosiy doiralar va oilaviy ishtirok

Ma’lum qilinishicha, Kreml rahbariyatining uzoq umr ko‘rish va sog‘lom hayotni saqlab qolish masalalariga e’tibori ortib bormoqda. Xususan, bundan oldinroq yuqori darajadagi muloqotlarda ham ushbu mavzuga doir ba’zi bayonotlar va suhbatlar jamoatchilik e’tiborini tortgan edi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarda oilaviy ishtirok ham mavjud bo‘lib, prezidentning to‘ng‘ich qizi Mariya Voronsova ham uzoq umr ko‘rishga oid ilmiy-tadqiqot jarayonlariga aloqadorligi aytilmoqda.

Sizningcha, zamonaviy ilm-fan va biotexnologiyalar inson umrini sezilarli darajada uzaytirib, kelgusida yangi rekord ko‘rsatkichlarga erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari