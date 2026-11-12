Uzoq umr ko‘rish siri: Putinning safdoshi 7000 ta maymun yordamida tadqiqot olib bormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kurchatov instituti rahbari Mixail Kovalchuk inson umrini uzaytirish maqsadida 7 000 dan ortiq primatlar ishtirokida keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot olib bormoqda.
- Bloomberg nashri xabariga ko‘ra, olimlar qarish jarayonini tushunish uchun keksa maymunlarning miyasi, qon tomirlari va biokimyoviy ko‘rsatkichlarini chuqur o‘rganmoqdalar.
Rossiya rahbariyatining uzoq umr ko‘rish va inson salohiyatini kengaytirishga bo‘lgan qiziqishi yana jahon mediasining diqqat markaziga tushdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, Vladimir Putinning yaqin safdoshlaridan biri va norasmiy ilmiy maslahatchisi, Kurchatov instituti rahbari Mixail Kovalchuk primatlar yordamida qarish jarayonini o‘rganish bo‘yicha ulkan tadqiqotlar olib bormoqda.
7 mingdan ortiq maymunlar ishtirokidagi yirik tadqiqot
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ilmiy loyiha doirasida jami 7 000 ga yaqin maymunlardan foydalanilmoqda. Olimlar asosan 20 yoshdan 30 yoshdan oshgan keksa primatlarga e’tibor qaratmoqdalar.
Tadqiqotlarning asosiy maqsadi — insonning sog‘lom umrini sezilarli darajada uzaytirish yo‘llarini topishdir. Buning uchun mutaxassislar hayvonlarning miyasi va qon tomirlari holatini, turli biokimyoviy ko‘rsatkichlarni hamda yoshga bog‘liq boshqa fiziologik o‘zgarishlarni chuqur o‘rganmoqdalar.
Ilmiy loyihaning asosiy parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Asosiy tashabbuskor/rahbar
Mixail Kovalchuk (Kurchatov instituti rahbari)
Tadqiqot obyekti
7 000 dan ortiq primatlar (ma’lum yoshdagi keksa maymunlar)
O‘rganilayotgan yo‘nalishlar
Miya, qon tomirlari holati va biokimyoviy o‘zgarishlar
Axborot manbasi
Bloomberg nashri
«Kremlning uzoq umr ko‘rish va biologik chegaralarni yengib o‘tishga bo‘lgan qiziqishi birinchi marta emas, bu global miqyosda katta qiziqish uyg‘otmoqda».
Siyosiy doiralar va oilaviy ishtirok
Ma’lum qilinishicha, Kreml rahbariyatining uzoq umr ko‘rish va sog‘lom hayotni saqlab qolish masalalariga e’tibori ortib bormoqda. Xususan, bundan oldinroq yuqori darajadagi muloqotlarda ham ushbu mavzuga doir ba’zi bayonotlar va suhbatlar jamoatchilik e’tiborini tortgan edi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarda oilaviy ishtirok ham mavjud bo‘lib, prezidentning to‘ng‘ich qizi Mariya Voronsova ham uzoq umr ko‘rishga oid ilmiy-tadqiqot jarayonlariga aloqadorligi aytilmoqda.
Sizningcha, zamonaviy ilm-fan va biotexnologiyalar inson umrini sezilarli darajada uzaytirib, kelgusida yangi rekord ko‘rsatkichlarga erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…